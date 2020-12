Gießener AStA veröffentlicht Reader zur Klimakrise

„Die Klimakrise ist das Thema unserer Zeit“, sagt Jakob Heidtke, der Projektkoordinator des AStA-Readers. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Dieser Tage jährt sich das Pariser Klimaabkommen zum fünften Mal. Seit diesem historischen Datum im Dezember 2015 hat sich auch die Umweltbewegung sichtlich verändert. Schüler folgten Greta Thunbergs Beispiel und gehen als „Fridays for Future“ (FfF) auf die Straße. Waldbesetzungen wie im Hambacher Forst gegen die Fällung für den Braunkohleabbau und zuletzt vor der eigenen Haustüre in Dannenrod gegen den Bau der A 49 fanden statt.

„Wir haben festgestellt, dass die Klimakrise das Thema unserer Zeit ist und wollten dazu etwas machen“, verrät Jakob Heidtke, ehemaliger Referent für politische Bildung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen. Bereits, als er das Amt Ende 2019 gemeinsam mit Frederik Peper angetreten hatte, habe dieser die Idee gehabt, einen Reader anzufertigen, also eine Art wissenschaftliche Zeitschrift für und von Studierenden. „Normalerweise haben es Studis schwer, vor der Promotion ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Das machen normalerweise nur Fachzeitschriften“, erklärt Heidtke, der seit dem Rücktritt Pepers quasi als Projektkoordinator fungiert. Nicht so aber der Reader „Stud* et al. – Klimakrise“. „Wir wollten hier die Möglichkeit eines Kommentars der aktuellen Situation mit wissenschaftlichen Mitteln bieten“, so der ehemalige Referent. Aufgrund der Aktualität, der Schwere der Lage und vor allem auch aufgrund der Möglichkeit der multidisziplinären Annäherung habe man sich für das Klima-Thema entschieden. Nach der Aufforderung an die Studierendenschaft, Beiträge einzusenden, seien diese in einem „Peer Review“ begutachtet, korrigiert und mit den Autoren angepasst worden. „Die Bandbreite des Readers ist dabei riesig: Wir haben von philosophischen Annäherungen über naturwissenschaftliche Erörterungen bis hin zu künstlerischen Beiträgen, wie einer Collage und einem Gedicht, alles mit dabei“, so Heidtke nicht ohne Stolz. Viele seien ehemals Ausarbeitungen für die Uni gewesen und hätten sich das Schicksal geteilt, wahrscheinlich ungelesen von der Öffentlichkeit in einer Schublade zu verschwinden, hätte es nicht das Format des AStA gegeben.

Besonders freue ihn, dass das Thema bereits im Reader kontrovers diskutiert werde. So erläutert der erste Beitrag von Lisa Beci, eine Studentin des Gymnasiallehramts, die Auswirkungen von „fast fashion“, also kurzlebiger Kleidung, auf die Knappheit unserer Ressourcen. „Der zweite Beitrag allerdings widerspricht schon dieser Darstellung des Konsumenten als Schuldigen und versucht, als philosophischer Essay diese Schuldzuweisung anhand einer amerikanischen PR-Kampagne als Konstruktion zu entlarven“, erläutert der ehemalige Referent die Ausarbeitung von Jonathan Kralik, Student der Fachjournalistik. Philosophisch wird es auch bei Jan Seibert, Student der Philosophie, der die Frage erörtert: Wieso soll ich mein Auto stehen lassen, wenn ich damit nicht das Klima retten kann? „Dieser Beitrag war sogar ursprünglich für einen Philosophie-Wettbewerb geschrieben“, weiß Heidtke.

Fotos „Die Klimakrise ist das Thema unserer Zeit“, sagt Jakob Heidtke, der Projektkoordinator des AStA-Readers. Symbolfoto: dpa Jakob Heidtke mit dem Reader. Repro: Pflüger 2

Auch die Klimabewegung „Fridays for Future“ kam im Reader nicht zu kurz, sind ihr doch die letzten beiden Beiträge gewidmet. Während Helena Renz die grüne Filterblase der Bewegung auf Twitter begutachtet, vergleicht Joshua Marinescu-Pasoi den Einfluss der Gelbwesten und FfF auf die deutsche und französische Klimapolitik. „Dieser Beitrag liefert beispielsweise einen Einblick in eine Masterarbeit“, ergänzt der ehemalige AStA-Referent.

Ausnahmen bestätigen die Regel. So sei eine Erörterung nicht von studentischer Seite verfasst worden. Dieser Beitrag stamme von Marc Strickert, einem Mitarbeiter der experimentellen Physik, und beleuchte die Problematik des Dannenröder Forsts und der zukünftig durch ihn führenden Autobahn auf mehreren Ebenen. „Er beachtet dabei unter anderem den Protest, den Autobahnbau und die Grundwasserversorgung“, so der Projektkoordinator. Ein weiterer Beitrag zum „Danni“, ein Tagebucheintrag aus der Waldbesetzung, sei anonym eingegangen. „Diese Beiträge haben uns persönlich auch sehr gefreut“, berichten Heidtke und seine Co-Referentin Kristin Hügelschäfer – so ist bereits im Editorial des Readers der Slogan „Danni bleibt“ zu lesen.

Hügelschäfer hat das Amt als Referentin für politische Bildung im vergangenen Sommer übernommen und wird es auch weiter ausführen. Gibt es also eine Fortsetzung? „Wir haben uns als neues Referat überlegt, den Reader eventuell als Podcast-Form fortzuführen – mit der gleichen Bandbreite wie zuvor“, so die Referentin. Noch sei dies allerdings nicht in trockenen Tüchern, da man den neuen AStA gerade erst frisch aufgestellt und gewählt habe. „Vorstellbar ist aber auch eine referats-übergreifende Zusammenarbeit für einen neuen Reader“, verrät Hügelschäfer. Man darf also gespannt bleiben.