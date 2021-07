Gießener Autohaus Michel stellt sich für Zukunft auf

Im und rund um den Neubau soll nach der Fertigstellung "das größte Angebot an VW in Mittelhessen" präsentiert werden. Foto: Docter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Längst ist der Autohaus Michel Unternehmensgruppe der erst 2008 eingeweihte Standort an der Automeile 24 zu klein geworden. Auf der Suche nach einem freien Gewerbegrundstück mit mehr als 5000 Quadratmetern wurde man schließlich bei Daniel Beitlich, Geschäftsführer der Gießener Revikon GmbH, fündig. "'Eins habe ich noch', hat er uns gesagt", erinnerte sich Andrea Michel-Lebeau an jenen Tag, als sie am Donnerstag gemeinsam mit Familie und Mitstreitern zur Grundsteinlegung schritt. Wo zwischen der heutigen Zeppelinstraße sowie Coleman- und Rudolf-Diesel-Straße jahrzehntelang das US-Militär das Sagen hatte, entsteht nun auf einer rund 25 000 Quadratmeter großen Konversionsfläche das VW Gebrauchtwagen- und Logistikzentrum mit Werkstatt und einem deutlich ausgeweiteten Präsentationsbereich. "Wir wollen hier das größte Angebot an VW in Mittelhessen haben", betonte die Geschäftsführerin. Die Fertigstellung ist für Juni kommenden Jahres anvisiert.

Gut gewählter Standort

Der Standort ist strategisch gut gewählt, denn in direkter Nähe befinden sich die Autobahn-Auf- und -Abfahrten Gießen-Ursulum. Bebaut und versiegelt werden nur knapp 2400 Quadratmeter des Geländes. Der Rest wird zu Schotter-, Pflaster- und Grünflächen umgewandelt. Doch waren vor der Grundsteinlegung bereits umfangreiche Vorarbeiten notwendig. So wurden allein zur Auffüllung des etwas abschüssigen Geländes - das zuvor vollständig von etwaigen Kampfmittelüberresten bereinigt wurde - rund 24 000 Kubikmeter Erdboden verwendet.

Eigentlich seien die 25 000 Quadratmeter "ein bisschen zu groß für uns", blickte Andrea Michel-Lebeau auf den Entscheidungsprozess zurück, bei dem sich der gesamte "Familienrat" ausgetauscht hatte. Doch letztlich kam man überein, diesen Schritt zu wagen und das Unternehmen zusammen mit der nächsten Generation "zukunftsfähig" zu machen. Erlauben doch die Ausmaße, nun auch anderes umzusetzen. So sollen hier Buchhaltungs- und Dispositionsabteilungen des Autohauses Michel und des Audi-Zentrums Gießen zentralisiert werden, wodurch etwa in der Grünberger Straße Räumlichkeiten frei werden. Darüber hinaus legt man die Großkunden-Verkaufsteams von VW und Audi zusammen. Am neuen Ort wird es insgesamt 22 kaufmännische Arbeitsplätze und 16 unter anderem für Werkstatt, Technik, Lager und Fahrzeugwäsche geben. Zudem ist eine Reifenhalle mit Platz zur Einlagerung von bis zu 780 Radsätzen vorgesehen. Den Standort an der Automeile 24, wo dem Unternehmen allerdings nur das Gebäude gehört, wird Michel dann aufgeben.

Fotos Im und rund um den Neubau soll nach der Fertigstellung "das größte Angebot an VW in Mittelhessen" präsentiert werden. Foto: Docter Gemeinsam mit den Partnern legt die Familie den Grundstein. Foto: Docter 2

Die Geschäftsführerin konnte von einem für das Autohaus sehr gut gelaufenen Jahr 2020 berichten, in dem man "besser als der Markt performt hat". Insgesamt wurden 3808 Fahrzeuge verkauft, jeweils etwa zur Hälfte Neu- und Gebrauchtwagen, inklusive Nutzfahrzeugen, bei einem weiter steigenden Anteil von Elektro- und Hybridantrieben. Gerade bei Gebrauchten habe es einen enormen Zuwachs gegeben, und auch die Mehrwertsteuersenkung brachte einen positiven Effekt. Daher hat man sich nun neue Ziele gesetzt: "Dieses Jahr wollen wir mehr als 4000 schaffen", zeigte sich Andrea Michel-Lebeau zuversichtlich.

Ökologische Bauweise

Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, achte Michel überall, wo es möglich sei, auf "eine ökologisch verantwortliche Bauweise und Ressourcennutzung". So solle die nur achtprozentige Vollversiegelung der Außenanlagen gewährleisten, dass ausreichend Wasser in den Boden sickern kann. Zudem wird auf Dachflächen gesammeltes Niederschlagswasser zur Fahrzeugwäsche und Grünflächenbewässerung genutzt. Passend zu alledem ließ Daniel Beitlich wissen, dass der am Rande des Grundstücks entlangfließende Krebsbach "mit allem Grünen" erhalten bleiben soll. Der Revikon-Geschäftsführer freute sich, die letzte bei ihm noch übrige Gießener Konversionsfläche mit mehr als 5000 Quadratmetern - von circa 1,1 Millionen Quadratmetern, die das Unternehmen entwickelt - einer guten Verwendung zugeführt zu haben. Allerdings drückte er auch seine Sorge darüber aus, dass freie große Gewerbeflächen ausgerechnet in der jetzt wirtschaftlich prosperierenden Zeit zur Mangelware geworden sind.