Gießener Autohäuser im Wechselbad

GIESSEN - Vom Lockdown im Frühjahr mit stationärem Verkaufsverbot und teilweise geschlossenen Kfz-Zulassungsstellen über Lieferengpässe bei Neuwagen bis hin zum deutlich erhöhten Umweltbonus für E-Fahrzeuge: Das Corona-Jahr 2020 brachte den Kfz-Betrieben ein Wechselbad der Gefühle.

"Solch ein Jahr möchten wir alle nicht noch einmal erleben", sagt Obermeister Carsten Müller. Selbst die Werkstätten litten im März und April unter deutlich reduzierter Auslastung, obwohl sie im Lockdown aufgrund ihrer Systemrelevanz weiter geöffnet waren. Ab Juni habe sich die Lage in den Betrieben dann wieder stetig verbessert. Trotzdem sei der im Frühjahr erlittene Rückstand im Kfz-Gewerbe laut Müller bis zum Jahresende nicht mehr aufzuholen.

Viele Betriebe hätten jedoch die Krise als Chance genutzt, um zum Beispiel die Digitalisierung vieler interner Prozesse, aber auch der Kommunikation mit den Kunden weiter voranzutreiben. Wie unverzichtbar der stationäre Autohandel als Schnittstelle zwischen Hersteller und Kunde nach wie vor sei, lasse sich beispielhaft an der stark wachsenden Zahl von Elektro- und Hybridfahrzeugen festmachen. "Hier ist erhöhter Aufwand für grundsätzliche und umfassende Beratung zu leisten, von der Technik über Einsatzzweck und Fördermöglichkeiten der Fahrzeuge bis hin zum Errichten einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Selbst die Nutzung und Abrechnung von öffentlichen Ladestationen steht auf der Agenda. Man sieht: Ohne den Handel ist die Transformation hin zu alternativen Antrieben gar nicht umzusetzen", betont der Obermeister.

Mit Elektromobilität allein könnten die Klimaziele jedoch schon aufgrund der nach wie vor längst nicht ausreichenden Ladeinfrastruktur kaum erreicht werden. "Wir brauchen Technologieoffenheit, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken", so Geschäftsführer Björn Hendrischke. "Klimaneutral hergestellte synthetische Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren sowie die Brennstoffzellentechnologie müssen auch aus Kundensicht eine Zukunft haben und stärker gefördert werden."

Die Corona-Krise habe außerdem deutlich gemacht, wie wertvoll das eigene Auto als geschützter Raum sei. Viele Menschen würden es den öffentlichen Verkehrsmitteln vorziehen aus Angst, sich anzustecken. "Im eigenen Auto fühlen wir uns sicher. Das ist eine gute Botschaft für die Mitglieder unserer Innung", ergänzt Hendrischke.

Für das kommende Jahr erhofft sich Obermeister Carsten Müller die langsame Rückkehr zu normalen Verhältnissen. "Durch vermutlich bald zugelassene Impfstoffe und dann hoffentlich Schritt für Schritt gelockerte Restriktionen geht es wieder zurück in ein normales Leben. Das wird sich positiv auf die Wirtschaft allgemein und damit auch auf das Kfz-Gewerbe auswirken."

Insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden "Mehrwertsteuer-Endspurt" ist Obermeister Carsten Müller froh, dass man im Austausch mit den Verantwortlichen der Kfz-Zulassungsstellen auf die benötigten Kapazitäten zum Jahreswechsel eingehen konnte: "Mit den Zulassungsstellen in den drei Landkreisen wurden Gespräche geführt. Die Kreisverwaltungen sind informiert und nahmen den Hinweis auf eine zu erwartende Zunahme der eingehenden Vorgänge zum Jahresende mit dem erklärten Willen zu helfen, an, soweit die dann zu beachtenden Rahmenbedingungen dies zulassen. In jedem Fall werden die drei Landkreise Vorbereitungen zu den organisatorischen Abläufen treffen. Hierfür sind wir als Innung Oberhessen dankbar." Denn nur die Kunden, deren neues Fahrzeug noch in diesem Jahr zugelassen werde, könnten von der bis 31. Dezember befristeten Mehrwertsteuersenkung profitieren.