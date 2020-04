Gießener Autozulieferer entwickeln Virenschutz Marke Eigenbau

Effektiv: Marcus Grölz, Inhaber der gleichnamigen Autosattlerei, und Mitarbeiter Eugen Forsch mit dem selbst kreierten Schutzschild. Foto: Schäfer

GIESSEN. Die einen leiden - wie die Gastronomie, die Verkehrsunternehmen und, außerhalb des täglichen Bedarfs, der Einzelhandel. Andere profitieren - so beispielsweise alle am Onlinehandel Beteiligten, auch Produktion und Handel mit Nahrungs- und Haushaltsmitteln und vor allem Medizinprodukten. Während hier die Transporte durch die Decke gehen, sieht es beispielsweise in der Automobillogistik ganz düster aus. In der Fahrzeugproduktion stehen alle Bänder still und auch keinerlei Lkw-Anlieferung der vielen Zulieferer wird derzeit benötigt.

Der Anzeiger wollte erfahren, wie das bei für diese Branche arbeitenden Unternehmen ausschaut und fragte bei der örtlichen Firma Autosattlerei und Karosserieaufbau Jung nach. "Das ist eben ganz schlecht. Der Chef ist gerade im Kundengespräch. Können Sie später nochmals anrufen?" Kann ich. Einige Stunden später: "Tut mir leid. Der ist jetzt draußen auf dem Hof und bespricht gerade einen Auftrag." Ob ich warten soll? "Heute ist der Teufel los. Melden Sie sich doch morgen nochmal!"

Die Frau am Empfang erzählt, dass derzeit Wartung und Pflege der Fahrzeuge verstärkt nachgefragt werden. "Wenn der Lkw eh rumsteht", sagt sie. Zudem hätten "die Leute momentan Zeit, Angebote zu erfragen." Nun dann. Zumindest die Firma Jung im Wiesecker Kiesweg scheint von der durch die Corona-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise nicht so sehr betroffen zu sein.

Wartung

Am nächsten Morgen ist zwar Alexander Jung, der Chef der Firma, erneut zu beschäftigt, um Rede und Antwort zu stehen. Doch seine Frau Katrin übernimmt den Part. Sie bestätigt die Aussagen ihrer Mitarbeiterin vom Tag zuvor und fügt hinzu: "Im Moment geht es noch." Ihr Hauptgeschäft seien nicht so sehr die Autosattlerei mit Cabrioverdecken, sondern Fahrzeugaufbauten für Transportsysteme. Weil derzeit MAN, Scania und Mercedes nicht produzierten, könnten Fahrgestelle bald nicht mehr angeliefert werden. "Auf kurz oder lang kommt es auf uns zu, dass das auch wir merken werden. Doch hoffen wir, um Kurzarbeit herumzukommen." Schutzvorkehrungen seien getroffen worden, "um die Jungs zu schützen." Die Jungs, das sind elf Mitarbeiter einschließlich der Aushilfen. "Glücklichweise haben wir noch genügend Desinfektionsmittel vorrätig", so Jung. In den Firmenbereich selbst kämen nur die Mitarbeiter. "Wir sind für unsere Kunden da, haben geöffnet. Allerdings ist der Publikumsverkehr auf den Außenbereich begrenzt." Aus der Not heraus geboren wurde, so der viel beschäftigte Firmenchef Alexander Jung nach Feierabend, für Taxen und Minicars ein sogenannter Spuckschutz. Dieser besteht aus einer im oberen Bereich durchsichtigen Plane und schützt die Fahrer vor Virenübertragungen durch die Fahrgäste. Im unteren Bereich gibt es eine kleine Durchreiche für die Bezahlung. "Wir bauen diese relativ beschädigungslos in die Fahrzeuge ein." Die Kosten belaufen sich auf 250 bis 300 Euro. Für die psychiatrische Vitosklinik in der Licher Straße habe er die Trennfolie in einen Kleinbus eingebaut. "Der musste ganz dicht sein, weil das Fahrzeug mit dem Coronavirus Infizierte transportieren soll." Schulz preist sein Produkt auch für Verkaufstheken und zur Abschirmung von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz an. "Wir machen das optisch schön und es wirkt edel."

Noch zufrieden

Und, wie sieht es bei der Autosattlerei Grölz im Wiesecker Weg aus? Geschäftsführer Marcus Grölz dazu: "Trotz der momentanen Krise sind wir mit der Auftragslage noch zufrieden. In unserer Werkstatt arbeiten wir Aufträge für Privat- und Gewerbekunden ab." Der Verkaufsraum ist vorschriftsmäßig für den Kundenverkehr gesperrt. Kunden treten einzeln in einen Vorraum ein und müssen dabei den vorgegebenen Mindestabstand von zwei Meter einhalten. "Dies zu ihrer und unserer Sicherheit", so der Inhaber. Befragt zur Stimmung unter Belegschaft und Kunden bekennt er: "Alle sind natürlich sehr betroffen, geben aber ihr Bestes, um diese Krise zu überstehen."

Auf seiner Homepage und in Zeitungsanzeigen appelliert Grölz an seine Kunden: "Zwingen wir den Virus gemeinsam in die Knie!" Dazu hat sich das junge und innovative Team der Firma Grölz etwas Spezielles einfallen lassen, nämlich die Idee einer völlig transparenten Tröpfchenschutzmaske. Sie besteht aus einem Material, das im Cabrioverdeck als Heckscheibe eingesetzt wird.

Dieser durchsichtige Schutzschild wird vor dem Gesicht getragen und schützt so Augen, Nase und Mund vor einer Tröpfchenübertragung durch Anhusten, Anniesen sowie den sich leider häufenden Spuckattacken. "Die ersten Masken wurden bereits verkauft. Ein weiteres Modell haben wir bereits kreiert, das im medizinischen Bereich gegen ausgehustete Spucke und Schleim eingesetzt werden kann." Dieses Schild ist etwas kürzer sowie randlos zur besseren Desinfektion. Nicht vergessen bei der Neuproduktion der Schutzschilder bleiben die Sattlererarbeiten, die wie gewohnt nach den individuellen Ideen und Wünschen der Kunden durchgeführt werden.