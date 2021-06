1 min

Gießener Awo-Kita wird Zweiter beim "Deutschen Kita-Preis"

Die Awo-Kita Marshallstraße in Gießen ist eine der besten Kindertagesstätten in Deutschland. Am Mittwochabend wurde die Einrichtung für ihre hervorragende Arbeit mit dem zweiten Platz des "Deutschen Kita-Preises 2021" ausgezeichnet.

Von paz