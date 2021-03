Gießener Band "Lebendig" setzt auf Crowdfundig-Kampagne

Die Gießener Band "Lebendig" hat einen prominenten Produzenten gefunden, mit dem das neue Album in den kommenden Wochen im Studio eingespielt werden soll. Foto: Medienzauberei Jennifer Keil

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die vier Jungs der Gießener Deutsch-Pop-Band "Lebendig" haben viel vor: Neben einer Tour im Norden Deutschlands im Sommer wird die Gruppe in den nächsten Wochen ins Studio gehen und ihre neue CD produzieren. Vorgenommen hatte sich die Band das Einspielen neuer Stücke bereits für das vergangene Jahr. Frisch aus Disneyland Florida zurück, wo die Band in sechs Wochen über 200 Shows gespielt hatte, also sieben Auftritte am Tag, wollte das Quartett auch hierzulande noch einmal richtig durchstarten und den "Drive aus der Sache mitnehmen", berichtet Frontmann Patrick "Paddi" Keil. Doch daraus wurde zunächst nichts: Corona machte fast alle für 2020 geplanten Auftritte zunichte. "Der Zauber aus der Zeit in Disneyland ist leider verpufft", bedauert Keil.

Die Gig-arme Zeit - "Lebendig" spielte nur ein paar wenige kleinere Konzerte mit Corona-Hygienekonzept - nutzen die Musiker, um ihre Kreativität und Energie in das Schreiben neuer Songs zu stecken, die nun im Studio ihren Feinschliff bekommen sollen. Produziert wird bei Peter Hoffmann in Vögelsen bei Lüneburg. Hoffmann hat bereits Künstler wie Annett Louisan und "Tokio Hotel" produziert und gilt als deren Entdecker. Zweite Station ist das Noble Sound Studio von Marco Breidenbach in Linsengericht im Main-Kinzig-Kreis.

Damit alles reibungslos über die Bühne gehen kann, braucht "Lebendig" allerdings Geld für die Umsetzung. Weil wegen der ausgefallenen Auftritte nicht genug in der Kasse ist, um die Produktion zu finanzieren, will die Band nun ihre Fans als Unterstützer gewinnen, um damit zumindest einen Teil finanzieren zu können. Deswegen haben die Vier eine Crowdfunding-Aktion initiiert. 8000 Euro hat sich das Quartett als Ziel gesetzt - mehr als die Hälfte ist schon eingegangen. Die Aktion läuft noch bis zum 22. März. Dabei können die Spender, wie beim Crowdfunding üblich, aus verschiedenen "Prämien" wählen, je nach Höhe des Unterstützerbetrages. Die Prämien reichen von einem CD-Paket bis hin zu einer signierten Gitarre oder einem Wohnzimmerkonzert mit der Band. Die Kampagne gibt es unter: https://www.startnext.com/lebendigunsere-cd-fuer-2021. Ausführliche Infos gibt es auch über die Band-Homepage unter www.lebendig-musik.de.

Für Juli sind außerdem im Norden Deutschlands einige Konzerte geplant. Noch ist die Band guter Dinge, dass das trotz Pandemie klappen kann. "Wir haben etliche Veranstalter, die hart daran arbeiten, dass die Konzerte stattfinden können. Daher bleiben wir optimistisch", sagt Paddi Keil. Dennoch freut er sich schon auf das erste Konzert "nach Corona", den ersten Auftritt ohne Abstandsregeln. "Wir haben auch 2020 einige tolle Konzerte gespielt, etwa in Homberg/Ohm und in Wetzlar, bei denen sich die Veranstalter mit den Konzepten viel Mühe gegeben haben." Doch "Lebendig"-Konzerte seien Mitmachkonzerte. "Wir freuen uns daher darauf, wenn wir das wieder so machen können, wie wir es am meisten lieben".