Gießener Bar wird in Fernsehstudio des hr verwandelt

Ute Wellstein und Bastian Korff (Mi.) nehmen Michael Roth in die Zange.

GIESSEN - Michael Roth, Mitglied des Deutschen Bundestages und Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, war am Montag der erste Kandidat beim neuen hr-Wahlformat "WählBar", das diese Woche täglich vom Hessischen Fernsehen im Lokal "Who killed the pig" in Gießen produziert wird. Das Moderatorenteam Ute Wellstein und Bastian Korff empfing den SPD-Politiker, dann ging es erst mal in die Maske. Wie man denn zu dieser Location komme, fragte der gebürtige Bad Hersfelder, der schon 22 Jahre in Berlin arbeitet, Ute Wellstein. "Das haben wir Herrn Bouffier zu verdanken", klärte die Studioleiterin Wiesbaden des hr auf. Vor zwei Jahren gab es hier ein Interview mit dem Ministerpräsidenten; wegen seiner Sonnenunverträglichkeit wich man in einen geschlossenen Raum aus, suchte und fand die Bar.

"Darf ich mal schauen?", meinte die hr-Frau, nachdem Roth die Corona-bedingte Gäste-Registrierung ausgefüllt hatte. "Geimpft", stellte sie zufrieden fest und fragte Michael Roth nach dem Smiley, den er auf die Stelle des Bogens gemalt hatte, in dem auch nach der Parteizugehörigkeit - was sonst nicht üblich ist - gefragt wurde. Bevor der Dreh richtig losging, hatten die Helfer jede Menge zu tun. Der Raum wurde "fernsehgerecht" hergerichtet, alle Flaschen mussten so gedreht werden, dass alle Etiketten nicht mehr sichtbar waren. Die Fenster bekamen schwarze Folien, "damit die Sonne, falls sie überhaupt kommt, nicht so grell wird", meinte der Beleuchter dazu. Einem der drei Gesellschafter des Gastronomiebetriebes gefiel die Lampe mit dem Gitarrenspieler, die das Team an der Regalwand befestigte, ganz und gar nicht: "Das ist aus den 80er Jahren." Er regte an, sie doch zu entfernen, und das Dekoteam setzte es um. Über ein Dutzend Menschen beschäftigten sich mit den Vorbereitungen in der ehemaligen Werkstatt, einem Ambiente, das dem SPD-Staatsminister gefiel.

Redakteur Jan-Peter Bartels hatte seine Augen und Ohren überall, telefonierte und gab letzte Anweisungen. Etwas mürrisch reagierte der hessische Spitzenkandidat, als die ersten Szenen noch einmal gedreht wurden. Er hatte es sich mit Ute Wellstein an der Theke bequem gemacht, hinter dem Tresen stand Moderator Bastian Korff. Doch jetzt musste er noch mal den Zettel ausfüllen und wurde von Wellstein erneut befragt. Die Beleuchtung und Kameras sowie die Mikrofone wurden an den neuen Standort geschoben und die nächste Szene hielten die Geräte fest. Ganze vier Stunden dauerten die Aufnahmen zur ersten Sendung in der "WählBar", in der es auch einen Stammtisch gab, an dem ein Wähler seinen Unmut formulierte. So viel darf schon verraten werden: Er ist unzufrieden mit der SPD, hat früher die Partei gewählt und erinnert sich gerne an die Zeiten mit Gerhard Schröder. Einige Aufgaben, die hier wegen der folgenden Kandidaten nicht genannt werden sollen, musste Michael Roth hinter sich bringen.

In den kommenden Tagen werden weitere hessische Spitzenkandidaten in der Schlachthofstraße für die Aufzeichnungen vor die Kameras treten und sich den Fragen der Moderatoren stellen: Omid Nouripour (Grüne), Bettina Stark-Watzinger (FDP), Janine Wissler (Linke), Mariana Harder-Kühnel (AfD) und Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU).