Gießener bekämpft Coronavirus mit UV-Licht

Aleksandar Miladinovic, Inhaber des auf beglaubigte Dokumentenübersetzungen spezialisierten Übersetzungsbüros am Oswaldsgarten, desinfiziert wichtige Dokumente und Unterlagen mit UV-Licht. Foto: Übersetzungsbüro Miladinovic

Giessen (red). "Mitte Februar habe ich verstanden, dass es ernst wird", sagt Aleksandar Miladinovic, Inhaber des auf beglaubigte Dokumentenübersetzungen spezialisierten Übersetzungsbüros am Oswaldsgarten. Er ist selbst allgemein beeidigter Übersetzer und Dolmetscher für zehn verschiedene Sprachen und arbeitet täglich mit verschiedensten Kunden - von Privatpersonen bis zu den Landesbehörden. "Dann habe ich angefangen, mich in einschlägige Literatur und wissenschaftliche Artikel einzuarbeiten, um einen praktikablen Weg zu finden, die Dokumente, mit denen wir täglich arbeiten, effizient gegen Viren zu desinfizieren. Da eine 'nasse' Desinfektion bei empfindlichen Unterlagen nicht in Frage kommt, bin ich schnell auf die Desinfizierung mittels UV-Strahlung gekommen, die generell gegen die Viren sehr wirksam sein soll", erzählt der Mittvierziger.

"Nachdem ich konkrete Empfehlungen der renommierten Hongkonger Gesellschaft für Klinische Mikrobiologie und Infektion gelesen habe, die Desinfektion gegen das Coronavirus mit UV-Strahlen vorzunehmen, war für mich klar: Genau das machen wir auch. Denn: Die UV-Desinfektion ist schnell, umweltfreundlich und kommt ganz ohne Chemie aus. Die UV-C-Strahlen zerstören in wenigen Minuten das gegen sie sehr empfindliche Coronavirus", erläutert Miladinovic. "Nachdem wir die entsprechende Technik besorgt und damit begonnen haben, alle Dokumente vor dem Postversand auf diese Weise zu desinfizieren, kam in den Medien die Nachricht, dass der städtische Omnibusbetrieb Yanggao in Shanghai eine UV-Desinfektionskammer in Betrieb genommen hat, die mithilfe von 210 Lampen die Shanghaier Stadtbusse binnen weniger Minuten vollständig desinfiziert. Die chinesische Zentralbank verwendet dieses Verfahren zur Desinfizierung von Banknoten. Was wir in Gießen im Kleinen tun, machen die Chinesen ganz groß", schmunzelt der Übersetzer.

Seit auf dem größten Branchenportal uepo.de ein Bericht über die innovative Dokumentendesinfektion im Gießener Übersetzungsbüro vor einigen Tagen erschien, stehen die Telefone dort nicht mehr still. Es haben sich schon mehrere Übersetzerkollegen aus ganz Deutschland gemeldet, die wissen möchten, wie sie selbst die Gießener Lösung am besten anwenden. "Wir helfen den Kollegen natürlich gerne mit Ratschlägen", sagt Aleksandar Miladinovic sichtlich zufrieden.

Auch die Kundschaft weiß diesen Dienst zu schätzen. Obwohl das Robert-Koch-Institut für den Postversand eigentlich eine Entwarnung gegeben hat, sind viele Kunden über diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme froh. Insbesondere in den letzten Tagen vermeiden es die meisten, das Büro in der Gießener Innenstadt persönlich zu besuchen und geben ihre Bestellungen per E-Mail und WhatsApp ab.

Mitarbeiterin Ana Laura Sanchez berichtet zudem, dass das Unternehmen in diesen Tagen Gutscheine an ausländische Mediziner verteilt, die beglaubigte Übersetzung ihrer Dokumente zur Arbeitsaufnahme in Deutschland anfragen. "Jedem Arzt, jedem Krankenpfleger und jeder Krankenschwester, die bei uns Dokumente zur Anerkennung ihrer Berufs- und Studienabschlüsse einreichen, schenken wir einen 50-Euro-Gutschein für beglaubigte Übersetzungen. Wir haben aktuell Anfragen von Ärzten und Pflegern aus der Ukraine, Mazedonien und Bosnien. Das ist unser Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Epidemie", sagt die gebürtige Kubanerin mit einem Lächeln.

