Gießener Bernd Braun neuer Obermeister der Bäckerinnung

GIESSEN - "Wie viel Herzblut jemand in eine ehrenamtliche Funktion und Aufgabe stecken kann, das habe ich im Blick auf dein Leben und Wirken erfahren. Du warst ein Fels in der Brandung." Es war Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Gießen, der in diesen zwei Sätzen seine persönliche und die Hochachtung der gesamten Kreishandwerkerschaft an Walter Kwartnik richtete. Denn der Bäcker- und Konditormeister aus Kesselbach, der nach der Aufgabe seines eigenen Betriebes inzwischen seinen Wohnsitz nach Lehnheim verlegt hat, hat sein Amt als Obermeister der Bäckerinnung Gießen aus Alters- und Gesundheitsgründen zur Verfügung gestellt. Zu seinem Nachfolger an der Spitze der aktuell nur noch elf aktive Betriebe umfassenden Innung ist der langjährige stellvertretende Obermeister Bernd Braun (Gießen) gewählt worden.

Letzterer bekannte bei dem digitalen Treffen der Innungsmitglieder, dass er in große Fußstapfen trete und verwies seinerseits auf die "große Leidenschaft", mit der sein Vorgänger Kwartnik über Jahrzehnte und trotz zeitweise sehr schwieriger, gesundheitlicher Einschränkungen seine Aufgaben zum Wohle der Bäckerinnung im Besonderen und des Handwerks im Allgemeinen erfüllt und sich der dabei übernommenen Verantwortung würdig erwiesen habe. Die anerkennenden, lobenden und von großem Respekt zeugenden Worte von Hendrischke und Braun sollen allerdings nicht die letzten gewesen sein. Sobald es die in hoffentlich absehbarer Zeit überwundene Corona-Krise wieder zulässt, werde es eine "Präsenzveranstaltung" geben, in deren Rahmen man sich dann endlich wieder "von Angesicht zu Angesicht" gegenübersitzen könne. Dass dies zu Ehren Walter Kwartniks geschehen werde, darüber war sich die digitale Runde einig.

30 Jahre im Vorstand

Zum Beleg an dieser Stelle beispielhaft und unvollständig nur wenige Daten zu Kwartniks Wirken: Er ist am 28. April, nach genau 30 Jahren - davon sieben als stellvertretender Obermeister und 23 als Innungsobermeister - aus dem Vorstand der Bäckerinnung Gießen ausgeschieden. Darüber hinaus stand Kwartnik bis 2019 13 Jahre lang als Kreishandwerksmeister an der Spitze der KH Gießen mit ihren insgesamt 21 Innungen und über 1000 Mitgliedsbetrieben. Des Weiteren war er 15 Jahre lang Mitglied im Vorstand der Handwerkskammer Wiesbaden und gehörte für ein Vierteljahrhundert deren Vollversammlung an.

Walter Kwartnik, mittlerweile 70 Jahre alt, hat seine zahlreichen berufsständischen Ehrenämter niedergelegt. Die Probleme des Handwerks, insbesondere auch jene der Bäckerinnung Gießen, sind geblieben. Der neue Obermeister Bernd Braun und mit ihm seine Mitstreiter im Vorstand, der neue stellvertretende Obermeister Georg Lambertz (Gießen) sowie Peter Seidl (Krofdorf-Gleiberg), werden sich ihrer gemeinsam mit der Geschäftsführung der KH Gießen weiterhin annehmen (müssen). Dringlich zu bearbeiten sind vor allem drei Problemfelder: der berufliche Nachwuchs, die sinkende Zahl der Mitgliedsbetriebe und damit korrespondierend die von der Innung erkannte Notwendigkeit, gemeinsam mit benachbarten Bäckerinnungen über Kooperationen sowie neue Strukturen - nach dem Motto "Nur gemeinsam sind wir stark und zukunftsfähig" - zielführend nachzudenken.

Nachwuchs fehlt

KH-Hauptgeschäftsführer Björn Hendrischke weiß um die Probleme im Nahrungsmittelhandwerk. Und das nicht nur im Bereich der KH Gießen, "sondern überall". Kooperationen bis hin zu Zusammenschlüssen seien daher auf Sicht unumgänglich. Modifizierte Lösungen, die er ebenso wie die Verantwortlichen der Bäckerinnung Gießen für möglich und umsetzbar hält, sollten auf dem Wege von Gesprächen mit allen Beteiligten im Raum Mittelhessen vorbereitet und realisiert werden.

Die Kleinteiligkeit der Innungslandschaft bei gleichzeitig abnehmenden Innungsmitglieder- und Betriebszahlen hat laut Hendrischke keine Zukunft. "Wir müssen handeln - spätestens nach Corona." So sieht es auch der neue Innungsobermeister Bernd Braun - zudem im Vorstand des Landesfachverbandes Hessen des Bäckerhandwerks für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, der schon seit Jahren "größere Einheiten" befürwortet: "Größere Einheiten bedeutet zugleich eine stärkere Interessenvertretung." Dennoch weiß auch Braun um das "schwierige Feld trotz aller offensichtlichen Notwendigkeit".

Zusammenschlüsse

Die noch immer den Alltag bestimmende Corona-Krise hat das Bäckerhandwerk im Ganzen bisher vergleichsweise gut gemeistert, weil die Bäckereien als Teil des Lebensmittelhandwerks von Beginn an als "systemrelevant" eingestuft wurden und daher unter deutlich weniger Restriktionen und Einschränkungen litten wie andere Bereiche der Wirtschaft.

Es war der scheidende Obermeister Walter Kwartnik, der in seinem letzten Rechenschaftsbericht die "Riesenprobleme" der Bäckereibetriebe im Blick auf qualifizierte Mitarbeiter ansprach. Hierunter fallen vor allem auch die Sorgen angesichts fehlenden Berufsnachwuchses. So stehen in diesem Jahr im Bereich von Stadt und Kreis Gießen lediglich vier Bäckerlehrlinge vor ihrer Gesellenprüfung. Bei den Bäckerei-Fachverkäuferinnen sieht es mit 13 etwas besser aus. Weil es Nachwuchsprobleme nicht nur im Lebensmittelhandwerk, sondern in nahezu allen Gewerken gibt, sieht KH-Hauptgeschäftsführer Hendrischke die "Berufsorientierung" in den allgemeinbildenden Schulen als besonders wichtig an. Leider sei das Interesse junger Menschen an einer Ausbildung im Handwerk nicht im Steigen begriffen, eine Entwicklung, die durch Corona einen weiteren negativen Schub erhalten habe.

Hendrischke kündigte an, in Sachen "moderne Berufsorientierung" wie auch beim Vorhaben einer professionellen und extern unterstützten Mitgliederakquise dieser unerfreulichen Entwicklung mit neuen Konzepten gegensteuern zu wollen. Foto: Ewert