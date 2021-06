Gießener Bündnis für sechsjährigen Mietenstopp

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein Bündnis aus DGB, Deutschem Mieterbund, der zivilgesellschaftlichen Initiative "Stadt für Alle" und der Allgemeine Studierendenausschuss der Justus-Liebig-Universität Gießen (AStA) beteiligte sich an dem Aktionstag für einen bundesweiten sechsjährigen Mietenstopp.

Das Bündnis bildet sich einerseits aus der Struktur, die sich rund um die Veräußerung der Immobilien-Tochter Buderus Immobilien des Bosch-Konzerns und dem Verkauf der mehr als 1000 bezahlbaren, früheren Werkswohnungen gebildet und letztlich zu einem großen Erfolg für die betroffenen Mieter geführt hat: Das Paket wurde an die Nassauische Heimstätte/Wohnstadt verkauft und somit in die öffentliche Hand überführt. Andererseits beteiligt sich die zivilgesellschaftliche Gießener Initiative "Stadt für Alle" an dem Bündnis, in der sich betroffene Mieterinnen und Mieter organisieren. "

Wir drängen darauf, Wohnen und Teilhabe für alle in einer "Stadt für Alle" möglich zu machen", so die Initiative in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Die ständig steigenden Mietpreise führen dazu, dass Studierende ihre Wohnungen aufgeben und oftmals in ihre Elternhäuser zurückkehren müssen. Verschärfend hinzukommt, dass verschiedene Einnahmequellen in der Pandemie weggebrochen sind und der Verlust der finanziellen Basis in einigen Fällen zum Abbruch des Studiums geführt hat. Wir als AStA der Justus-Liebig-Universität Gießen werden alle Studierenden in dieser Angelegenheit bestmöglich vertreten", so ein Vertreter des Referats Soziales und Wohnen in der Stellungnahme. Klaus Zecher, Vorsitzender des DGB Kreisverbandes stellt fest: "Die Entwicklung der Einkommen kann mit den steigenden Mieten nicht schritthalten."

In Gießen seien die Mieten in den letzten fünf Jahren um 10 Prozent gestiegen. Während 2016 für einen Quadratmeter noch 9,21 Euro zu zahlen waren, mussten Anfang 2021 bereits 10,15 Euro gezahlt werden. Mit Stefan Kaisers, Vorsitzender des Mietervereins, ist sich Zecher einig: Potenzielle Bauflächen in Städten wie Gießen seien ein unvermehrbares Gut, das dem spekulativen Markt weitgehend entzogen werden muss. Darüber hinaus fordern sie eine Ausweitung der Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau und eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Zudem müsse die Kommune Investoren bei Neubauprojekten stärker auf das Gemeinwohl verpflichten.