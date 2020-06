Gießener Café Herzstück erhält Förderung

Das Café Herzstück gehört zu den geförderten Familienzentren. (Foto: Tabea Eifert)

GIESSEN - (red). Das Café Herzstück des SkF Gießen e.V. in der Südstadt gehört zu den 18 neuen geförderten hessischen Familienzentren. Das gemütliche Café mit integriertem Kleiderladen für Kinder bietet in einer freundlichen Atmosphäre unkompliziert Möglichkeiten zum ungezwungenen Austausch und gegenseitigen Kennenlernen.

Die vielfältigen Angebote, wie zum Beispiel eine Hebammensprechstunde, ein Sprachcafé, Nachhilfe für Grundschüler und vieles andere mehr bieten Unterstützung, Beratung und Bildungsangebote für alle Familien, Generationen und Kulturen. Familienzentren wie das Café Herzstück sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information. Hier erhalten Familien frühzeitig, ganzheitlich, niedrigschwellig und wohnortnah Unterstützung bei der Gestaltung des Familienalltags. Dabei wird es Familien ermöglicht, ihre Selbsthilfepotenziale zu entfalten und Erziehungskompetenzen zu stärken. Als Kennzeichen für eine ganzheitliche familienbezogene Unterstützung, den niedrigschwelligen Ansatz und viele weitere Angebote erhalten die Familienzentren ein ansprechendes Schild „Familienzentrum in Hessen“. Das Schild weist nun auch am Eingang des Café Herzstücks darauf hin, dass es sich um ein gefördertes hessisches Familienzentrum handelt.

Familienzentren werden in Hessen bereits seit 2011 durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziell unterstützt. Aktuell sind 181 Einrichtungen im Programm und erhalten eine Förderung von bis zu 13 000 pro Jahr. Dies entspricht einem Volumen von rund 2,35 Millionen Euro. Daneben werden noch Veranstaltungen, Maßnahmen, Fortbildungen et cetera gefördert, um die Arbeit der Familienzentren zu begleiten und die Qualität zu unterstützen.