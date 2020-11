Gießener Chemiker in Liste am häufigsten zitierter Wissenschaftler aufgenommen

Prof. Jürgen Janek

GIESSEN - (red). Der Gießener Chemiker Prof. Jürgen Janek ist von der Web of Science Group, einem Unternehmen von Clarivate Analytics, in die Liste der am häufigsten zitierten Wissenschaftler aufgenommen worden. Er zählt damit laut Clarivate Analytics zu den weltweit einflussreichsten Köpfen in der Wissenschaft. Insgesamt umfasst die Liste der „Highly Cited Researchers 2020“ rund 6200 Namen in 22 Disziplinen. Janek wird in der Kategorie „Cross-Field“ gelistet, was für das hohe Maß an Interdisziplinarität seiner Forschungarbeit spricht.

„Ich gratuliere Prof. Janek herzlich zu diesem Erfolg“, so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. „Diese Auszeichnung zeigt deutlich, dass seine Forschungsleistung auch international sehr wahrgenommen wird. Davon wird die Gießener Chemie insgesamt profitieren.“

Die Auswertung für die Liste erfolgt aufgrund von Daten und Analysen von Experten für Bibliometrie und Datenwissenschaft des Institute for Scientific Information von Clarivate. Berücksichtigt wurde das eine Prozent der Publikationen einer Fachrichtung, die im Untersuchungszeitraum am häufigsten zitiert wurden. Die für die aktuelle Liste analysierte Literatur stammt aus dem Zeitraum von Januar 2009 bis Dezember 2019. Die Liste bietet damit unter anderem eine Information über Wissenschaftler, die über ihre Publikationen einen besonders hohen Einfluss auf ihr Fach ausüben.

Prof. Janek arbeitet auf dem Gebiet der Physikalischen Festkörperchemie, mit einem Schwerpunkt im Bereich der Elektrochemie und der Materialforschung für Batterien. Seine hochzitierten Arbeiten konzentrieren sich auf die Entwicklung und Untersuchung von Materialien für neue elektrochemische Energiespeicher. In den vergangenen Jahren zählten hierzu insbesondere Forschungsergebnisse rund um sogenannte Feststoffbatterien, die ohne einen flüssigen Elektrolyten auskommen und besondere Leistungsdaten versprechen. Die Arbeitsgruppe von Prof. Janek an der JLU umfasst neben sehr aktiven Nachwuchsgruppen rund 40 Wissenschaftler, ohne deren Arbeit die sehr sichtbare Forschungsleistung nicht möglich wäre.

Prof. Janek ist Professor für Physikalische Chemie an der JLU, Geschäftsführender Direktor des Gießener „Zentrums für Materialforschung“ und wissenschaftlicher Leiter des BASF/KIT-Gemeinschaftslabors „BELLA“ in Karlsruhe. Er ist mit seiner Gießener Arbeitsgruppe Teil des Exzellenzclusters „POLIS“ (Ulm/Karlsruhe). Zudem ist er Koordinator des Kompetenzclusters „FESTBATT“, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Er erforscht mit seiner Arbeitsgruppe die physikalisch-chemischen Grundlagen von Festkörperprozessen, die für moderne Energie- und Grenzflächentechnologien wichtig sind. Foto: Georg Kronenberg