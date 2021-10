Gießener "Club 68" löst sich zum Jahresende auf

Gern gesehener Gast beim "Club 68"-Fasching war Gerhard Fay. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Als die Mitglieder des "Club 68 - Verein für Behinderte und ihre Freunde" - am 2. April 2011 ihre Satzung beschlossen, ahnten sie noch nicht, dass für den Verein gut zehn Jahre später der Paragraf 11 eine wichtige Bedeutung bekommen sollte. Dort ist nämlich die Auflösung des "Club 68" geregelt. Leider ist es zum Jahresende soweit, nach diesem Zeitpunkt existiert der Verein, der zuletzt aus 71 Mitgliedern bestand, nicht mehr. Bei der Mitgliederversammlung Ende September hatte Tagesordnungspunkt 6 die größte Bedeutung: "Der Vorstand des 'Club 68' beantragt, den 'Club 68' zum 31.12.2021 aufzulösen", lautete der Antrag des Führungsgremiums. Den anwesenden Mitgliedern fiel es schwer, die Hand zur Abstimmung zu heben, schließlich ergab sich doch eine qualifizierte Mehrheit, und nach 50 Jahren hört das Herz der wichtigen und anerkannten Vereinigung für Behinderte und ihre Freunde" auf, zu schlagen.

Heinrich Hainmüller, der seit 1999 die Geschicke des Clubs leitet, erläuterte im Gespräch mit dem Anzeiger die Gründe. "Es ist die Altersstruktur des Vereins und damit verbunden das Faktum, dass kaum noch jemand bereit und in der Lage ist, aktiv mitzuarbeiten." Schon länger gab es Bemühungen, aus den Reihen der heute noch 71 Mitglieder - keiner mehr unter 60 Jahre alt - Menschen zu finden, die den Vereinszweck, "die gesellschaftliche Rehabilitation Behinderter, insbesondere durch Weckung und Förderung von Eigeninitiative der Behinderten und des Verständnisses zwischen Behinderten und Nichtbehinderten", umsetzen wollen. Niemand wollte also Verantwortung in Vorstand und Beirat übernehmen.

Anfangs sei es "ein kleines Häuflein" gewesen, erinnert sich der 85-jährige Heinrich Hainmüller an den Beginn des Clubs, der in besten Zeiten über 130 Mitglieder zählte. 1968 gründete Uwe Börner in Hamburg den ersten "Club 68", dem mehrere gleichnamige Clubs in verschiedenen deutschen Städten folgten. Börner zog nach Laubach um und am 19. September 1971 wurde der "Club 68 - Verein für Behinderte und ihre Freunde e.V. Gießen und Umgebung" gegründet. Spontan wurde damals Anne-Marie Wilhelm (†) Mitglied Nummer 7 beim Verein ist in der Festschrift zum 40. Bestehen nachzulesen. Mit 18 Jahren, drei Wochen vor dem Abitur, erlitt sie einen Autounfall, wurde verletzt mit der Diagnose: Querschnittslähmung. Sie fand, die Idee und Gedanken Integration Behinderter in das alltägliche Leben eine sehr sinnvolle Aufgabe. Nur wenige Mitglieder gab es zu dieser Zeit, Anne-Marie Wilhelm sah es als wichtig an, weitere zu akquirieren. Die Erfolge stellten sich ein, es ergab sich allerdings das Problem, dass nicht alle Mitglieder an allen Veranstaltungen teilnehmen konnten. Doch kam der Ehrgeiz auf, alle sollten informiert werden. Und so gründete sich die "Clubstafette", eine clubeigene Zeitung, die alle über Termine, Vorträge und dergleichen mehr informierte.

Fotos Gern gesehener Gast beim "Club 68"-Fasching war Gerhard Fay. Foto: Jung Heinrich Hainmüller hat jetzt mehr Zeit für seinen Garten. Foto: Jung 2

Der Vorsitzende, der sich nach der Abwicklung des Vereins mehr seinem Garten mit den vielen Bäumen und Blumen widmen kann, weiß von vielen schönen Veranstaltungen des Clubs zu berichten. Bis Ende des Jahres ist noch der VW-Bus in neue Hände zu übergeben, er wird künftig der Martin-Buber-Schule zur Verfügung stehen. Zu regeln ist für die kleine Schwimmgruppe der Übergang in eine neue Trägerschaft. Bei der Sitzgymnastik-Gruppe ist wichtig, dass die Übungsleiterin auch unter Versicherungsschutz steht.

An Wanderungen zum Schiffenberg mit Unterstützung des Gießener Arbeitskreises für Behinderte nahmen die Clubmitglieder gerne teil. Auch die Weihnachtsfeiern hatten einen hohen Stellenwert im Vereinsleben. Dankbar ist der scheidende Vorsitzende über die große finanzielle Unterstützung durch den Lions Club Justus von Liebig zu Gießen. Privatspenden und die Einnahmen aus Gerichtsverfahren ermöglichten die abwechslungsreiche Gestaltung des Vereinslebens.

Viel Beachtung in der Öffentlichkeit fand der Club 68-Fasching, bei dem sich alljährlich Stammbesucher seit 1988 aus Politik und Gesellschaft im Bürgerhaus Kleinlinden einfanden, feierten und sich über das tolle Programm freuten. Alle Mitwirkenden aus der Region traten kostenlos auf, statt Eintritt wurde um freiwillige Spenden gebeten.

Initiiert hatte seinerzeit Herbert Thiele (?† ) die beliebte Veranstaltung, die einmal wegen des Irakkriegs ausfiel. Als wichtige Personen, die ihn über all die vielen Jahre begleiteten, nannte Heinrich Hainmüller Hanni Bötz, Armin Judel, Klaus Ise und Reinhold Schönhals, der die Fahrten organisierte. Natürlich unterstützte ihn auch tatkräftig Ehefrau Uta Hainmüller.

Es habe schon Mitgliederstimmen gegeben, die dachten, das Vereinsvermögen werde an sie verteilt, schildert lachend Heinrich Hainmüller die finanzielle Abwicklung. Dem ist aber nicht so: Bei Auflösung des Vereins ist das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung in der Behindertenarbeit, gegebenenfalls Sozialarbeit oder Kirchenarbeit, zu übergeben, regelt die Satzung. Und sie bestimmt weiter, Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. Als weiteren behördlichen Schritt muss das Amtsgericht Liquidatoren bestimmen. Dies ist der bisherige Vorstand mit Heinrich Hainmüller an der Spitze, Siegrid Ising, Armin Judel und Marianne Schönhals.

Auch wenn der Verein in der bisherigen Form nicht mehr existiert, soll es doch noch einige Angebote für die Mitglieder geben. So ist die Sitzgymnastik in der Alfred-Bock-Straße weiter vorgesehen und auch der Spielenachmittag einmal im Monat freitags um 14 Uhr im Café Künkel besteht weiter.