Gießener Einzelhändler sorgen sich um Weihnachtsgeschäft

Seit Anfang 2019 misst das Kölner Unternehmen "hystreet.com" per festinstalliertem Laser die Passantenfrequenz im Seltersweg, "rund um die Uhr, an 365 Tagen, mit 99-prozentiger Genauigkeit", wie es auf der Internetseite der GmbH heißt. Ein Blick auf die erhobenen Zahlen zeigt, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen in der Fußgängerzone unterwegs sind. Verglichen mit dem Vorjahreswert (4,28 Millionen) wurden zwischen dem 14. März und 14. November insgesamt 1,18 Millionen Passanten weniger gezählt (3,10 Millionen). Am vergangenen Samstag passierten 22 534 Fußgänger die Laserschranke, das sind 5651 weniger, als im vergangenen Jahr an diesem Tag gemessen wurden (28 185). Im März waren die Auswirkungen der Pandemie noch offensichtlicher: Am 14. März - dem Samstag vor dem ersten "Lockdown" - wurden im Seltersweg 20 654 Menschen gezählt, ein Minus von 7531. Im Sommer fielen die Abweichungen - vermutlich wegen der gesunkenen Infektionsraten - kleiner aus. Im Juli haben insgesamt 519 991 Fußgänger - und damit 20 815 Menschen weniger als im Vergleichszeitraum - die Laserschranke durchquert. Im August waren es 476 188 und demnach 60 902 Passanten weniger, als in diesem Zeitraum üblicherweise unterwegs sind. Allerdings fehlten diesmal auch die Besucher des Stadtfestes, das bekanntlich abgesagt werden musste. (jmo)