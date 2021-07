Gießener Eltern rufen zu Spenden für mobile Luftfilter auf

Kein Standard in allen Klassenräumen: An zwei Gießener Schulen sammeln nun Eltern Geld für Luftfilter. Symbolfoto: dpa/Sven Hoppe

GIESSEN - Die Sommerferien haben gerade erst begonnen. Und noch lässt sich nur schwer abschätzen, wie es danach an den Schulen weitergeht - ob es gelingt, den Präsenzunterricht länger aufrechtzuerhalten, falls im Herbst die Delta-Variante des Coronavirus durchs Land rauscht und die Infektionszahlen erneut spürbar steigen. Der Bund hat gerade erst 200 Millionen Euro freigegeben, um damit nun auch mobile Luftfilter zu fördern. Die Stadt Gießen hatte bereits zuvor 112 solcher Geräte der Firma Trox angeschafft, einige davon für Kitas. Das entspricht nur einem Bruchteil, wollte man alle Klassenräume in Gießen ausstatten. Eltern der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) und der Liebigschule reicht das nicht. Sie haben selbst die Initiative ergriffen und "zum Wohl unserer Kinder" eine Spendenaktion gestartet. "Wir wollen nicht den gleichen Fehler wie die Politik machen und noch mehr Zeit ohne Handeln verplempern", wird in deutlichen Worten in zwei an die Eltern gerichteten Briefen formuliert.

Fenster auf und alle 20 bis 30 Minuten durchlüften - das hat sich zuletzt vielerorts als natürliches Mittel der Wahl erwiesen und ist auch von Fachleuten wiederholt als wirksamste Methode angepriesen worden. Ergänzend gab es trotzdem öffentliche Gelder, um "besonders sensible" Bereiche - Schulen und Kitas - mit Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Drei Viertel der Gesamtsumme in Höhe von 1,4 Millionen Euro für die Luftfilter in Gießen hat das Land Hessen abgedeckt. Mit weiteren Investitionen dieser Art ist zumindest so schnell nicht zu rechnen. Für Einrichtungen mit Kindern von null bis zwölf Jahren könnten raumlufttechnische Anlagen durch ein Bundesprogramm gefördert werden, berichtet Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser auf Anfrage des Anzeigers. Aktuell werde geprüft, "welche Liegenschaften sich für den zeitnahen Einbau" eignen. Die Anträge müssen bis Ende des Jahres eingereicht und "die Maßnahme innerhalb von zwölf Monaten nach Bewilligung abgeschlossen sein", so die Stadträtin.

Dr. Annika Kruse hält es für "grob fahrlässig", wie während der Pandemie mit Schülerinnen und Schülern umgegangen werde. Sie engagiert sich im Vorstand des Schulelternbeirats der LUS sowie im Förderverein der Lio. Eine vernünftige Luftreinigung, so argumentiert die Gießenerin, sei ein "wichtiger Baustein", um die Ausbreitung von Aerosolen einzudämmen. Das liege ihr seit dem ersten Lockdown sehr am Herzen, doch zu lange sei zu wenig passiert. Permanent das Lüften zu propagieren, sei zu einfallslos. Ebenso wenig sei es ein "ausreichendes Kriterium", sich bei der Aufstellung der Luftfilter auf Räume zu konzentrieren, die nur schlecht über Fenster belüftet werden können oder an viel befahrenen Straßen liegen. Zumal "Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren in absehbarer Zeit nicht geimpft werden und daher nach wie vor potenziell gefährdet sind, sich mit Covid-19 anzustecken".

3450 Euro pro Stück

Über mehrere Monate sei den Eltern die Zustimmung verweigert worden, selbst Luftfilter organisieren und finanzieren zu können. Das habe sich mittlerweile geändert. Voraussetzung ist jedoch, "dass nur Geräte zum Einsatz kommen, die den von uns definierten Anforderungen entsprechen", verdeutlicht Astrid Eibelshäuser. Die Leistung müsse zur Größe des Raumes passen und der Filter eine hohe Qualität aufweisen; die Lärmemission solle gering sowie die Bedienung und Wartung einfach sein. Obendrein sei eine professionelle Installation zu gewährleisten.

Die prinzipielle Genehmigung ist aber nur der erste Schritt. Entscheidender ist, das dafür benötigte Geld zu sammeln. Zwar habe der Hersteller genug Geräte auf Lager und könne zügig liefern, sagt Annika Kruse, die Kosten bewegen sich indes bei brutto 3450 Euro pro Stück. Angesichts des Ziels, an der LUS für jeden der 13 Unterrichtsräume ein Exemplar zu besorgen, bedeutet das: Es werden rund 45 000 Euro gebraucht. "Das ist irrsinnig viel, das wissen wir. Und dennoch: Wir Eltern sind jetzt die einzigen, die das Versäumnis der Politik noch auffangen können", heißt es in den Briefen. Dabei sei es eigentlich nicht die Aufgabe der Mütter und Väter, gute Lernbedingungen in der Schule sicherzustellen. An der Lio, die schon über 20 Luftfilter verfügt, sollen zunächst vornehmlich die fünften und sechsten Klassen bedacht werden. Es werde aber keineswegs von jeder Familie erwartet, 100 Euro zu spenden. Jeder könne nach seinen Möglichkeiten helfen, "und wer mehr geben kann, gibt mehr".

Das Engagement wird im Rathaus grundsätzlich positiv eingeschätzt. An allen Schulen seien sehr aktive Fördervereine, "die die Ressourcen für den Bildungsbereich auf unterschiedliche Weise mehren", erklärt Astrid Eibelshäuser. Und all diese Aktivitäten "tragen zur Qualitätssteigerung bei". Auch von den Schulleitern wird die Initiative begrüßt. "Ich stehe dahinter", versichert LUS-Rektor Dr. Jan-H. Schneider im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Tat sei es zu bedauern, dass von staatlicher Seite nicht flächendeckend alle Klassen versorgt werden. Gleichwohl seien ökonomische Zwänge zu berücksichtigen. "Vor allem die Kommune als Schulträger hat gar nicht die Mittel, um das alleine zu stemmen. Aber die Stadt tut, was sie kann", bemüht sich Schneider um eine differenzierte Perspektive. Insofern sehe er die Sache ein Stück weit ambivalent: Einerseits handele es sich nur um eine "Insellösung" für eine respektive zwei Schulen. Andererseits biete sich so die große Chance, eine sinnvolle Infrastruktur zu schaffen, die die Kinder sowie die Lehrerinnen und Lehrer besser schützt. Wie Schneider möchte Dirk Hölscher, Direktor der Liebigschule, "die Politik" nicht pauschal an den Pranger stellen. Schließlich sei durchaus etwas getan worden. Die Aktion sei daher als Ergänzung zu werten, weil die existierenden Luftreiniger natürlich den Bedarf nicht decken. "Die Zivilgesellschaft übernimmt hier auch eine Verantwortung", betont der Schulleiter.

Was die LUS betrifft, zeigt sich Annika Kruse "echt zuversichtlich". Momentan könnten zehn Anlagen bezahlt werden. Unter anderem habe sich der Ehemann einer Lehrerin und der Opa eines Schülers beteiligt. An der Liebigschule, wo der Spendenaufruf erst vergangene Woche verbreitet worden ist, wären es bisher vier. Die Hoffnung jedenfalls ist vorhanden, das noch steigern zu können und "gemeinsam eine solidarische Lösung zu finden".

*

Wer die Elterninitiative finanziell unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an kontakt@foerderkreis-lus.de melden oder folgende Links im Internet aufrufen: https://t1p.de/pr71 sowie https://t1p.de/9i5n.