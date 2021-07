Gießener Fassenachter haben erstmals eine Präsidentin

Ehrungsreigen: Mitglieder der Gießener Fassenachts-Vereinigung werden für zehn- und 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Fotos: Wißner

GIESSEN - Mit Anja Helmchen steht erstmals in der nunmehr 64-jährigen Geschichte der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV) eine Frau an der Spitze des 428 Mitglieder zählenden Vereins. Die ehemalige Prinzessin der Kampagne 2008 erhielt in geheimer Wahl 53 der 56 abgegebenen Stimmen und tritt als Präsidentin die Nachfolge für den nach zweijähriger Amtszeit nicht mehr für eine Wiederwahl kandidierenden Arndt Niedermayer an. In der Kongresshalle fand die Mitgliederversammlung statt, in der Niedermayer auf die wohl ungewöhnlichste Zeit in der Geschichte des Vereins zurückblickte.

"Die Coronapandemie hat alles durcheinandergewirbelt. Wir konnten froh sein, die Kampagne 2019/20 noch über die Bühne gebracht zu haben", dankte er dem immer noch amtierenden Prinzenpaar Sebastian und Carina Römer, die bereits ihre zweite Amtszeit hinter sich haben. Neben Vorstandswahlen prägten Ehrungen und der Rechenschaftsbericht des scheidenden Präsidenten die Zusammenkunft. Um den Zusammenhalt im Verein zu stärken, wurde am 11.11. an alle Mitglieder eine Videobotschaft verschickt. Es wurde ein Newsletter für die Mitglieder ins Leben gerufen, eine Not-Narrentrommel veröffentlicht und ein Corona-Pin entworfen sowie an der längsten Polonaise der Welt teilgenommen. Ein besonderer Dank galt Elferrat und Senat, die eigene Aktionen durchführten, wobei der Senat trotz ausgefallener Kampagne die GFV finanziell unterstützt hat. "Bereits nach der ausgefallenen Kampagne habe ich in den Vorstandssitzungen mitgeteilt, dass ich für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe", leitete Niedermayer zu den Neuwahlen über.

"Die nächste Kampagne ist gesichert", vermeldete zuvor Schatzmeisterin Sabine Hachenberger, befinde sich die Kasse doch dank der Unterstützung des Senats in einem guten Zustand. Kassenprüfer Klaus-Dieter Adams packte seinen Revisionsbericht in Verse: "Durch Corona wurde wenig ausgegeben, das passiert uns hoffentlich nur einmal im Leben." Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Senatspräsident Franz Koch wurde zum Wahlleiter gewählt und ein neuer Vorstand gewählt. Hier gab es einige Veränderungen, denn neben Niedermayer trat auch der langjährige Vizepräsident Michael Schifner nicht mehr zur Wiederwahl an. Markus Braun (Lahntal), Bezirksvorsitzender Sektion VII der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval (IGMK), zeichnete Schifner mit dem IGMK-Verdienstorden in Gold für die langjährige Pflege des närrischen Volksbrauchs Fastnacht aus. Ob als Elferratssprecher, aber auch sechs Jahre als Vizepräsident sowie auch als Sitzungspräsident brachte sich Schifner ein und führte sein Amt trotz schwerer Erkrankung weiter aus. Auch nach dem Rückzug aus dem Vorstand bleibt er im Elferrat aktiv. Die neue Vorsitzende sprach von "einer tragenden Säule der GFV". Zum neuen Vizepräsidenten wurde Sören Schneider gewählt.

Fotos Ehrungsreigen: Mitglieder der Gießener Fassenachts-Vereinigung werden für zehn- und 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Fotos: Wißner Besondere Würdigung: Michael Schifner erhält den Verdienstorden in Gold der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval. 2

Für zehnjährige GFV-Treue wurden Carmen Allendörfer, Ulrike Bell-Rieper, Aaliyah Aylin Birinci, Kai Brückel, Michael Czech, Anne-Kathrin Damm, Rosa Damm, Aniko Fabricius, Remo Fabricius, Klaus Göttmann, Bernd Hachenberger, Sina Helmchen, Chiara Tamia Kartal, Kathrin Kenntemich, Andrea Kier, Sigrun Lenzer, Ralf Lonthoff, Emma Möller, Niklas Papenheim, Jürgen Pascoe, Jessica Reetze, Petra Rockensüß, Matthias Ruhl, Benedict Schlich, Anette Schneider, Talia Alina Schulz, Dirk Stenzel, Britta Struth-Stenzel, Tino Wächter und Gerda Weigel-Greilich geehrt. Mit der goldenen Ehrennadel wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Kim Janine Acker, Wolfgang Bergenthum, Andreas Faber, Elke Haub, Franz Koch, Gisela Koch, Ilona Krautwurst, Kirsten Veit, Thomas Veit und Madeleine Volk ausgezeichnet.