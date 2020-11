Gießener Fassenachts-Vereinigung feiert Kampagnenstart im Netz

"Irgendwann geht's wieder rund": Mit närrischen Botschaften wenden sich die GFVler an das Narrenvolk. Foto: Wißner

GIESSEN - Vollauf gelungen ist der erste Online-Kampagnenstart in der nunmehr 63-jährigen Geschichte der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV). "Trotz aller Einschränkungen wollen wir den Auftakt zur diesjährigen Kampagne mit einem optimistischen Helau beginnen", so eröffnete GFV-Präsident Arndt Niedermayer pünktlich um 11.11 Uhr am 11.11. die durch die Pandemie so außergewöhnliche Kampagne 2020/21. "Wie wichtig gerade in diesen widrigen Zeiten der Zusammenhalt in der Gießener Fastnacht ist", betonte Vizepräsident Michael Schifner. In einem sieben Minuten und 22 Sekunden langen Beitrag begrüßten Senats-Präsidium, Vorstand und das amtierende Prinzenpaar wie auch Kadetten-Trainerinnen, das Deko-Queen-Team, das Technik-Team und das Narrentrommel-Team die Narrenschar. "Manekopp" Klaus-Dieter Adams stieg gar vor der Wagenhalle in die Bütt mit den Worten "Keine Büttenred', keine Narren und kein Applaus - Kampagne fällt dieses Jahr aus. Maske und Corona haben die Macht. In dieser Kampagne wird wenig geschunkelt und gelacht. Doch irgendwann, dann geht's wieder rund. Wichtig ist, dass ihr alle bleibt gesund".

In kurzweiligen Filmsequenzen wandte sich die GFV-Familie an das närrische Volk vor den Bildschirmen. Media Tools hatte die Beiträge gekonnt gemixt. "Wir wenden uns heute mittels digitaler Medien an alle, die gerne den Kampagnenauftakt in geselliger Runde begangen hätten", machte Schatzmeisterin Sabine Hachenberger klar. Zugmarschall Bernd "Hacki" Hachenberger zählte auf, was alles nicht "live" passiert: "Kein 11.11., kein Ball, große Sitzungen und der Umzug durch die Stadt werden uns in diesem Jahr nicht begleiten". "Dennoch, die Fastnacht lebt, unsere Trainerinnen sind ganz eng an ihren Gruppen", versicherte Ex-Prinzessin und Ari-Mitglied Anja Helmchen. Und gerade das Artillerie-Corps des Prinzen hat es diesmal hart getroffen, kann die Gruppe doch in diesem Jahr auf 60 Jahre zurückblicken, was etwa mit einem "Quarantäne-Beitrag" von Ari-Kommandeurin Katharina Flechtner und einem Gruß eines jungen Ari-Mitglieds "mit Maske aus der Schule" erfolgte. "Bereits gefasste Pläne für mögliche Aktivitäten sind mittlerweile aber wieder nur schöne Theorie. Dennoch werden wir als Vorstand nach Möglichkeiten suchen, etwas Fastnacht in unser und euer Leben zu bringen," versprach Senatspräsident Franz Koch und der "Inspizient des prinzlichen Hofes", Frank Beck, ergänzte, dass "wir aber dazu eure Unterstützung und euer Engagement brauchen. Bringt Ideen ein, die uns allen die lange Zeit bis zum Aschermittwoch oder gar bis zum 11.11.2021 verkürzen und fassenachtlich versüßen".

Dass es in dieser Kampagne keine Veranstaltungen geben wird, aber Überlegungen zu Alternativen angestellt wurden, versicherte Schriftführer Ralf Olschewski: "Wir halten euch auf dem Laufenden. Versprochen!" Dass dies mittels E-Mails, herkömmlicher Post im Briefkasten oder per Facebook erfolgt, unterstrich Beisitzer Joachim Volk. Nach 166 Sekunden ertönte ein erstes dreifach donnerndes Helau, als sich der Hofstaat aus dem prinzlichen Garten an seine närrischen Untertanen wandte. Es ist dies für Prinz Sebastian I, Prinzessin Carina I., Hofdame Alexandra und Adjutant Thomas samt Inspizient Frank ein närrisches Déjà-vu, gehen sie doch in eine zweite Kampagne. "Helau ihr Narren, es ist soweit, die Fastnacht beginnt normal mit Heiterkeit", begann Prinz Sebastian I. seine Ansprache und Hofdame Alexandra fuhr fort: "Corona hat uns im Griff in dieser Situation" und Adjutant Thomas betonte dass "auch wenn keine Partys und Sitzungen starten, pflegen wir das Brauchtum im heimischen Garten". Für Prinzessin Carina I. "beschert uns Corona ein zweites Mal zu sein wie ein Star, das Gießener Prinzenpaar" und ihr prinzlicher Gemahl ergänzt: "Wir wünschen viel Frohsinn in den eigenen vier Wänden. Gesundheit und Spaß wollen wir euch hiermit senden".

Mit viel Humor begleitete Ex-Prinz und Elferratssprecher Andreas Trommer den Kampagnenstart im Netz und bekundete seine Vorfreude auf die Kampagne 2021/22. Dem stimmte Sitzungspräsident Günter Helmchen bei, der an einem Tisch mit der Aufschrift "Prunksitzung 2022" sitzend verkündete: "Bis dahin schöne Weihnachten, schöne Ostern, einen schönen Sommer und nochmal schöne Weihnachten und dann geht's los. Helau!". Mit Aufnahmen verschiedener GFV-Gruppen und den Worten "Schade, dass wir uns nicht sehn und trotzdem wird sie weitergehen. Fastnacht im Herzen, nicht im Saal. Wir freu'n uns auf das nächste Mal", endete die Video-Botschaft zum Start in die fünfte Jahreszeit.