Gießener feiern Weihnachten in der Corona-Krise

Wegen der Corona-Pandemie dürften die Feiertage in diesem Jahr eher still verlaufen.

GIESSEN - Corona, Lockdown, Kontaktbeschränkungen. Vieles ist in diesem Jahr an Weihnachten anders als gewohnt. Und deutlich kleiner: "Ich feiere Weihnachten mit meiner Frau und unseren erwachsenen Kindern im engsten Familienkreis", erzählt Polizeipräsident Bernd Paul im Gespräch mit dieser Zeitung. Ähnlich handhabt es Feuerwehrchefin Martina Klee: "Wir feiern Heiligabend nur zu dritt. Sonst haben wir sehr häufig bei meinen Eltern in einem großen Kreis gefeiert."

Vollbesetzte Kirchen, Treffen mit zahlreichen Verwandten und Freunden: Das alles ist in diesem Jahr nicht möglich. Zusätzlich zum eigenen Hausstand dürfen sich vier Personen aus dem engsten Familienkreis treffen. Zudem gilt im Landkreis Gießen die Ausgangssperre. An Heiligabend darf die eigene Wohnung nach Mitternacht nicht mehr verlassen werden. Am ersten und zweiten Feiertag gilt die Ausgangssperre bereits ab 22 Uhr.

"In diesem Jahr erwarten wir keinen Besuch, der sonst jeden Tag zu uns gekommen ist", berichtet Klee. Mit den Großeltern werde man per Videochat Kontakt aufnehmen. "Meine Mutter kommt am 30. Dezember zu uns, weil sie auf unsere Tochter aufpasst. Denn ich übernehme wieder die Alarmbereitschaft", erklärt die Feuerwehrchefin. Dieser Besuch sei auch ein Grund, warum sich die Familie über Weihnachten weitgehend zurückziehen werde.

Gemeinsam wandern

Paul wird "im Laufe des Heiligabends einige Dienststellen besuchen. Dann fahre ich heim zu meiner Familie, Musik, Tannenbaum und gutem Essen." In die Kirche werde man in diesem Jahr nicht gehen, sondern einen Gottesdienst im Fernsehen verfolgen. "An den beiden Feiertagen werden wir mindestens zwei bis drei Stunden wandern. Darauf freue ich mich sehr", so der Polizeipräsident. Durch Corona habe sich die Feier der Familie stark verändert. Sonst hätten Eltern und Großeltern teilgenommen, aber "das machen wir in diesem Jahr nicht. Wir haben die Entscheidung allerdings den Älteren überlassen." Gemeinsam mit seiner Frau wolle er den Verwandten jedoch Essen vorbeibringen. "Was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist, das Schöne in der Natur und in der Nähe zu entdecken. Ich nehme die Gegend anders wahr und wandere stundenlang." Es sei schön, wieder Einfaches mit den Kindern zu unternehmen. Dennoch sei er froh, dass das Jahr gesund überstanden ist, resümiert der Polizeipräsident.

"Dieses Jahr verbringen wir, mein Mann, unser Sohn und ich, den Heiligabend in sehr kleinem Kreis bei meiner Mutter in Thüringen. Entspannt bei Gesprächen, Spielen und eventuell Gitarrenspiel unseres Sohnes", erzählt Wohnbauchefin Dorothee Haberland. Feste Rituale, wie immer das gleiche Essen, habe man nicht. Die Familie liebe es abwechslungsreich. In den letzten Jahren habe sie sich oft für Raclette entschieden. Zum Nachtisch mache der Sohn eine hervorragende Creme Catalana. "Mir ist die gemeinsame Zeit, auch wenn das in diesem Jahr eingeschränkt ist, das Wichtigste", resümiert die Wohnbauchefin.