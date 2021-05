Gießener Festival mit 50 Serien aus aller Welt

Das Seriale-Festival (links Festivaldirektor Csongor Dobrotka) streamt auch in diesem Jahr wieder mehrere Tage lang Filme aus Gießen in alle Welt. Foto: Mechanezidis

GIESSEN - 50 Serien und 9 Piloten aus 19 Ländern bietet die Seriale, das in Gießen beheimatete internationale Festival für kurzformatige Serien - auch Webserien, Digital Series, Short Form Series, Mobile Series oder Webdramas genannt - dem Publikum vom 2. bis 7. Juni kostenlos in digitaler Form an.

Das Festival zieht als Knotenpunkt der Webserienbranche Serienmacher und Branchenvertreter aus aller Welt in die Stadt. "Da die Zusammenkunft der Branche unser Herzstück ist und es global immer noch Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gibt, werden wir das Programm wie letztes Jahr wieder online live umsetzen", teilt Festivaldirektor Csongor Dobrotka mit. "Weil der Anspruch an digitale Veranstaltungen stetig gestiegen ist, möchten wir dem Rechnung tragen und bieten mit der Seriale 2021 eine spannende, interaktive und abwechslungsreiche Erfahrung", verspricht er.

Die Genres der gezeigten Arbeiten reichen von Dokumentarfilm über Thriller, Horror bis hin zu Comedy, Drama, Romantic Comedy, Science-Fiction, History, Crime, Documentary und Animation. "Die Official Selection 2021 ist geprägt von einer inhaltlich großen Bandbreite und Diversität der Digitalen Serien", berichtet Programmdirektorin Beate Bambauer. "Auch ein verstärkter Drang hin zu im Kern ernsten Themen ist zu beobachten." Technisch seien die Serien auf höchstem Niveau. Im Zeitraum des Festivals sind die Serienfolgen online kostenlos abrufbar. Auf diese Weise könne die Arbeit talentierter Serienmacher aus der ganzen Welt einem breiten Publikum präsentiert werden. 2020 wurden auf dem digitalen Weg insgesamt über 100 000 Aufrufe gezählt.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 2. Juni, um 16 Uhr, traditionsgemäß mit einer Rede von Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Darauf folgt ein Panel aus dem Wetzlarer Lottehof mit einem Fokus auf hessische Serienmacher. Sechs Produktionen aus Hessen von insgesamt zwölf Serien und zwei Piloten aus Deutschland sind beim Festival vertreten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Vorträgen, Gesprächsrunden und Networking-Events mit internationalen Serienmachern, Produzenten und Distributoren begleitet das Festival. Während des "Educationals", das zum 6. Mal in Kooperation mit der hessischen Film- und Medienakademie veranstaltet wird, beleuchten außerdem am 4. Juni von 10.30 bis 18 Uhr internationale Fachleute Digitale Serien aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive.

Mehrere internationale Jurys küren die besten Serien des Jahres in 20 Kategorien, die bei der festlichen Preisverleihung am Sonntag, 6. Juni, um 20 Uhr ausgezeichnet werden. Der Award für die beste Serie ist mit 1000 Euro dotiert. Zahlreiche Serienmacher und Schauspieler aus der ganzen Welt haben sich für ein live geführtes Online-Interview angekündigt.

Informationen über die Seriale, alle Serien und das Programm gibt es unter: www.die-seriale.de. Gestreamt wird über die Festival-Homepage und YouTube.