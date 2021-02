Gießener Filmfestival mit Hollywood-Publikum

Mit dem VR-Brillenblick der Anderen: die experimentelle Performance "Connected Realities". Foto: Schultz

GIESSEN - Filmkunst und -experimente aus aller Welt zeigte das Gießener Hungry-Eyes-Festival am Wochenende im digitalen Raum. Die Veranstalter, filmbegeisterte Studierende der Angewandten Theaterwissenschaft, präsentierten ein Programm, das alle Ansprüche vom Spektakel bis zur hermetischen Kunst erfüllte, witzige und anregende Filme inbegriffen. Die abschließende "Trash Night" glänzte zudem mit schrägen Einfällen und tollen Beiträgen.

Dem Publikum serviert wurden insgesamt drei Filmblocks von ein bis zwei Stunden, zuvor gab es jeweils Talkrunden, darüber hinaus waren zahlreiche individuelle Videoporträts einzelner Künstler und Dokumentationen zu den Werken zu entdecken. Die Auftaktperformance "Pulp of The Sea" der Britin Biba Cole zeigte zwei Frauen: Eine hielt einen Projektor, die andere eine weiße Fläche, auf die das Bild geworfen wurde. Da sie auf zwei Wackelelementen stand, war eine Grunddynamik vorhanden, die gut zu den gezeigten videotechnisch bearbeiteten Aktionskunstbildern passte.

Wie Pacman

Der Auftaktfilm "Flüssige Wesenszüge einer Bildapparatur" stammte von Vera Sebert. In gewisser Hinsicht war es ein typisches Experimentalformat mit schlichten grafischen Elementen, ein bisschen wie das legendäre Videospiel Pacman. Scheinbar sachliche Ins-truktionen fügten den Bildern eine ironische Ebene hinzu, die gut zu der spielerischen Grundidee passte. Interessant waren die gelegentlichen Verschmelzungen der Formate wie in "reCaptcha" von Heather Warren-Crow. Sie filmte fröhliche Experimente und mantschte dazu in etwas ekligen Farben und Pasten herum; so entstanden selten gesehene, teils witzige Bilder.

Auf andere Weise überschritt "Persistent Disturbance" von Laurien Bachmann und Sebastian Six die üblichen Grenzen filmischer Darstellung. Hier rannte ein Mann allein durch verschiedenste Szenerien, zum Teil wunderschöne, stille Landschaften, und hupte dabei. Die heitere Absurdität dieses Werks erinnerte an den französischen Komödianten Jaques Tati.

Scheinbar einen Besuch in einer anderen Welt zeigte "Vendor Beast" (Finn Rabbitt Dove), in dem Besucher vorm Unterwasserfenster eines Pools für Robben und Eisbären stehen. Magisches grünliches Licht und schräge Musik versetzen den Betrachter in eine eigentümliche Stimmung; vor den Besuchern wie in Zeitlupe unter Wasser schwimmende Eisbären interagieren neugierig mit den Menschen, die sich ebenfalls von den Begegnungen berührt zeigen.

Alexander Isaenkos "Existo minima" überraschte mit einem coolen Spiel mit der Wahrnehmung. Die Figuren verlassen ständig die durch architektonische Elemente gegebenen Bildrahmen, andere tauchen hinter einem Pfeiler einfach wie aus den Nichts auf: ein schöner Spaß. Robin Lopvets "Voyage, Voyage, Voyage" zeigte eine verblüffende Collage aus stehenden Bildern, oft Gemälden, in animierten Überblendungen, bei der ein anregender Rhythmus Bilder und Musik adäquat verband.

Der Filmblock am Samstag steckte voller Überraschungen, etwa "Reality Fragment 160921" von Qigemu aus Japan, der mit origineller Bildsprache und einem sanften, stimmigen Stil überzeugte. Ein Knaller war "Aiva" von Veneta Androva, ein animiertes Format über "The first female robot artist". Diese Geschichte war radikal, konsequent in der Gestaltung und besaß einen Schuss Humor. Weniger überzeugend war dagegen Jeanne van Eedens "Finding Eva" mit trotz deutsch gesprochener unklarer Textbotschaft, zu schnellen Untertiteln und klaffender Bild-Text-Schere. Alles Absicht? Trotzdem wirr.

Die abschießende "Trash Night" am Sonntag war als "Live Gala" designt, in der zwei Moderatorinnen mit witzigen und selbstironischen Texten den Abend wie bei den Oscars moderierten, während in Zwischenschnitten auch echtes Hollywood-Publikum zu sehen war. Die Filme machten dann dem Trash-Anspruch alle Ehre, das Spektrum umfasste thematisch und optisch nahezu alle erdenklichen Variationen. Am deutlichsten stand der erste Beitrag fürs Thema: die Performance-Aufzeichnung "Connected Realities" von Giorgi Gedevanidze, Phaidon Gialis und Seongmin Yuk. Das Trio sitzt an einem Tisch, schmiert einander belegte Brote und sieht die Welt nur durch seine VR-Headsets. An drei Screens hinter ihnen erblickt man, dass jeder die Kameraperspektive eines anderen einnimmt, was die Teilnehmer zu vorsichtigen, langsamen Bewegungen veranlasst. Gestaltet wurde dieser Beitrag interaktiv und surreal, bis das Trio zum Schluss seine Reste in drei Koffer einräumt und einen leeren Tisch hinterlässt.

Eine große Portion Nostalgie verströmte "Invaders" von Mariusz Soltysik, der authentisch Weltraumhorroratmosphäre aus historischen SF-Schockern destillierte, köstlich. Ganz anders der Beitrag "I'm not sure if this feeling of being able to dance will come about again". Darin tanzte Maya Wallis einfach eine heftige Runde in ihrem Zimmer, ebenso schräg wie ansteckend lebendig - Trash eben.

Die gelungene Einbindung in eine fiktive Oscar-Nacht besaß mit ihren knackigen Texten (gelegentlich etwas hakelig, aber das Gefühl stimmte), der kundigen Bildsprache und -inszenierung einen großen Charme. Dazu passte wunderbar die vorgetäuschte Abstimmung über den ersten Preis: einen Goldenen Toast Hawaii.

Insgesamt überzeugte eine Fülle anregender, gelegentlich angenehm verwirrender und auch sehr ästhetischer Werke und Elemente den Betrachter an allen drei Tagen dieses Gießener Filmfestivals.

Komplette Dokumentationen zum Festival und allen Beiträgen sind weiter auf der etwas ruckeligen Webseite zu finden: www.hungryeyesfestival.de