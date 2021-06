Gießener Freibäder bereit für die Saison

Jetzt teilen:

GIESSEN - Sommer, Sonne, Badespaß - in Gießens Schwimmbädern wird das spätestens ab dem 14. Juni möglich sein, passend zum sommerlichen Wetter. "Wir gehen davon aus, dass wir in der kommenden Woche öffnen werden, spätestens am 14. Juni", erklärt Ulli Boos, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Gießen (SWG), auf Anfrage des Anzeigers. Momentan ist noch Geduld gefragt, auch wenn die Becken bereits gefüllt sind. "Solange die Wasserprobe noch nicht ausgewertet ist und im Normbereich liegt, müssen wir noch warten", so Boos.

Vorbereitungen für den unbeschwerten Badespaß wurden in den vergangenen Monaten einige getroffen. In allen Bädern sind Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt worden, in Lützellinden und Kleinlinden wurden zudem neue Kassenautomaten aufgestellt. Im Bereich Energieeinsparung wurde ebenfalls einiges getan. "In allen Gießener Bädern sind alte Umwälzpumpen gegen neue Hochenergieeffizienzpumpen ausgetauscht worden", erläutert Boos. Im Westbad sind große Teile der Deckenbeleuchtung in LED-Systeme umgetauscht worden - alles stromsparende Maßnahmen.

Was das Ticketsystem angeht, übernehmen die Stadtwerke ein bereits bekanntes Schema: Der Zugang erfolgt über ein Online-Ticket-System. Auf diese Weise können freie Zeit-Slots gebucht werden. Mit dem QR-Code als Beleg gehen die Besucher zum Eingang, wo der Code überprüft, und das eigentliche Ticket gelöst wird

AHA und 3G-Regeln

Wie sieht es aber in Hinblick auf die Abstandsregeln aus, sofern diese im Hochsommer weiterhin gelten? Hier betonen die Stadtwerke, dass sich die Besucher ausdrücklich an die AHA-Regeln halten sollen. Explizite Bereiche zum Verweilen werden den Badegästen jedoch nicht zugewiesen. "Für die Schwimmbecken wird es, wie im vergangenen Jahr, zunächst eine maximale Zahl an Nutzern pro Becken geben", betont Boos. Die inzwischen bekannte 3-G-Regel (getestet, genesen, geimpft) greife, so der Sprecher, lediglich in den Hallenbädern. "In den drei Freibädern werden wir keinen Test und auch keine Impfbücher kontrollieren." Vor dem jeweiligen Haupteingang werden Sicherheitsmitarbeiter den Termin prüfen und den Badegast dann weiter an die Kasse leiten.

Wer auf seine Pommes im Freibad nicht verzichten will, muss es auch diesmal nicht tun. "Der Kioskpächter bereitet sich ebenfalls auf den Saisonstart vor. Auch dort müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden", informieren die SWG.

Die Eröffnung der Freibäder ist zwar im Vergleich zu Zeiten vor Corona überfällig, aber alternativlos, wie Ulli Boos betont. "Aktuell ist unser oberstes Ziel, den Menschen in der Region wieder den Besuch unserer Bäder zu ermöglichen und ihnen damit einen hohen Erholungs- und Freizeitwert zu bieten". Nach dem monatelangen Lockdown soll den Menschen ein Stück Normalität zurückgegeben werden, selbst wenn es "nur" der Besuch im Freibad ist. Die Gießener Bäder bereiten sich auf den zweiten ungewöhnlichen Sommer in Folge vor, wenn auch zuversichtlicher als im vergangenen Jahr.