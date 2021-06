Gießener Freiwilligenzentrum eröffnet neue Geschäftsstelle

Das Freiwilligenzentrum ist von der Ludwigstraße in das DGB-Haus umgezogen. An den Fenstern des Eingangsbereichs ist die Porträt-Ausstellung „engaGIert“ zu sehen. Heute findet im Erdgeschoss ein Tag der offenen Tür statt. (Foto: Friese)

GIESSEN - GIESSEN. „Ich engagiere mich, weil ich anderen Menschen mit Einschränkung eine Stimme geben will und ihnen dabei helfen möchte, einen eigenen Weg zu gehen.“ Dieses Zitat stammt von Maik Thiele und ist auf dem Interviewbogen der Porträt-Ausstellung „engaGIert“ von Yvonne Witt zu lesen, die anlässlich des Einzugs des Freiwilligenzentrums in die neuen Räume im DGB-Haus eröffnet wurde. Thiele konnte nach einem Arbeitsunfall nicht mehr in seinen Beruf als Landschaftsgärtner zurückkehren, eine schwere Zeit brach an. Aus deren Erfahrung der 36-Jährige jedoch heute sein Wissen und Können bezieht und an andere Betroffene als Peerberater weitergibt. „Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass es auch nach einem schweren Schicksalsschlag weiter gehen kann“, ist neben dem Porträtbild zu lesen, welches einen lebenslustigen, schelmisch lächelnden Menschen zeigt.

In seiner Nachbarschaft sind zahlreiche weitere Bilder und Kurzinterviews zu finden. Seelenvoll eingefangen von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Yvonne Witt, die aus eigener Erfahrung durch einen Burn-out weiß, „wie wichtig es sein kann, sich trotz zeitweiser Erwerbsunfähigkeit selbstwirksam zu erleben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“. So erschloss sich für sie die Idee, die Vielfalt im Ehrenamt durch gezielte Porträtierung ganz unterschiedlicher Charaktere zu beleuchten. „Ich habe Leute kennengelernt, die mich wertschätzen, meine Meinung respektieren und sich freuen, das ich da bin“, ist bei Nancy Amelie zu lesen, die sich als Botschafterin bei „Hallo Welt – Eltern begleiten“ engagiert. So hat die 59-Jährige durch ihr Engagement nach einem eigenen Burn-out den Weg zurück ins gesellschaftliche Leben gefunden. „Ich bin wieder selbstbewusster, vernetzter, lebensfroher und aktiver geworden.“

Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert und wird zunächst in den Fenstern der neuen Geschäftsstelle des Freiwilligenzentrums in der Walltorstraße 17 zu sehen sein, ab Herbst zieht sie dann um ins Atrium des Rathauses. Und auch darüber hinaus kann sie kostenfrei ausgeliehen werden, ein einfaches Montagesystem macht sie nahezu überall spurenlos einsetzbar.

Mit den Bildern zog auch direkt das Leben in die neuen Räume in der Walltorstraße 17 ein. „Wir sind sehr glücklich hier“, sagt Projektleiter Sönke Müller am Eröffnungstag. Über ein Jahr wurde nach neuen Räumen gesucht, nachdem der Mietvertrag in der Ludwigstraße wegen Eigenbedarf der Wohnbau gekündigt wurde. Zentrale Lage zu günstigen Mietkonditionen – eine Kombination, die zunächst eher aussichtslos erschien. Geklappt hat die Vermittlung schließlich durch die große Verbreitung in verschiedensten Netzwerken. So habe durch den Paritätischen schließlich Rüdiger Harz-Bornwasser, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung (IJB), davon erfahren und den entscheidenden Hinweis gegeben, dass der Kinder-Secondhandladen des IJB in die Nordanlage zurückziehe.

„Die Räume in der Walltorstraße kamen so erst gar nicht auf den Markt. Das war riesiges Glück für uns“, sagt Müller. „Wir sind noch zentraler und sogar noch ein bisschen günstiger als in der Ludwigstraße.“ So wird, wenn es die aktuelle Lage zulässt, das altbekannte Angebot des sozial engagierten Vereins wieder aufleben – live und in Farbe.

Vielfältigst nutzbar

Die Räumlichkeiten sind zwar etwas kleiner als vorher, durch den großzügigen, gelungenen Schnitt und eine optimierte Aufteilung aber vielfältigst nutzbar. Neben diversen Begegnungsformaten, dem Patenschaftsprojekt für Senioren, dem Integrationslotsenprojekt und dem Cafe Nachtlicht wird es auch wieder die Möglichkeit geben, dass externe Vereine und Organisationen die Räumlichkeiten für ihr Engagement nutzen können.

Auch findet – momentan noch online – wieder ein großes Bildungsprogramm für Vereine und ehrenamtlich Tätige statt. Hier weist Müller zudem auf die Möglichkeit hin, dass gezielte Bedarfe von Themen eingereicht werden können und dann nach Möglichkeit auch umgesetzt werden. Zeitgleich mit der Renovierung der Räumlichkeiten wurde auch die Homepage (https://freiwilligenzentrum-giessen.de) überarbeitet, die nun übersichtlicher und barrierefreier daherkommt und alle Angebote und Möglichkeiten parat hält. Zudem kann dort auch die Ausstellung „engaGIert“ online betrachtet werden. Am heutigen Mittwoch findet von 11 Uhr bis 17.30 Uhr ein Tag der offenen Tür im Erdgeschoss des DGB-Hauses statt. Einzelpersonen können gerne ohne Voranmeldung auf einen Kaffee oder Snack vorbeischauen.