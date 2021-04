Gießener Friedensaktivisten gegen geopolitische Machtinteressen

Beziehen deutlich Stellung gegen geopolitische Machtinteressen: Gerlinde Bauer (Omas gegen Rechts), Uwe Lennartz (Friedensnetzwerk) und der DGB-Kreisvorsitzende Klaus Zecher. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Wütend und kämpferisch zugleich zeigte sich DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher in einem Pressegespräch anlässlich des Ostermarsches 2021, der unter dem Motto „Abrüsten statt Aufrüsten“ steht. Robin Mastronardi, DGB-Gewerkschaftssekretär, moderierte die Online-Veranstaltung. Zum diesjährigen Ostermarsch gibt es am Samstag eine Kundgebung von 11 bis 16 Uhr auf dem Katharinenplatz, der vom Friedensnetzwerk Gießen inoffiziell in Hiroshimaplatz umbenannt wurde. Am Ostermontag treffen sich die Friedensaktivisten um 9 Uhr am Bahnhof, um nach einer gemeinsamen Bahnfahrt am Ostermarsch in Frankfurt und der Abschlusskundgebung teilzunehmen.

„Zwar muss die Pandemie bekämpft werden. Doch gleichzeitig steigen die Rüstungsausgaben. Das ist nicht hinnehmbar“, ereiferte sich Zecher. Vordringlicher seien Gelder für Sozialeinrichtungen, für Kinderbetreuung, für die Schule. „Wir diskutieren derzeit über die Anschaffung von Kampfjets und Kampfdrohnen.“ Gleichzeitig fehle es an elementarer Geldausstattung für soziale und digitale Infrastruktur. Dies betreffe auch in besonderem Maße den Altenpflegebereich. Wenn man erkannt habe, wie eine Menschheit unter Pandemiebedingungen überleben könne, dann seien Kriege und Aufrüstung obsolet. Im Überlebenskampf der Gesellschaft bedeute dies, die Rüstungsausgaben zu minimieren, zumindest abzusenken. „Mit dem Ostermarsch 2021 wollen wir zeigen: Die Friedensbewegung ist noch da.“

Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr; Verzicht auf nukleare Teilhabe; stattdessen Unterzeichnung des völkerrechtlich verbindlichen UN-Atomwaffenverbotsvertrages; Stopp der Rüstungsexporte, insbesondere an die Türkei und Saudi-Arabien; Stopp aller Aufrüstungsprogramme wie Kampfdrohnen und Kampfbomber, keine Wirtschaftsförderung der deutschen Rüstungsindustrie; gesellschaftliche und internationale Solidarität statt rechter Demagogie, rassistischer Ausgrenzung und Wirtschaftssanktionen; internationale Zusammenarbeit zur globalen Bewältigung der Corona-Pandemie und Kampf gegen Umwelt- und Klimakatastrophen – dies alles fordert das Friedensnetzwerk Gießen gemeinsam mit dem DGB. „Die Einsicht wächst, dass sich ohne Druck auf die Regierenden nichts bewegt. Dies gilt für alle gesellschaftlichen Konflikte. Wir wollen beim Ostermarsch mit allen demokratischen, sozial-ökologischen und antirassistischen Bewegungen gemeinsam demonstrieren“, so Uwe Lennartz als Vertreter des Friedensnetzwerkes. Weltweit stiegen die Rüstungsausgaben, statt in Gesundheit, Bildung und sozial-ökologischen Umbau zu investieren. Immer neue Kriegs- und Zerstörungsmittel passten nicht in eine friedliche Welt. Auf die Tagesordnung gehörten eine neue Friedens- und Entspannungspolitik, ein System gemeinsamer Sicherheit und kontrollierter Abrüstung in Europa und weltweit. „Der vor geraumer Zeit eingestellte Dialog mit Russland muss wieder aufgenommen werden“, forderte Lennartz. „Gerade angesichts des anstehenden 80. Jahrestages des Überfalls auf die Sowjetunion.“ Die Corona-Pandemie wirke als Brandbeschleuniger in Konflikten und gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen. Das Gespenst des Nationalismus zerstöre den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die multilateralen internationalen Bündnisse: „Ich zuerst!“ statt „Wir gemeinsam!“ Dazu komme ein menschenverachtender Umgang mit Flüchtenden.

„Deutsche Waffen schießen mit in den Konflikten der Welt.“ Das sei kein Zufall, sondern habe System – und das seit 30 Jahren. Gegen die Kriegstreiberei bezog Gerlinde Bauer für die „Omas-gegen-Rechts“ Stellung. Ihre Initiative stehe für Demokratie und Menschlichkeit und verurteile die derzeit stattfindenden Kriege. Deutschland verstoße permanent gegen Regeln zum Waffenexport, so eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Im Jahr 2020 habe die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von fast fünf Milliarden Euro genehmigt. „Deutschland ist damit viertgrößter Waffenexporteur der Welt.“ Bewaffnete Konflikte und Kriege verursachten für die Zivilbevölkerung ein enormes Leid, vielfältige Fluchtbewegungen und vielfaches Sterben. Davon profitierten nur wenige Menschen. „Wie viel Sinnvolles könnte mit den so verschleuderten Mitteln für sehr viele Menschen bewirkt werden“, stellte sie als Frage in den Raum.

Zecher bezweifelt die Wertegemeinschaft der Nato. „Was ist mit den Menschenrechten in der Türkei?“, stellte er als Frage in den virtuellen Raum. Verkündetes Ziel des Syrienkonfliktes sei gewesen, Menschenrechte zu fördern. „Genau das Gegenteil ist passiert“, so Zecher desillusioniert. „Krieg bedeutet immer Flucht. Flucht der Menschen vor dem Krieg.“ Zecher geißelte die Exportgenehmigungen der Bundesregierung; insbesondere nach Saudi-Arabien. Mit bundesdeutscher militärischer Ausrüstung sei die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Kriegsland Jemen blockiert und so einer Hungersnot Vortrieb geleistet worden. In diese „kriegstreibenden Länder“ dürfe es keine bundesdeutschen Rüstungsexporte mehr geben. Und Zecher weiter: „Das Überleben der Menschen ist in den Vordergrund zu stellen! Und nicht geopolitische Strategieinteressen.“