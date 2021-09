Gießener Gastronom über Corona-Hilfe und autofreie Innenstadt

Minas Adis (Mitte), hier mit seinen Geschäftspartnern Dominic Büttner (li.) und Philipp Kübler, tauschte sich mit Felix Döring im Youtube-Talk aus. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - Die drei Gastronomen Minas Adis, Dominic Büttner und Philipp Kübler, die mit ihren Läden "Gutburgerlich", "Schwätzer&Söhne" sowie "Drossel&Specht" Akzente in der Gießener Gastronomie gesetzt und die Johannette-Lein-Gasse zum Hotspot in der Innenstadt gemacht haben, mussten in Corona-Zeiten ihr Konzept überdenken und teilweise auf neue Füße stellen. In einem Instagram-Live-Gespräch mit dem SPD-Bundestagskandidaten Felix Döring berichtete Adis über die Erfahrungen seit Frühjahr 2020 und erklärte auch, welche Entwicklungen für die Gießener Innenstadt er sich wünscht.

Vor allem der Burgerladen an der Ecke zur Bahnhofstraße hat sich sehr stark verwandelt und bietet inzwischen keine Sitzplätze im Innenraum mehr. Die Schließung vor knapp anderthalb Jahren sei sehr kurzfristig gekommen, erinnert sich Adis, sodass man schnell auf ein Außer-Haus-Angebot gewechselt und dann auf den Sommer und Außenbewirtung gehofft hätte, die von den Gästen auch gut angenommen wurde.

Aber der Lieferservice funktionierte ebenso gut - hierfür habe man zum Einen Lastenräder gewählt, da das Verkehrsaufkommen in der Stadt ohnehin hoch sei, zum Anderen, da per Rad meistens die kürzesten Strecken gefahren werden könnten, begründet Adis die Entscheidung als gleichermaßen ökonomisch, ökologisch und pragmatisch. Nur für weitere Entfernungen und Gegenden, für die Fahrer starke Steigungen bezwingen müssten, nutze man E-Autos. Dem Lieferservice sei es auch zu verdanken, so Minas Adis auf Dörings Nachfrage, dass das "Gutburgerlich" bisher gut durch die Pandemie gekommen sei. Das benachbarte Café habe zwar finanzielle Schäden davongetragen. Die seien allerdings gedeckelt gewesen, kann sich der Geschäftsführer über die staatliche Unterstützung nicht beklagen.

Auch das "Drossel&Specht" habe unter den Einschränkungen gelitten, hier hätten die Einnahmen aus dem Barbetrieb gefehlt. Als Lebensmittelgeschäft habe man zwar öffnen können, doch auch gemerkt, dass viele versucht hätten, ihre Einkäufe komplett über Supermärkte abzudecken, wofür er auch Verständnis habe.

Ein Grund für den Lieferservice sei außerdem die Sorge um die etwa 50 Mitarbeiter gewesen, die man weiter bezahlen und daher den "Betrieb irgendwie aufrecht erhalten" wollte. Dabei hat sich die Hoffnung der Betreiber, dass sich die Kosten tragen, mehr als erfüllt. Tatsächlich war die Nachfrage so groß, dass man zusätzliches Personal einstellen und die Mitarbeiter des "Schwätzer&Söhne" im Burgerladen beschäftigen konnte. Allein im zweiten Lockdown hätte man Teile des Personals in Kurzarbeit schicken müssen, sei im Großen und Ganzen jedoch gut durchgekommen. Es sei zu viel Geld geflossen, als dass sich Adis von der Politik im Stich gelassen fühlte, jedoch habe er sich langfristige Lösungen und gerade anfangs auch mehr Informationen erhofft, da er sich sehr hilflos gefühlt habe. Bevor die Pandemie in Deutschland ankam, hätte man sich durch die Situation in China besser darauf vorbereiten können, findet der Gastronom.

Zu den lokalpolitischen Diskussionen, vor allem um den Verkehr in der Innenstadt, bezieht Minas Adis auf Dörings Nachfrage Stellung. Er befürwortet auf jeden Fall Einschränkungen innerhalb des Anlagenrings. Die Bahnhofstraße sei ein ganz spezieller Fall, an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h halte sich dort kaum jemand. Außerdem gebe es massiven Parksuchverkehr, obwohl "super wenige" Stellplätze vorhanden seien. Die nahegelegenen Parkhäuser hingegen seien abgesehen von Stoßzeiten leer. Er fände Parkplätze innerhalb des Rings nur für Anwohner und Lieferverkehr sinnvoll.

In Seltersweg und Co müsste mehr auf Begrünung und Verschönerung gesetzt werden, um für Besucher ein "Erlebnis" zu schaffen. Adis versteht allerdings auch die Einzelhändler, die einer autofreien Innenstadt kritisch gegenüberstehen. Seine Idee: "Es muss halt so geil werden, dass die Leute trotzdem kommen!" Es brauche neue Konzepte und Lösungen, um Menschen in die Innenstadt zu ziehen, dafür müssten Handel und Gastro auch stärker Hand in Hand arbeiten.