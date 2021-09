Gießener Gastronome wegen 2G teils übel beschimpft

Für die einen geöffnet, für die anderen plötzlich nicht mehr: Das stößt bei vielen auf Unverständnis. Symbolfoto: Markus Scholz/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das 2G-Optionsmodell der Landesregierung wird von Gießener Gastronomen und Wirten verschieden angenommen. Einerseits lassen viele Kneipen und Restaurants weiterhin getestete Menschen in ihre Räume, andererseits bedienen einige nur noch Genesene und Geimpfte, sehr zum Unmut vieler Gäste. Dass das zu Reibereien führt, das bekommen Gastronomen immer häufiger zu spüren, bis hin zu üblen Beschimpfungen, wie eine Umfrage des Anzeigers belegt.

Giancarlo Biscardi etwa, Betreiber des Restaurants "Gianoli" in der Plockstraße, hat für 2G viel Zuspruch erhalten, doch beschwerten sich auch Besucher darüber, dass er diese Regelung rigoros umsetzte. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, betont er, sei ihm keine andere Wahl geblieben. "Draußen gilt weiterhin 3G. Aber drinnen könnten wir damit nur 18 Gäste bewirten", beklagt der Gastronom. Wenn er jetzt nur noch Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren in seine Lokalität lässt, fiele nicht nur die Maskenpflicht auf dem Weg zu Tisch und Toilette weg, sondern auch die Abstandsregelung.

"Keinen ausschließen"

Das Restaurant "Heyligenstaedt" im Aulweg hingegen werde künftig auch weiterhin an der 3G-Regelung festhalten, betont Geschäftsführerin Bettina Leidner. "Das hat gut funktioniert. Wir bleiben bei 3G." Die Betreiber betonen, dass sie keine Menschen ausschließen wollen. Jeder Gast müsse selbst entscheiden, wie sie oder er zum Impfen stehe. Das Restaurant hat zudem den großen Vorteil, dass die Räumlichkeiten eine ausreichende Größe haben. "Schon vor Corona standen unsere Tische meist mehr als eineinhalb Meter auseinander", so Leidner. Ausreichend Platz und ein konsequentes 3G-System ist auch beim mexikanischen Restaurant "Hacienda" im Heegstrauchweg der Grund dafür, am bewährten Konzept festzuhalten und weiterhin auch Getestete zu bewirten. "Wir bleiben erst einmal bei 3G, da sind wir jetzt schon dran gewöhnt, und genug Platz haben wir zum Glück auch", heißt es vonseiten des Restaurants.

Dass die 2-G-Regelung in immer mehr Gastronomiebetrieben greift, erfreut jedoch nicht jeden. Besonders massiven Anfeindungen ist seit einigen Tagen und auch jetzt noch die "Ritzis Musik- und Sports-Bar" in der Ludwigstraße ausgesetzt. Auf deren Facebook-Kanal soll unter anderem ein Kommentarschreiber das Wort "Nazikneipe" benutzt haben, heißt es in einem Bericht der "Bild"-Zeitung. Am Dienstagabend erhielt Betreiberin Juliane Färber dann noch "eine private Nachricht", in welcher der Verfasser offenbar warnt, "wir sollen nicht zu tief schlafen, weil er uns auf seine Liste gesetzt hat", erzählt sie. "Gerade nach Idar-Oberstein", wo ein Tankstellenmitarbeiter erschossen wurde, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte, sei das eine schlimme Entwicklung. "Wir haben eine schlaflose Nacht hinter uns", sagt Färber.

Das "Ritzis" und die zweite Kneipe der Betreiber in Marburg werden jetzt "nachts von einem Sicherheitsdienst bestreift" und bei Facebook ist man weiter damit beschäftigt, dem anhaltenden "Shitstorm" Herr zu werden. Andererseits hätten aber auch viele Verständnis für 2G gezeigt. Schließlich gehe es ihnen nicht nur darum, mehr Umsatz zu machen, sondern auch "das Gefühl der Freiheit wieder in die Ludwigstraße zurückzubringen", formuliert es die Wirtin. Auch für die Mitarbeiter bedeute es "ein Stück mehr Normalität, denn wir müssen nun nicht mehr ständig Gästen hinterherlaufen". Bei 3G dagegen sei es häufig vorgekommen, dass Besucher etwa beim Toilettengang auf die Maske verzichtet hätten, berichtet Färber. Auch Giancarlo Biscardi erhielt in den vergangenen Tagen häufig Nachrichten und Kommentare in den Sozialen Medien. Größtenteils positive, aber immer wieder stachen die negativen Kommentare hervor. Manch einer hoffe, dass er die Quittung für seine Entscheidung bekomme, andere kündigten unverhohlen an, das italienische Restaurant künftig zu meiden. "Keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, keine Kapazitätsbeschränkung, keine Grundrechte, keine Gleichberechtigung, keine Lust mehr auf euch, Ciao" ist bei einem Beitrag auf Instagram zu lesen.

Kritik an Politik

Torsten Ströher, Betreiber des "Klimbim" und des "Jhring's", kennt diese Kommentare nur zu gut. Das "Klimbim" wurde ebenfalls unter anderem als "Nazi-Laden" bezeichnet, der Unmut sei teilweise unvorstellbar gewesen. "Die Mehrheit findet die Entscheidung aber gut", sagt der Wirt mit Blick auf das 2G-System und betont: "Wie man es macht, macht man es verkehrt. Am Ende gibt's immer einen Shitstorm." Der Gastronom kritisiert zudem die Landesregierung, die mit der Entscheidung den Gastronomen "die Qual der Wahl" überlasse. Aus Sicht von Maurice Zach-Zach vom "Hawwerkasten" am Landgraf-Philipp-Platz "hat uns die Politik den Schwarzen Peter zugeschoben. Sie hätte stattdessen von vornherein festlegen müssen, ob in der Gastronomie 2G oder 3G gilt", meint er. Selbst habe man sich für 3G entschieden, "weil wir jeden Gast willkommen heißen und niemanden ausgrenzen wollen". Doch schließt Zach-Zach nicht aus, dass auch im "Hawwerkasten" irgendwann auf 2G umgestellt wird, etwa, "wenn die Weihnachtsfeiern beginnen". Und natürlich, falls die Politik dies verlangen sollte. Im Übrigen habe sich bislang erst ein Besucher bei ihm über das Vorgehen seiner Gaststätte, die eine treue Stammkundschaft hat, beschwert, erzählt der Wirt und sieht sich damit in seiner Entscheidung für 3G bestätigt.

Noch aber sind sich nicht alle Gastronomen einig, welchen Weg sie gehen wollen. Einige wägen derzeit noch ab, vor allem, wenn neben dem Innenbetrieb auch die Mitnahme von Speisen und Getränken betroffen ist. Die kühler werdenden Witterungsbedingungen bringen die Betreiber allerdings langsam in Zugzwang, da die Freiluftterrassen nur teilweise beheizt werden können.