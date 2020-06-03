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Mittwoch, 03.06.2020 - 09:00
5 min

Gießener Gastspiel eines Störenfrieds

Der vor wenigen Tagen gestorbene Rolf Hochhuth inszenierte 1980 ein eigenes Stück am Stadttheater. Der damalige Dramaturg Jo Straeten erinnert sich an einen charismatischen Gaststar.

Von Björn Gauges
Er sorgte im Laufe seiner langen Karriere immer wieder für gesellschaftspolitische Kontroversen: der Schriftsteller und Theatermacher Rolf Hochhuth (1931 - 2020). Foto: dpa

Er sorgte im Laufe seiner langen Karriere immer wieder für gesellschaftspolitische Kontroversen: der Schriftsteller und Theatermacher Rolf Hochhuth (1931 - 2020). Foto: dpa

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