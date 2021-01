Gießener gewährt authentische Einblicke in Deutsch-Französischen Krieg

Jetzt teilen:

EINIGUNGSKRIEG Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 war der letzte der drei Einigungskriege, mit denen Otto von Bismarck nach der gescheiterten "Revolution von unten" im Jahr 1848 den deutschen Nationalstaat als "Revolution von oben"aus der Taufe hob. Der vom französischen Kaiser Napoleon III. begonnene Krieg endete nach wenigen Wochen im Sommer 1870 mit einer verheerenden Niederlage und der Gefangennahme des Neffen des großen Korsen. Doch weil die Franzosen die Republik ausriefen und den Kampf als "Volkskrieg" fortführten, zog sich die Auseinandersetzung noch bis zum Februar 1871 hin. Aufgrund der Niederlage musste Frankreich die deutschsprachigen, aber "französisch fühlenden" Provinzen Elsass und Lothringen an das neue Reich abtreten. Das war der Beginn der fast einhundertjährigen "Erbfeindschaft" zwischen den beiden Nachbarn. Die Gründung des zweiten Deutschen Reiches "durch Eisen und Blut" kostete mehr als 180 000 Soldaten das Leben. (ib)

Den ersten erhaltenen Brief hat Karl Loos an einem historischen Datum geschrieben. Am 14. Juli 1870 demonstrierten Tausende Menschen in Paris für einen Krieg gegen Preußen, den der französische Kaiser Napoleon III. fünf Tage später erklärte - und damit in die Falle des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck tappte.

Freitag, den 14. Juli 1870

Lieber Vater! Schon lange habe ich auf eine Antwort von Dir gewartet, aber immer vergebens. (...) Ich werde Dir morgen in Anbetracht des Krieges zwei Gulden übersenden. Ich schicke Dir anbei eine Extrabeilage, woran du die Gefährlichkeit sehen kannst. Ich möchte Dich bitten, bei dem dortigen Feldwebel nachzufragen, ob ich im Falle der Mobilmachung von hier (Preußen) oder von Darmstadt einberufen werde. (...) Meine ganzen Pläne und Hoffnungen sind durch die Kriegserklärung von heute gescheitert.

*

Frankfurt, den 20. Juli 1870

Wie Du weißt, muss ich morgen um 7 Uhr dahier ins Militär eintreten. Bis jetzt weiß ich noch nicht, zu welchem Armeecorps ich eingeteilt werde. (...) Ich werde, soviel ich Zeit habe, von meinen zukünftigen Verhältnissen schreiben und hoffe auch, dass ich bald wieder befreit sein werde und dann auf immer für den Frieden leben kann. Der Krieg war vorauszusehen, er konnte nicht ausbleiben, also ist es jetzt besser als später.

*

Wabern, den 25. Juli 1870

Du wirst gewiß nicht ohne Sorge sein, weil ich Dir bis jetzt noch keine Nachricht von meinem Aufenthalte gegeben habe. Allein, Du kannst Dir denken, dass man im Kriege nicht viel Zeit zum Schreiben hat. (...) In Hinsicht meines Dienstes kann ich Dir mitteilen, dass ich auf mein Ansuchen beim Wachtmeister als Colonnenschreiber und Reserve eingetreten bin. Der betreffende Wachtmeister ist ein äußerst guter Mann und ich bin den ganzen Tag in seinem Gasthaus zum Schreiben.

"Mit dem Beschießen

von Paris geht es seinen ruhigen Gang."

Condrecourt, 22. August 1870

Wir sind schon sehr weit in Frankreich, jedoch werden wir morgen frühe wieder retour marschieren, um frische Lebensmittel zu beschaffen. Von den Siegen der deutschen Armeen werdet Ihr wohl alle gehört haben. Zwei Tage nach der Schlacht bei Soultz und bei Wörth fuhren wir über das Gebiet derselben, welches ein Terrain von ungefähr sechs Stunden im Umkreis hat. Es war ein grauenhafter Anblick, die Überreste noch zu schauen. Sehr viele Städte und Dörfer haben wir in Frankreich überschritten. Ich hoffe und glaube, dass sich die Kriegsgeschäfte bald legen werden, und dann können wir auf einen festen Frieden rechnen. (...) Vorgestern sind wir durch Nancy marschiert.

*

Bei Sedan erleidet das zweite französische Kaiserreich seine entscheidende Niederlage. Der "Sedanstag" wird später im Deutschen Kaiserreich zu einem Feiertag, obwohl der Krieg noch monatelang andauern wird.

Sedan, den 5. September

Am 3. des Monats sind wir in der Festung Sedan einmarschiert, welche von den Franzosen den deutschen Truppen übergeben wurde. In der Festung selbst waren ungefähr 100 000 Mann. Der Ausmarsch unserer Feinde war sehr interessant, sehr viele aus Elsass und Lothringen waren unter denselben. Napoleon wurde in der Nähe der Festung gefangen genommen.

*

Brie-Comte-Robert, 25. September

Wir liegen vier Stunden vor Paris. Gestern waren wir in einer der Vorstädte der großen Stadt. Schicke mir, wenn Du kannst, einige Zeitungen.

*

Draveil bei Paris, den 10. Oktober

Unsere jetzige Stellung ist einige Stunden vor Paris und nun liegen wir schon 8 Tage in einem Orte. Natürlich sind diese die ersten Ruhetage, die wir im ganzen Feldzuge haben. (...) Am Tage, als die Festung Sedan genommen wurde, waren wir auch dabei, bei Weißenburg, Wörth und Soultz ebenfalls. Ich habe daselbst die Schrecken und Folgen eines Krieges erlebet und die traurigen Zeichen einer Schlacht gesehen. (...) Die Ortschaften um Paris sind alle von den Einwohnern verlassen und es ist daselbst nichts zu haben. Öfters haben wir ganze Tage lang gehungert. (...) In der Nähe um Paris, wo wir soeben sind, gibt es meistens Landhäuser der Reichen aus Paris, welche mit einem ungeheuren Komfort ausgestattet sind. Wir haben uns in einem Schloße einquartiert, wo selbst ich in einem seidenen Bette schlafe und somit alles auf das Feinste vorhanden ist. (...) Paris wird stark beschossen und wir hören immer dort Donnern der Geschütze.

*

Nogent, den 27. Oktober 1870

Soeben von Versailles zurückgekehrt, woselbst wir abgeladen haben. (...) Von Friedensaussichten ist noch keine Rede und dauert die Sache leider sehr lange.

*

Versailles, den 10. November 1870

Wir sind gegenwärtig auf dem Marsche nach Orleans. (...) Mit dem Beschießen von Paris geht es seinen ruhigen Gang. Wir kommen sehr oft vorbei und hören das Gedonner der Geschütze. Manchmal sind wir nur eine Stunde von Paris entfernt (...) Am 30. August hatten wir eine Retirade (Rückzugsgefecht)Wir waren nämlich auf dem Marsch von Verdun, als wir einige Stunden durch einen Wald fuhren, gewahrte unsere Infanterie-Bedeckung an dem Waldessaume einige französischer Kürassiere. Wir machten sofort kehrt und im Trabe ging es wieder retour. Dagegen die Infanterie verjagte die Franzosen. Dieses ist die einzige Gefahr, welcher wir bis dato ausgesetzt waren.

*

Die von der neuen Republik aus dem Boden gestampfte Loire-Armee kann Orleans befreien. Doch als das monatelang belagerte Metz kapituliert, können die Deutschen dort frei gewordene Truppen heranführen und die Stadt zurückerobern.

Toury, den 3. Dezember 1870

Wir sind gegenwärtig vor Orleans, welches von unseren Truppen wieder genommen wurde. Das Wetter ist sehr kalt und hat schon drei Tage stark gefroren. Dieses Jahr können wir nicht nach Hause und ich glaube, dass sich die Sache noch lange hinzieht.

*

Maintenon, 28. Dezember 1870

Als die Gefechte in und um Orleans waren, lagen wir eine halbe Stunde von denselben entfernt. (...) Tags hörten wir das Brausen und nachts mussten wir unsere Lebensmittel den Truppen nachfahren und kamen infolge dessen sehr oft bis vor die Vorposten. Ein schauderhafter Anblick gewährte es nachts, wenn wir mühsam mit unseren schwer beladenen Wagen über die Schlachtfelder dahin fuhren, hier und da liefen noch Pferde umher. Der Mond schien gespensterhaft auf die bleichen Gesichter der Erschossenen, einzelne Sanitäter waren noch an ihrer Arbeit. Soweit das Auge reicht, sieht man die Wachtfeuer der Truppe und die der Feinde. (...) Dieses Unglück will sich doch auch gar nicht seinem Ende zuneigen. Wie viele Menschen liegen jetzt schon in kühler Erde, wie viele Familien sind zeitlebens ruiniert? Und immer noch nicht kann man auf den Schluss dieses traurigen Schauspiels rechnen. (...) Ich habe das Leben erkannt in allen Perioden. Der, welcher ein solches Elend nicht mitmacht, kann es nicht würdigen, wenn er in seinem Familienkreise noch ist.

*

Obwohl Karl Loos zeitlich und räumlich in unmittelbarer Nähe der Reichsgründung im Königsschloss von Versailles ist, geht er zumindest in den noch erhaltenden Briefen auf dieses Ereignis nicht ein. Dafür ist seine Sehnsucht nach Frieden und der Rückkehr ins Zivilleben ein ständig wiederkehrendes Thema in seinen Briefen an den Vater.

Mezey, den 5. Februar 1871

Von dem Falle der Hauptstadt Frankreichs hast Du vielleicht eher Kunde erhalten als ich. Es ist somit das größte Hemmniß, welches dem Frieden entgegenstand, beseitigt und mit jedem Tag wartet man mit Spannung auf die offizielle Friedensnachricht. (...) Im Januar marschierten wir durch die Normandie, dieses ist eine schöne Gegend; jedoch findet man selten eine Stadt oder Dorf, meistens sind es einzelne Gehöfte, welche alle separat von Gartenzäunen umgeben sind. Die Bewohner waren sehr von Fanatismus ergriffen und haben sogar, als wir auf diesen Höfen uns einquartierten, einen von uns überfallen und hätten ihn tödlich verletzt, wenn nicht gleich ein ganzer Zug von der Colonne beisammen gewesen wäre. Unsere Leute machten von dem Kriegsgesetz Gebrauch und schossen den Kerl zusammen. Man wird im Krieg mehr Thier als Mensch. Ich will Gott danken, wenn ich endlich wieder aus diesem Elend heraus bin.

*

Bailly, den 24. Februar 1871

Seit dem 12. Februar liegt unsere Colonne in dem Orte Bailly, eine Stunde von Versailles in Quartier und erwartet mit jeder Stunde den offiziellen Frieden. Es wäre bald an der Zeit, daß wir den Rückmarsch nach der Heimat antreten würden. Der Waffenstillstand ist um zwei Tage verlängert. (...) Sollte jetzt der lang ersehnte Frieden erscheinen, dann habe ich Hoffnung, dass wir uns die kommenden Ostern begrüßen können.

*

Mit der Siegesparade in Paris enden die Kampfhandlungen. Die deutschen Truppen halten die von ihnen eroberten Gebiete aber noch so lange besetzt, bis Frankreich die harten Friedensbedingungen akzeptiert.

*

Bailly, den 3. März 1871

Heute war großer Durchmarsch der Truppen durch Paris und den kommenden Montag treten alle Truppentheile den Rückmarsch an. Hoffentlich werden wir jetzt bald den gesegneten Boden unseres lieben Vaterlandes betreten können. Es war eine schlimme und traurige Zeit, denn nahezu acht Monate sind wir jetzt in Frankreich und täglich, ja stündlich vor dem Tode oder sonstigem Unfalle nicht sicher gewesen. Wie sehnsüchtig erwarte ich die Stunde, wo ich wieder in das stille Civilleben zurückkehren kann und wo ich wieder meine geliebte Maria begrüßen werde.

*

Livry, den 25. März 1871

Unser Armee-Corps liegt immer noch um Paris herum und wir wissen bis jetzt immer noch nicht, wann wir speziell den Rückmarsch antreten. Bald heißt es, wir würden hier eingeladen und bald wird gesprochen, dass wir marschieren sollten bis an die Grenze. (...) Es ist jetzt nahezu ein dreiviertel Jahr, daß ich in diesem Elend stehe und ich will froh sein, wenn ich endlich den bunten Rock vom Leibe bekomme. Nach den heutigen Nachrichten würde unser Armee-Corps in den nächsten Tagen per Eisenbahn nach der Heimath dirigiert werden; allein man glaubt an gar nichts mehr, denn zu jeder Stunde hört man andere Meinungen. Nach allem diesen Aussichten ist meine Hoffnung, auf Ostern zu Hause zu sein, verschwunden. (...) Schreibe mir bald die neuesten Nachrichten über den Stand der jetzigen politischen Verhältnisse, aus den Zeitungen erfährt man doch immer mehr als hier am Platze.

*

Livry, den 3. April 1871

Noch immer liegen wir hier in Livry und warten von einem Tag zum anderen auf Befehl zum Rückmarsche. Es sind bereits drei Wochen seit dem Friedensschlusse dahingegangen und noch immer liegen wir um Paris und wissen nicht weßhalb.

*

Die deutschen Besatzer unterstützen schließlich sogar die Truppen der Republik bei der Niederschlagung der "Commune", einer revolutionären Bewegung, die die Macht im eingeschlossenen Paris übernommen hat.

Livry, den 7. April 1871

Wir liegen immer noch in Livry und haben bis jetzt noch keine Aussicht auf baldigen Rückmarsch, denn die Verhältnisse in Paris haben sich noch nicht gebessert. Heute, sowie die ganze Woche hört man unaufhörlichen Kanonendonner von Paris her. Unsere Truppen, welche auf den Forts noch stationiert sind, haben die Weisung erhalten, alle bewaffneten Franzosen der Gegenpartei oder französischen Regierung zu entwaffnen und gefangen zu nehmen.

*

Villeparisis, den 3. Mai 1871

Als im März Frieden geschlossen wurde, hatten wir die größte Hoffnung, daß wir das Osterfest gemeinsam feiern könnten; allein zu meinem Leide habe ich dasselbe im Feindesland verbracht und jetzt schon die Pfingsten vor der Thüre und nur wenige Hoffnung sehe ich, die Feiertage bei Euch zu sein. Es vergehen Tage, Wochen und Monate und das unglückliche Jahr wird voll werden. Die hiesigen Verhältnisse sind nicht der Art, um auf baldige Heimkehr rechnen zu können, denn so lange das französische Volk nicht einig ist und der betreffende Betrag der Kriegskosten bezahlt wird, werden wir auf französischem Boden verweilen müssen.

*

Villeparisis, den 21. Mai 1871

Lieber Vater! Dein mir so angenehmes Schreiben erhielt ich gestern vor acht Tagen. Den Anzeiger habe ich am Himmelfahrtstage ebenfalls erhalten. Vorerst konnte ich es nicht erzwingen, um die Feiertage auf Urlaub zu gehen, denn der neueste Befehl ist: Niemand zu beurlauben.

*

Varennes, den 9. Juni 1871

Am sechsten dieses Monats haben wir endlich den Rückmarsch nach Deutschland angetreten. Der Marsch geht über Chalons, Clermont und Metz, wo wir am 23. Juni eintreffen werden. Dort sollen wir in den darauf folgenden Tagen eingeladen und per Bahn nach Cassel dirigiert werden. Es wäre somit die Hoffnung vorhanden, in der ersten Hälfte des nächsten Monats wieder in das Civilleben übertreten zu können.

*

Monzingen, den 3. Juli 1871

Lieber Vater! Ich kann Dir nun die bestimmte Nachricht zugehen lassen, dass unsere Colonne in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli um 1 Uhr von Mainz abfährt, um 2 Uhr trifft der Zug in Frankfurt ein und morgens um 6 Uhr sind wir in Giessen, woselbst bis 7 Uhr Rast ist. Es wird mich sehr freuen, wenn jemand von Euch an den Bahnhof kommt. Solltest Du nach dem Eintreffen des Zuges noch nicht am Bahnhof sein, so kannst Du mich in der Lenzischen Wirtschaft treffen.

*

Wehlheiden, den 16. Juli 1871

Den 11. Juli wohnten wir dem Einzuge in Cassel bei und wurden den Tag daselbst einquartiert; den anderen Tag marschierten wir nach Wehlheiden, welches 20 Minuten von Cassel an der Wilhelmshöher Allee liegt und werden nun in diesem Orte demobil werden. Leider gehen immer noch acht Tage hin, bis wir unsere Entlassung haben, denn den nächsten Freitag werden erst die Pferde verkauft. Es ist vielleicht möglich, daß ich den kommenden Sonntag in Giessen eintreffe. Lange kann ich jedoch nicht verweilen und hoffe, bis abends schon in Frankfurt zu sein. Heute ist es gerade ein Jahr, dass ich meine Einberufungs-Ordre erhielt. In Hinsicht meines Geschäftes hatte ich Dir schon mitgetheilt, daß Herr Krebs mir persönlich die Versicherung gegeben hat, sobald ich retour käme, würde ich sofort wieder in meine alte Stelle eintreten können. Es ist wenigstens dadurch ein großer Vortheil, daß ich nicht lange nach Arbeit zu suchen brauche. Im Augenblick weiß ich nichts Neues mitzutheilen. Ich habe immer noch viel Arbeit. Alles später mündlich. In dem ich Euch alle herzlich grüße, verbleibe ich auf baldiges Wiedersehen

Dein treuer Sohn

Karl

(In Eile)