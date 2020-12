Gießener gewinnt Mittelhessischen Gründer-Wettbewerb

Screenshot der Präsentation des späteren Sieger-Teams "Strellets" mit Swen Ciupke und Florian Schäfer während des Start-up-Weekends Mittelhessen 2020. Foto: Regionalmanagement Mittelhessen

GIESSEN - Gießen (red. Mit der Strohpellet-Idee von "Strellets" haben Florian Schäfer aus Gießen und Swen Ciupke den ersten Platz beim "Startup Weekend Mittelhessen" (SWMH) belegt. Wegen der Corona-Pandemie stellte das Duo seine Entwicklung der Jury in einem Online-Pitch vor. Das Team der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH (RMG) hatte als Veranstalter die ursprünglich in Marburg geplante Veranstaltung auf eine kurzfristig eingerichtete Online-Plattform verlegt.

Den zweiten Platz belegte "Quicktaste" von JLU-Studentin Beatriz Silva und Mark Arnold - ein Startup, das mit seiner Saucen-Entwicklung die vegane Küche einfacher und abwechslungsreicher machen will. In die Top 3 schaffte es auch "KittyPitts", dessen Macher Josh Becker aus Frankfurt die Lockdown-Erfahrung mit seiner Katze in ein steckbares Karton-Klettersystem für Stubentiger gegossen hat. In der Jury saßen Sophie Cyriax (Elkamet Kunststofftechnik GmbH), Stefan Maas (CEO der Pitch Club AG), Nora Schimang (CEO von CodeDoor) und Startup-Weekend-Initiator Martin Lacroix. Benjamin Stuchly, Ökosystemmanager für Digitales, Gründung und Innovation beim Regionalmanagement Mittelhessen, moderierte das Online-Event.

Ein "starkes Netzwerk von Partnern" habe das diesjährige Startup-Weekend Mittelhessen trotz der Schwierigkeiten möglich gemacht, sagte RMG-Geschäftsführer Jens Ihle zum Auftakt des Events und hob dabei insbesondere die hessische Wirtschaftsförderung HTAI (Hessen Trade & Invest) hervor. Dass die Veranstaltung so kurzfristig ins Internet verlegt werden konnte, ist der Zusammenarbeit mit Sven Herchenhein von der efec AG zu verdanken, der das neu entwickelte Konferenztool HelloSpaces bereitstellte. Vertreten war auch das Gründungs- und Netzwerkevent Futur@ Marburg mit einem hochkarätig besetzten Panel unmittelbar nach den Wettbewerb-Pitches. "Wir haben eine Gründer-DNA", sagte Ihle und verwies auf "Aushängeschilder" der Region wie Kamera-Pionier Leica, Justus Liebigs Fleischextrakt und Emil von Behring, in dessen Tradition am Pharma-Standort Marburg zurzeit an einer weltweit beachteten Corona-Schutzimpfung gearbeitet wird.

Um den acht teilnehmenden Teams einen guten Einstieg zu bieten, startete das Wochenende mit einer Einführung von Pedro Ferreira, Ecosystem Builder, verantwortlich für Xperience Plus, und Initiator von Frankfurt Valley, über das Business-Model Canvas - ein Basis-Rüstzeug, um Geschäftsmodelle entwickeln und beschreiben zu können.

Mit ihrer Keynote beschrieb anschließend Farina Schurzfeld ihren eigenen Weg als Gründerin: Mit Selfapy hat sie die führende deutsche Plattform für Unterstützung bei psychischen Belastungen entwickelt, war zuvor unter anderem für den deutschen Inkubator Rocket Internet am Aufbau der Rabatt-Plattform Groupon beteiligt. Zahlreiche Hindernisse pflasterten den Weg erfolgreicher Entrepreneure. "Fehler machen gehört beim Gründen dazu", sollte unter Umständen sogar Spaß machen und als "Learning" verstanden werden, so Schurzfeld, und rief dazu auf, mit seinen Ideen nicht hinter dem Berg zu halten, sondern sie im Gegenteil vor vielen Menschen zu pitchen: "Das Ideen-Ping-Pong bringt euch weiter", rief sie den Gründerinnen und Gründern zu. "Das Schwere ist die Execution." Dazu seien gute Netzwerke hilfreich, denn "meistens erfindet ihr das Rad nicht neu". Schurzfeld riet auch zur Vorsicht bei Risikokapitalgebern, manchmal reiche auch ein Bankdarlehen. Und: "Es gibt viele Förderungen" - gerade bei Gründungen aus Universitäten.

In das gleiche Horn stießen auch die Teilnehmer am Futur@-Panel: "Wir haben ein gutes öffentliches Gründungswesen", sagte Prof. Dr. Thomas Armbrüster, Leiter des Instituts für Wissensmanagement und Personalführung an der Universität Marburg und Inhaber der Prof. Armbrüster Leadership Services GmbH. Auch der StartHub Hessen der HTAI werde "intensiv das Ökosystem bearbeiten" und wolle an den Universitäten Gründer unterstützen, sagte Rolf Krämer, Referatsleiter Start-Ups beim Hessischen Wirtschaftsministerium, unter anderem mit einer Personalstelle für Förderberatung.

Andreas Lukic, Vorstandsvorsitzender Business Angels FrankfurtRheinMain, kündigte an, dass es ab 2021 einen Verein "Business Angels Mittelhessen" geben werde. In enger Kooperation wolle man so Investoren mit Startups aus Mittelhessen besser verbinden. Isatu Waag, CEO ecozins, machte deutlich, dass Startups auch Durchhaltevermögen brauchen. Beim Thema Nachhaltigkeit sei Mittelhessen mit seinen Green-Tech-Unternehmen gut aufgestellt, diese bildeten "ein großes Cluster mit Zukunft".