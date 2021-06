Gießener Greenpeace-Gruppe fordert „Gitarren statt Knarren“

Zwei Stunden lang musizierten die Greenpeace-Mitglieder gegen Waffenexporte. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Giessen (kg). Bevor die Aktion „Gitarren statt Knarren“ von Greenpeace Gießen in der Löwengasse begann, malte ein Mitglied mit weißer Kreide eine Abgrenzung auf das rote Pflaster und markierte damit die Fläche, in der sich die Musiker bewegen duften und damit genügend Abstand zu den Passanten hatten. Damit alles seine Ordnung hatte, schauten zu Beginn des musikalischen Protestes vier Polizeibeamte den jungen Leuten über die Schulter und genau hin. Um Musik ging es auch zwei Stunden lang, auf einem weißen Banner war der Hintergrund des Ansinnens der Protestler zu lesen. Ehrenamtliche Greenpeace Mitglieder und Conny von „Wider Circle“ setzten musikalisches Zeichen für Frieden.

Mit ihrer Aktion bei sommerlichen Temperaturen wollten die Initiatoren der Öffentlichkeit ihre Haltung gegen deutsche Rüstungsexporte zeigen. Gut 30 Menschen kamen vorbei, schauten genauer hin, um was es denn ging und hörten eine Weile der Musik zu. Auch Gespräche mit den Greenpeace-Mitgliedern kamen zustande. In dem Gitarrenkoffer lagen Protestkarten, die sich Interessierte wegen der Hygienebestimmungen selbst nehmen mussten. An dem Gitarrenkoffer forderte ein Schild mit dem Text „Act for Peace: Rausnehmen statt reinlegen“ dazu auf, Protestpostkarten mitzunehmen. Eine Handvoll Passanten machte nach Angaben eines Sprechers Gebrauch davon. Die Karten – bereits frankiert – erhält Greenpeace, die Umweltorganisation leitet sie dann nach Berlin an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) weiter. Wer bei der Aktion mitmachte, äußerte schriftlich seinen Wunsch, dass aus Deutschland endlich keine Waffen mehr in Drittländer exportiert werden und erklärte Greenpeace gegenüber, diese Forderung an den Berliner Politiker weiter zu geben. „Stoppen Sie die Waffenexporte, Herr Altmeier“, lautete die Aufforderung.

Udo Lindenberg unterstützt die deutschlandweite Protestaktion mit seinem Slogan „Gitarren statt Knarren“, mit dem er sich in den 80er Jahren für Frieden einsetzte. „Von Deutschland aus werden Länder mit Rüstungsgütern beliefert, in denen gewaltsame Konflikte und Krisen schwelen und sich Waffengewalt gegen die Zivilbevölkerung richtet“, sagt Vincent, Sprecher von Greenpeace Gießen. „Die deutsche Waffenexportpraxis konterkariert alle Bemühungen der Bundesregierung für die friedliche Beilegung von Konflikten. Sie kann nicht Öl ins Feuer gießen und gleichzeitig Feuerwehr spielen.“ Für rund fünf Milliarden Euro durften laut offiziellem Bericht der Bundesregierung deutsche Rüstungskonzerne im Jahr 2020 Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter in die Welt verkaufen. „Seit Jahren ist Deutschland unter den internationalen Top fünf der Rüstungsexporteure. Beschämender kann eine Platzierung in den Charts kaum sein”, so das Vorbild für die Greenpeace-Aktionen in den Innenstädten, Udo Lindenberg.

Mit Recherchen hat Greenpeace 2020 aufgedeckt, dass deutsche Waffen etwa gegen die Zivilbevölkerung in Belarus und Myanmar sowie von Polizeibehörden in den USA eingesetzt wurden. Die Politik mache es möglich. Greenpeace fordert ein Ende der Waffenlieferungen in Länder außerhalb von Nato, EU und EU-gleichgestellten Ländern. Der Gießener Greenpeace-Sprecher Vincent richtet den Appell an die zukünftige Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) und die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD): „Deutschland muss endlich einen glaubwürdigen Beitrag für eine friedliche Welt leisten. Dafür muss die Bundesregierung ein Gesetz erlassen, das Rüstungsexporte in Länder außerhalb der EU und EU-gleichgestellte Länder sowie in Krisen- und Kriegsgebiete verbietet.” Greenpeace hat im März 2020 einen Gesetzesentwurf hierfür veröffentlicht, nachzulesen unter https://bit.ly/2USL3CP.