Gießener Grüne machen Wahlkampf auf zwei Rädern

Für eine autofreie Innenstadt: OB-Kandidat Alexander Wright wirbt vor dem Rathaus für diese Idee.

GIESSEN - "Zuerst müssen die Parkplätze in der Neuen Bäue und Schulstraße weg." - "Wenn Peter Neidel bleibt, wird nix umgesetzt." Diese beiden Sätze spiegeln das Bestreben der Grünen wider, nach einem erfolgreichen Abschneiden bei der Kommunalwahl am 14. März die Weichen für ein bis 2035 klimaneutrales Gießen "in die richtige Richtung" justieren zu können. Deren Ansinnen ist es, Gießen bis dahin zu einer Fahrradstadt umzugestalten. Der Stadtverband hat eingeladen, an den drei letzten Sonntagen vor der Kommunalwahl die Stadt gemeinsam per Fahrrad zu erkunden.

Stadträtin Gerda Weigel-Greilich verlieh während der Rundfahrt mit ihrer obigen Aussage der Intention ihrer Partei nochmals Ausdruck, dass nach der Kommunalwahl ein Wechsel im Verkehrsdezernat "unbedingt notwendig" sei. Ansonsten tue sich "unter weiterer CDU-Führung dort nichts", so ihre Befürchtung. Und Klaus-Dieter Grothes Statement zur radfahrerfreundlichen Umgestaltung des Innenstadtbereiches zwischen Berliner Platz und Marktplatz klang alternativlos. Als Fraktionsvorsitzender der Grünen war er einer der rund 50 Teilnehmer bei herrlichem Sonnenschein um die Mittagszeit.

Bisherige Erfolge

Die Werbetour der Grünen unter dem Motto "Mit Rad und Tat für Gießen" hatte am Oswaldsgarten begonnen, führte durch die Sudetenlandstraße zum Stadtpark Wieseckaue, zu Rathaus, Brandplatz und endete am Bahndurchstich Dammstraße. Unterwegs "fütterten" die Parlamentskandidaten Michel Zörb (Listenplatz 8) und Fabian Mirold-Stroh (4) den Pulk bei jedem Haltepunkt mit Informationen. Die Tour sollte zeigen, welche Verbesserungen für den Radverkehr in den letzten Jahren erreicht wurden und was in den nächsten Jahren nach Ansicht der Grünen noch passieren muss, um Gießen klimaneutral werden zu lassen. Als bereits erfolgte Verbesserungen für Zweiräder auf dieser ersten von drei geplanten Etappen wurden die erhöhten Brüstungshöhen am Wehrübergang an der Klinkel'schen Mühle (als bessere Sicherheit für Radler), der Bau des Christoph-Rübsamen-Stegs (als einfachere Anbindung der West- an die Nordstadt), die 30er Zone an der Straßenbiegung Sudetenlandstraße/Wißmarer Weg (zur Gefahrenminderung für querende Radler), die breiteren und vermehrten Asphaltwege im Stadtpark Wieseckaue (für ein gutes Nebeneinander von Radler, Fußgänger und Mobilitätseingeschränkte) und der Durchstich des Bahndamms in der Dammstraße (als zweiter Zugang für Radler aus der Innenstadt zur Lahn) erwähnt.

Beim Passieren der Sudetenlandstraße war der Radlertross über die durch einen Grünstreifen von der Hauptfahrbahn getrennte, schmale stadteinwärts verlaufende Einbahnstraße mit Autoparksteifen geradelt. Zwar sind auf der breiten Fahrbahn zwei Radstreifen für die Zweiräder markiert. Doch die engen Radlerspuren seien insbesondere für Kinder nicht besonders sicher, so Zörb und Mirold-Stroh. Von ihnen kam der Vorschlag, die Radspuren in diese Parallelstraße zu verlegen und die parkenden Autos auf den dann dadurch freiwerdenden Bereich der Sudetenlandstraße umzuquartieren. Neben dem "großen Wurf", der durch Radspuren auf dem gesamten Anlagenring in einem Verkehrsversuch erfolgen soll - falls nach dem Bauausschuss am 4. März auch das Stadtparlament zustimmt -, wird vor allem an viele kleinere Maßnahmen gedacht, die das Leben der Radfahrer erleichtern und sicherer machen könnten. Allein durch zahlreiche Bordsteinabsenkungen sei dies möglich. Bei einem angestrebten Tempo 30 in der gesamten Stadt sei der Bund gefordert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Kritisiert wurde, dass die Fahrradstraßen rund um die Goethestraße "keine wirklichen Verbesserungen" für die Radler gebracht hätten. Direkt vor dem Rathaus hatte Alexander Wright, der für das Amt des neuen Oberbürgermeisters kandidiert, seinen großen Auftritt: Er warb für eine autofreie Innenstadt und erläuterte die Radverkehrsplanungen für den Anlagenring und die Neuen Bäue.

Hoch gekocht wurde dabei die Auseinandersetzung mit Verkehrsdezernent Peter Neidel bezüglich der Umänderungsplanung für die Neuen Bäue in eine Einbahnstraße stadteinwärts. Verbesserungen für Radfahrer müssten zudem durchgängig bis zum Oswaldsgarten geführt werden, so Wright, der mit Weigel-Greilich das Spitzenduo auf der Grünen-Wahlliste bildet.

Die beiden nächsten politischen Radrundfahrten führen unter der Leitung des Grünen-Stadtverbandes die Interessierten jeweils ab 11 Uhr am Sonntag, 28. Februar, in die Südstadt (Treffpunkt Elefantenklo vor Karstadt) sowie am Sonntag, 7. März, in den Gießener Osten (Treffpunkt Unihauptgebäude in der Ludwigstraße)