Gießener haben eher den "Kümmerer" gewählt

GIESSEN - Wahlen werden in diesem Land seit Alters her in der Mitte gewonnen. Davon profitierte am vergangenen Sonntag Frank-Tilo Becher, von dem ein Großteil der Wähler, die ihm ihre Stimme in der Stichwahl gegeben haben, wohl weniger einen gestaltenden, sondern einen bremsenden Einfluss auf die Stadtpolitik erwarten.

Die Menschen wünschten sich in Gießen zwar Veränderungen, wollten diese aber nichts allzu schnell umgesetzt sehen, hatte Bechers im ersten Wahlgang noch knapp vorne liegender, in der Stichwahl aber letztlich deutlich geschlagener Mitbewerber Alexander Wright in einer ersten Analyse zutreffend erkannt. Nicht zuletzt der Streit um den kommenden Verkehrsversuch am Anlagenring dürfte viele Bouffier-Wähler zu dem aus ihrer Sicht kleineren Übel Frank-Tilo Becher getrieben haben. Von ihm erhoffen sie sich wohl eher einen mäßigenden Einfluss als vom Grünen Wright. Becher, der sich in langen Jahren als Pfarrer in der Nordstadt profiliert hat, dürfte zudem von seinem "Kümmerer"-Image profitiert haben. So schnitt er in Frederik Bouffiers einstigen Hochburgen diesmal überdurchschnittlich gut ab. In den drei Wahlbezirken Lindbachschule (Lützellinden; 70,51 Prozent), Kita "Am Kaiserberg" (Wieseck; 61,98 Prozent) und Bürgerhaus Wieseck III (75,56 Prozent) schlug der Sozialdemokrat Becher Wright diesmal deutlich.

Auch bei der Briefwahl, bei der Wright im ersten Wahlgang seine besten Ergebnisse erzielt hatte, lag diesmal in 17 von 28 Briefwahlbezirken Frank-Tilo Becher vorne. Hatte Wright beim ersten Urnengang von seinen zehn besten Ergebnissen noch acht in Briefwahlbezirken erzielt, waren es diesmal nur noch vier.

Seine besten Ergebnisse bei den Menschen, die am Sonntag zur Wahl gingen, fuhr Wright im Wahlbezirk Albert-Schweitzer-Schule I ein, wo 69,51 Prozent der abgegebenen Stimmen auf ihn entfielen und im Bezirk Kongresshalle-Kerkrade (65,56 Prozent). Insgesamt hatte er in 27 von 94 Wahlbezirken die Nase vorne, Becher ging dagegen in 66 Wahlbezirken als erster durchs Ziel. Eine Besonderheit ist der Wahlbezirk Altes Schloss, in dem beide Kandidaten exakt gleich viele Stimmen auf sich vereinen konnten, nämlich jeweils 75.

Der künftige Oberbürgermeister erzielte sein bestes Wahlergebnis im Nordstadtbüro, wo er bereits beim ersten Urnengang mit 44,39 Prozent sein zweitstärkstes Resultat erreicht hatte. Unweit seiner alten Wirkungsstätte als Pfarrer in der Paulusgemeinde konnte Becher dieses Ergebnis beim zweiten Mal fast verdoppeln auf 86,75 Prozent. Aber auch in den Wahlbezirken Jugendtreff (80,25 Prozent), Kindergarten der Andreasgemeinde (79,37 Prozent), Käthe-Kollwitz-Schule II (78,51 Prozent), oder Seniorenwohnanlage Wieseck (76,29 Prozent) stimmten mehr als drei Viertel der Wähler für den Sozialdemokraten. Auch weil Becher in seinen Hochburgen höhere Ergebnisse einfuhr als sein Kontrahent in den seinen, wurde aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen des vergangenen Monats am Ende eine klare Sache und Becher mit rund elf Prozent Vorsprung der Nachfolger seiner Parteifreundin Dietlind Grabe-Bolz.

Vielleicht waren es aber auch nur 0,41 Prozent oder 342 Stimmen, die Alexander Wright vorm Chefsessel im Rathaus trennten. So knapp war der Vorsprung Bechers vor Bouffier in der ersten Runde. Ob in einer Stichwahl Wright kontra Bouffier die SPD-Wähler mehrheitlich für den CDU-Mann gestimmt hätten, ist eine spannende aber letztlich nicht zu beantwortende Frage.