Gießener halten sich an die Ausgangssperre

Eine Vielzahl an Polizisten und Ordnungshütern überprüfte in der Stadt die verschiedenen „Hotspots" der vergangenen Monate – doch die Straßen blieben wie hier am Berliner Platz nach 21 Uhr leer.

GIESSEN - GIESSEN. Sowohl in der Stadt wie auch im Landkreis ist seit Freitag 0 Uhr wieder eine Ausgangssperre in Kraft, das zweite Mal während des andauernden Lockdowns. Das sorgt neben Verständnis auch für Spott in den sozialen Netzwerken. „Wir hatten schon mehr Ausgangssperren als Schalke Siege in dieser Saison“, witzelt ein Nutzer auf Facebook und viele stimmen ihm dabei zu. Die gesamten Osterfeiertage über blieb es ungewohnt ruhig auf Gießens Straßen. In der ersten Nacht waren kurz nach 21 Uhr noch vereinzelt Personen unterwegs, meist im Glauben, dass die Ausgangssperre erst ab 22 Uhr gelte und nicht bereits eine Stunde früher. Auffällig waren die hell erleuchteten Balkons und die Personen, die sich dorthin zurückgezogen hatten. „Die Ausgangssperre bringt nichts, schau doch her, dann sitzen wir eben hier und nicht an den Lahnwiesen“, ruft ein junger Mann vom Balkon. Diese Reaktion entpuppt sich jedoch eher als Ausnahme. Bürgermeister und Ordnungsdezernent Peter Neidel betont, dass die Menschen sehr besonnen und verständnisvoll auf die Maßnahmen reagiert hätten. Ein weiterer Faktor wäre auch das Wetter gewesen. „Sicherlich hat auch das eher kühlere Wetter sein Übriges dazu getan“, so der Dezernent weiter. Waren die Temperaturen die vergangenen Tage noch frühlingshaft, so wurde es über Ostern deutlich kühler und damit unattraktiver, gegen die Sperre zu verstoßen. Ebenso unangenehm ist für die Betroffenen natürlich auch das dreistellige Bußgeld, wenn die Ausgangssperre gebrochen wird.

Mit der Bilanz zufrieden

Das Ordnungsamt Gießen zeigt sich mit der Bilanz für die Osterfeiertage zufrieden. Deutlich sichtbar war die Vielzahl an Polizisten und Ordnungshüter, die mit ihren Autos durch die Stadt patrouillierten und die verschiedenen „Hotspots“ der vergangenen Monate überprüften. „Ähnlich wie in der Silvesternacht auch über Ostern insgesamt eine sehr ruhige Angelegenheit“, fasst Neidel die Eindrücke zusammen. „Die Bevölkerung zeigt in der überwältigenden Mehrheit Einsicht für die Maßnahmen, verhält sich vorbildlich und zeigt auch bei Hinweisen der Ordnungskräfte die entsprechende Einsicht“, resümiert der Christdemokrat. Bis zum Ostermontag gab es kaum nennenswerte Vorfälle zu berichten. Nahezu immer seien die wenigen angetroffenen Personen entsprechend legitimiert gewesen. „Der sich ja aus der Erfahrung der ersten Ausgangssperre hergeleitete, erhoffte ruhige Verlauf hat sich während der gesamten Osterfeiertage bestätigt“, meint Ordnungsamtsleiter Alexander Steiß. Tagsüber hätten viele Leute das sonnige Wetter zum Spazieren gehen ausgenutzt, auf Gruppenbildung und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wurde in der Regel jedoch verzichtet. Es habe nur wenige Fälle gegeben, in denen ein Bußgeld eingeleitet werden musste. Ähnliches berichtet auch Polizeihauptkommissar Guido Pieper. „Die Gießener Bürger haben sich vorbildlich verhalten“, heißt es vonseiten der Polizei. Es habe keine außergewöhnlichen Vorfälle gegeben und die Lage über die Feiertage sei „sehr ruhig“ gewesen. Diese Eindrücke haben sich auch bei nächtlichen Recherchen bestätigt. Waren kurz nach 21 Uhr noch einzelne Nachtschwärmer und Arbeitnehmer unterwegs, flaute die Lage innerhalb des Stadtgebiets zu später werdender Stunde immer weiter ab. Eine Personengruppe war jedoch die Nächte über stets präsent: Hundehalter. „Das ist dasselbe wie beim ersten Mal. Man kann einem Hund ja nicht erklären, dass er aufs Katzenklo gehen soll“, meint eine Hundehalterin lachend, die mit ihrem dreijährigen Berner-Senner Chico die Ringallee entlangläuft.

Offen bleibt die Frage, inwiefern die Ausgangsbeschränkung die pandemische Lage verbessert. Anhand der hell beleuchteten und belebten Balkons und Wohnungen wird deutlich, dass die Menschen sich dennoch weiterhin aktiv treffen, ähnlich wie bei der Ausgangssperre im Dezember. Für die Leute auf den Balkonen, das wird in Gesprächen an den Abenden deutlich, ist die Ausgangssperre nur Symbolpolitik und keine wirkliche Maßnahme, um die Pandemie wieder besser in den Griff zu bekommen. Der Eindruck, der über Ostern gewonnen werden konnte, verfestigt sich im Laufe der Feiertage immer stärker: Einige ziehen sich mit Freunden und Bekannten, vielleicht auch Mitbewohnern, in die eigenen vier Wände zurück und verbringen dort gemeinsam ihre Abendstunden, der Pandemie und der Beschränkung zum Trotz.