Gießener Hilfswerk GAiN erneut für Flutopfer im Einsatz

GIESSEN - Das in Gießen ansässige Mitmachhilfswerk Global Aid Network (GAiN) lädt am Dienstag, 17. August, wiederholt zu einer ganztägigen Pack- und Sortier-Aktion ein. Das Event findet auch dieses Mal von 10 bis 17 Uhr im Hilfsgüterlager der Organisation statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits am vergangenen Donnerstag wurden mit mehr als 30 freiwilligen Helfern 577 Gymbags gefüllt, die zum Beginn des neuen Schuljahres an die Kinder der von der Flut betroffenen Familien verteilt werden. Am Dienstag sollen nun 700 Ranzen, Schulrucksäcke und Kindergartentaschen gefüllt werden. Es gebe also noch viel zu tun. Das Hilfswerk empfiehlt, genesen, getestet oder geimpft zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird vorausgesetzt, es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Für Getränke und einen Pausensnack ist gesorgt.

Heike, eine der Helferinnen am Donnerstag, erzählte, von ihrem Sohn, der im Flutgebiet im Einsatz ist, erschreckende Berichte über die Lage der Menschen dort gehört zu haben. "Man muss etwas tun. Ich möchte gerne helfen und wusste nicht, wie. Mir kam der Aufruf zur Hilfe im Radio gerade recht. Hier finde ich richtig gut, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie hin soll", sagte sie. Während Jael, eine Schülern aus Watzenborn, mit ihrem Vater, der durch die Lokalzeitung von dieser Möglichkeit zu helfen erfahren hatte, zur Aktion gekommen war. Die Schülerin erzählte, dass es ihr "bei GAiN Spaß macht". Jetzt wolle sie ihre Freundin fragen, ob diese beim nächsten Mal mitkommen möchte.

Man kann am Dienstag auch für einzelne Stunden mit anpacken. Veranstaltungsort des Events ist das Hilfsgüterlager von GAiN in der Siemensstraße 13 im Schiffenberger Tal. Ranzen, Schulrucksäcke, Kindergartentaschen und die Gymbags gehen zu den Kindern in den Flutgebieten auf Reisen, sobald die lokalen Partner von GAiN grünes Licht dazu geben, voraussichtlich kommenden Mittwoch.

Spendenkonto Fluthilfe

GAiN hat inzwischen ein jährliches Transportvolumen von mehr als 1500 Tonnen Hilfsgütern. Die humanitäre Hilfsorganisation leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe und trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt, die sich nicht selbst helfen können, eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen.

Das für Flutopfer eingerichtete Spendenkonto von Global Aid Network lautet: Volksbank Mittelhessen, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F, Zweck: Fluthilfe.