Gießener Hommage an einen weltberühmten Kampfsportkünstler

Vor der ehedem weißen Wand kribbelte es ihn in den Fingern. Nun arbeitet Ali Mojahedi an einem großformatigen Porträt von Kampfsportlegende Bruce Lee.

GIESSEN - Verwegen und cool strahlt das Antlitz von Kampfkunstlegende Bruce Lee über den Parkplatz am Ludwigsplatz. Knallige Farben, geometrische Dynamik und eine ungewöhnliche Perspektive ziehen das Auge des Betrachters sofort in den Bann. Überlebensgroß entsteht dieser Tage ein Wandgemälde am ehemaligen Clox-Gebäude, wo bald die Kampfkunstschule "Extreme Fight Club" von Ali Rashidi einziehen wird.

"Bruce Lee ist für mich das Zentrum aller Inspiration, eine Ikone der Kampfkunst. Er hat eine ganze Epoche geprägt" sagt Ali Mojahedi, der gerade jeden regenfreien Moment nutzt, um weiter an seinem Kunstwerk zu arbeiten. Knappe zwei Wochen ist der Streetart-Künstler nun mit Unterstützung einiger Freunde an der Wand beschäftigt, die Vorplanung nahm bereits einige Zeit mehr in Anspruch. "Mir sind Details sehr wichtig", erklärt Mojahedi. Und so kam es, dass das Motiv komplett neu aufgebaut wurde. Grundlage bildet zwar ein Bild der 1973 in Hongkong gestorbenen Kampfkunstikone, doch Details wie Armhaltung, Perspektive und Größenverhältnisse wurden in langen, kreativen Prozessen ausgetüftelt.

Rat im Mathematikum

Zunächst baute Mojahedi ein 3D-Modell des Gebäudes, ein Besuch bei den Ratgebern Laila Samuel und Professor Albrecht Beutelspacher im Mathematikum brachte noch mehr Klarheit in die bewusst gewählte Perspektivenverzerrung. Der Clou: Das Gesamtbild ist aus einer ganz bestimmten Perspektive optimal zu erkennen: einem Gullydeckel auf der Parkplatzmitte. "Hier kommt aber auch noch ein Hinweis hin" verrät der Künstler. Von diesem Standpunkt aus fügt sich auch der Garagenhof homogen in die Szenerie ein und inspirierte den kreativen Sprayer zu weiteren Ideen. "Ich würde gerne die Garagen so gestalten, dass sie innerhalb der dahinter liegenden Häuser optisch verschwinden."

"Ali Rashidi lässt mir hier sehr viel Freiheit" sagt sein Namensvetter über den Auftraggeber. Die Beiden verbindet eine lange, intensive Freundschaft. "Ich habe Ali echt viel zu verdanken" sagt Mojahedi, der mit 13 ganz alleine aus dem Iran nach Deutschland kam. Die Pflegefamilie, die ihn aufnahm, machte ihm seine Ankunft und Eingewöhnung nicht gerade leicht: "Ich war zwar in einem freien Land, aber vollkommen isoliert." Im Iran ist er bei seiner Tante aufgewachsen, die Eltern wanderten früh in die USA aus. Der Plan, über Deutschland zu seinen Eltern zu gelangen, klappte zwar nicht, mit Hilfe seines Vaters konnte er jedoch aus der Pflegefamilie in ein Kinderheim im Taunus wechseln, wo er sich sofort wohlfühlte: "Ich hatte auf einmal Freunde und war sogar eine Art Bezugsperson für andere."

Durch gute Leistungen in der Schule bekam er schließlich die Möglichkeit, einen Platz im Lietz Internat Hohenwerda bei Bad Hersfeld zu bekommen. In Bad Hersfeld lernte er schließlich auch Ali Rashidi kennen. "Als ich mit der Schule fertig war, wusste ich absolut nicht, wohin. Ich stand mit meinem Koffer am Bahnhof und habe mit meinem letzten Taschengeld Ali angerufen, der sofort sagte: Komm her."

In Kassel studierte Mojahedi dann Grafikdesign, bevor er vor zehn Jahren nach Gießen kam, wo er sich bald wohlfühlte und nun also dem prägnanten Kunstwerk arbeitet. "Als ich vor einigen Wochen auf dem Parkplatz am Ludwigsplatz parkte und die weiße Wand am ehemaligen Fitnessstudio sah, kribbelte es mich in den Fingern, diese Fläche zu gestalten. Ein paar Tage später rief mich Ali mit genau diesem Wunsch an. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke."

So wurden schnell Nägel mit Köpfen gemacht, die Umsetzung läuft und auch im Inneren wird es noch einige spannende Details geben. "Mir war sehr wichtig, dass zwar die Kampfkunst im Vordergrund steht, aber durch Farbgebung und Lächeln auch eine Hemmschwelle abgebaut wird" betont Mojahedi seine Herangehensweise an die durch klare Primärfarben bestimmte Ästhetik. "Ich liebe und lebe für die Kunst." Eine Liebe, die nun wunderbar plakativ über den Platz an der sachte vorbeifließenden Wieseck strahlt.