Gießener im Wahn "brandgefährlich"

Eindeutige Beweislage: Nach dem Verbrechen hat sich der Mann "selbst als Täter zu erkennen gegeben".

GIESSEN - Die Attacke kam für das Opfer völlig überraschend. Denn das Messer konnte der 60-Jährige nicht erkennen. Das hatte der Angreifer hinter dem Rücken verborgen, als er sich seinem Nachbarn näherte. Nur ein einziges Mal stach der schmächtige, dunkelhaarige Mann am 29. Oktober 2020 zu. Doch dabei verletzte er gleichzeitig Herz und Lunge so massiv, dass der Vater eines Sohnes trotz Notoperation einen Tag später verstarb. Dass sich der 49-Jährige an diesem kalten Herbsttag nicht mehr zu kontrollieren vermochte und geradezu "explodierte", kam offenbar weit weniger unerwartet. Gleich mehrfach scheint seine Mutter Polizei und Psychiatrie in den vergangenen Jahren um Unterstützung gebeten zu haben. "Jetzt aber hat er seinen Platz gefunden", sagt die Rentnerin. Seit dem Verbrechen befindet sich der Mann nämlich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Nun hat das Landgericht dort seine dauerhafte Unterbringung angeordnet.

Aggressiv habe er sich ihr gegenüber bisweilen verhalten und mitunter geglaubt, dass sie "eine Hexe" sei, schildert die 72-Jährige. In seiner eigenen Wohnung habe er die Rauchmelder abmontiert, da er überzeugt war, dass er damit beobachtet werde. "Die Polizei hat gesagt, dass er keine Straftaten begangen habe", berichtet die Rentnerin schluchzend am dritten Verhandlungstag in dem Sicherungsverfahren. Und die Ärzte hätten mitgeteilt, sie könnten nur tätig werden, wenn der 49-Jährige freiwillig die Klinik aufsuche.

"Zufallsopfer"

Hilfe aber wollte er offenkundig nicht annehmen. Vielmehr hat er sich an jenem Nachmittag in die Innenstadt aufgemacht, um einen "bösen Menschen" zu töten - womit er einen Homosexuellen meinte. "In Deutschland findet er alles gut, außer dass es Freiheiten für Lesben und Schwule gibt", sagt seine Mutter. Als er unverrichteter Dinge in die Egerländer Straße zurückkehrte, war der Nachbar in "seinem homophoben Wahn" lediglich ein Zufallsopfer. "Er hat das getan, weil er krank ist", fasst die Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze zusammen. "Doch diese Erkrankung macht ihn brandgefährlich." Die Unterbringung bedeutet im Klartext ein zeitlich nicht begrenztes "Einsperren". Wegen des Tötungsdeliktes könne der 49-Jährige indes nicht bestraft werden, da er zum Tatzeitpunkt "schuldunfähig war". Bevor er aber jemals wieder auf freien Fuß kommen kann, "muss gewährleistet sein, dass das Gefährdungspotenzial dauerhaft eingedämmt wird".

Zumindest scheint der aus Kasachstan stammende Mann das schwere Unrecht, das er begangen hat, mittlerweile einzusehen. "Ich weiß, dass ich schuldig bin", übersetzt die Dolmetscherin sein "letztes Wort" vor der Urteilsverkündung. "Ich möchte trotzdem um Verzeihung bitten." Und mit stockender Stimme fügt er hinzu: "Ich brauche Hilfe. Ich möchte mich behandeln lassen."

Im Unterschied zu den allermeisten Prozessen vor der Schwurgerichtskammer war in diesem Fall der Sachverhalt von vornherein klar umrissen und von der Beweislage her eindeutig, stellt die Vorsitzende fest. Zumal sich der Deutsche unmittelbar nach der Messerattacke "bei der Polizei selbst als Täter zu erkennen gegeben hat". Folglich sind sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage bereits vor dem Urteil über die dringend erforderliche Unterbringung einig. Für die Familie des Getöteten stand ersichtlich im Vordergrund, zu verstehen, warum sich diese schrecklichen Bluttat überhaupt ereignet hat. Das Geschehen führt der psychiatrische Gutachter Dr. Tobias Krusche auf zwei Erkrankungen zurück: Zum einen eine "recht offensichtliche" paranoid-halluzinatorische Schizophrenie. Der Beschuldigte hat Wahnvorstellungen, fühlt sich verfolgt und hört "imperative Stimmen", denen "Betroffene erheblich ausgeliefert sind". Vor dem mörderischen Übergriff hat - nach Angaben des 49-Jährigen - die "Stimme Gottes" zu ihm gesprochen. Er habe sich im Wahn als "Weltenrichter" empfunden, der "böse Menschen" erkennen kann und töten darf. Hinzu komme zum anderen eine langjährige Alkoholabhängigkeit, die den Kontrollverlust noch verstärkt habe.

Mit Mutter und Partnerin war der Elektriker im Jahr 2000 aus Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt. Nachdem zwei Kinder geboren waren, hatte sich das Ehepaar entschieden, nach Kanada auszuwandern. Dort aber scheiterte die Beziehung nach einigen Jahren und der Mann kehrte 2014 allein zurück. Erste psychische Auffälligkeiten seien bereits in dem nordamerikanischen Land aufgetreten, erklärt der Sachverständige. Eine Behandlung habe allerdings erst in Gießen begonnen. Insgesamt habe der Beschuldigte fünf unterschiedlich lange Aufenthalte im Krankenhaus verbracht. "Erst 2017 wurden die Symptome als Schizophrenie benannt", betont Krusche. Auslöser könnten die Trennung von der Ehefrau und Stress an ständig wechselnden Arbeitsstellen gewesen sein.

Tatsächlich hatte der Mann zum Teil "bizarre paranoide Vorstellungen". Stark ausgeprägt sei seine "Todessehnsucht" gewesen. Da ein orthodoxer Priester ihm aber erklärt habe, dass Selbstmord "eine große Sünde" sei, habe er versucht, im Ukraine-Konflikt an Kriegshandlungen teilzunehmen - wohl, um dort getötet zu werden. Die Wände in der Wohnung seiner Mutter habe er aus Furcht vor dem Teufel mit Knoblauch eingerieben, ihre Blumen habe er aus den Kästen gerissen und Blumenvasen zerstört. Seine Tochter, die zu Besuch in Gießen war, soll er aus Angst vor Verfolgung eingesperrt haben. Zur Aufnahme in der Klinik sei er sehr stark alkoholisiert erschienen. Nachdem sich die Situation durch Medikamente hatte steuern lassen, habe der 49-Jährige diese eigenmächtig abgesetzt. "Die Nebenwirkungen haben ihm seine Männlichkeit genommen", gibt Verteidiger Philipp Kleiner zur Begründung an. Bereits 2018 war dem Beschuldigten aufgrund seines Zustandes ein gesetzlicher Betreuer zur Seite gestellt worden. Der 61-Jährige beschreibt den Mann ganz anders als dessen Mutter. "Er war motiviert und hatte klare Ziele." Die guten Phasen hätten stets sehr lange angedauert. Dann sei er auch zuverlässig gewesen und habe Termine eingehalten. Der Betreuer, der zuvor "25 Jahre als Pfleger in der Psychiatrie tätig war", wusste um die Erkrankung. "In den schlechten Zeiten hat er den Kontakt zu mir gemieden", betont der 61-Jährige, dessen Aufgabenbereiche sehr umfangreich sind und waren. Vor der Tat habe er ihn "mehrere Wochen" nicht gesehen. Die Mutter wiederum schildert unter Tränen, dass sie auch ihn um Hilfe gebeten habe. "Er hat gesagt: Was soll ich machen? Er hat nicht gegen Gesetze verstoßen."