Gießener Innungsfamilie sucht Nachwuchs

Altes Handwerk, neue Ideen: Die Tischler-Innung will unter ihrem neuen Obermeister Sven Keßler innovative Wege zur Gewinnung von Nachwuchs und Mitgliedsbetrieben gehen.

GIESSEN - Gießen. Die Corona-Krise schränkt Wirtschaft und Gesellschaft ein. Die langfristigen Folgen sind allerdings noch gar nicht absehbar. Trotzdem bietet sich gerade auch dem Handwerk die Möglichkeit, sich mit jenen Problemen noch intensiver zu beschäftigen, für die dringend Lösungen gefunden werden müssen. Neben der negativen Entwicklung im Nachwuchsbereich steht das Bemühen im Vordergrund, den Organisationsgrad in den 21 bei der Kreishandwerkerschaft (KH) Gießen zusammengeschlossenen unterschiedlichen Handwerks-Innungen zu optimieren.

Zwar summiert sich die Gesamtzahl der Mitgliedsbetriebe unter dem Dach der KH noch immer auf knapp über 1000, was jedoch Stagnation bedeutet. Und das seit Jahren. Hier will die heimische Tischler-Innung Gießen mit ihren aktuell 30 Betrieben in Stadt und Kreis aktiv gegensteuern.

So erläuterte Björn Hendrischke als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen und zugleich auch Geschäftsführer der Tischler-Innung, der unter der Leitung ihres neuen Obermeisters Sven Keßler (Beuern) digital zusammengeschalteten Mitgliederschaft ein neues Konzept. Bei erfolgreicher Umsetzung wird eine Steigerung der Mitgliedsbetriebe erhofft. Und zwar nicht nur bei der Tischler-Innung, sondern bei möglichst allen 21 Gewerken, für die die KH Gießen verantwortlich ist. Aber: stagnierende oder leicht rückläufige Mitgliedszahlen sind kein exklusives Problem der HK Gießen, sondern ein bundesweiter Trend.

Bereits in den vergangenen Jahren haben Geschäftsführung und Innungen mit eigenen Bemühungen und guten Argumenten versucht, mehr Handwerksbetriebe zum Beitritt in die Innungsfamilie zu gewinnen. Dabei stand laut Hendrischke nicht das Bemühen im Vordergrund, "die Zahlen zu steigern", sondern die Handwerksbetriebe an den ideellen, materiellen und organisatorischen Leistungen und Vorteilen einer Innungsmitgliedschaft teilhaben zu lassen.

Die mit überzeugenden Argumenten unterfütterte Akquise potenzieller Innungsmitgliedsbetriebe bedeutet laut Hendrischke jedoch einen "Riesenaufwand für Nicht-Profis". Aus dieser Erkenntnis heraus werden nun die Kreishandwerkerschaft und ihre Innungen ab dem Sommer 2021 externe, fachkundige Hilfe eines "Innungsberaters" in Anspruch nehmen, um bislang nicht organisierte Betriebe für eine langfristige Mitgliedschaft zu sensibilisieren, im besten Falle zu begeistern. Und diese Unterstützung trägt den Namen Kay Bechara.

Bechara ist "vom Fach", also ein Handwerks-"Insider". Der Mittfünfziger kennt als gelernter Maurer und Stuckateur das Handwerk von der Pike auf. Ein Unfall zwang ihn jedoch zum Umsatteln. Viele Jahre arbeitete er im Vertrieb diverser Unternehmen, um 2013 in die Kreishandwerkerschaft Heinsberg und damit zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Aus dieser Tätigkeit heraus gründete er gemeinsam mit seiner Frau 2017 dann mit dem "Innungsservice" seine eigene Firma, ein Unternehmen mit bundesweitem Alleinstellungsmerkmal. Dabei, so Bechara, bearbeiten er und sein mittlerweile mehrköpfiges Team kein Neuland, sondern - Stichwort Handwerk, in dem Tradition, Ehrbarkeit und Zusammenhalt mehr als nur Worte seien - für etwas, was es schon lange gibt und was auch noch lange bestehen werde.

Bechara arbeitet seither erfolgreich für und mit mehr als einem Dutzend Kreishandwerkerschaften bundesweit zusammen. Ziel seiner Aktivitäten für das Handwerk ist es, den Organisationsgrad der Innungen zu erhöhen. Und da ist Gewerke-übergreifend mehr oder weniger Luft nach oben. Bechara und sein Team besuchen Nicht-Innungsmitglieder, bieten kostenlose Unterstützung bei rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Fragen an und demonstrieren auf diese Weise unverbindlich, was die Innungen für ihre Mitglieder leisten.

Wenn Betriebe den großen Nutzen einer Mitgliedschaft erkennen, fällt dann oft der Entschluss, der Innung des jeweiligen Gewerks beizutreten. Und genau so soll es sein. Unter dem neuen Obermeister Sven Keßler hat sich der Vorstand in dem Sinne neu ausgerichtet, dass unterschiedliche Aufgabenbereiche und Themen um einer effektiveren Arbeit willen auf viele Schultern verteilt und jeweils einem Vorstandsmitglied übertragen und anvertraut wurden. Den Bereich Fort- und Weiterbildung verantwortet Martin Schlimbach (Grüningen), die Berufsbildung der Obermeister Sven Keßler selbst, mit Tarifangelegenheiten ist Peter Weiß (Annerod) betraut. Für den Fenster- und Fassadenbau ist Waldemar Hehn (Gießen) zuständig, für den Möbel- und Innenausbau Tobias Herbert (Steinbach) sowie für Betriebswirtschaft, Marketing und Digitalisierung Markus Ziegler (Staufenberg).

Der Gießener Hermann Hubing, Leiter der Holzfachschule in Bad Wildungen und Geschäftsführer der Landesfachverbände Leben-Raum-Gestaltung Hessen und Rheinland-Pfalz, stellte den heimischen Tischlern die Entwicklung der Holzfachschule dar, in die seit deren Übernahme im Jahre 2012 gut 13 Millionen Euro in Technik, Baulichkeiten und Personal/Dozenten (derzeit 17 haupt- und 40 ehrenamtliche) investiert wurden. "Wir fahren Volllast, Corona hat uns nicht viel anhaben können", so Hubing, der das letzte Geschäftsjahr mit einem Gewinn habe abschließen können. Foto: Ewert