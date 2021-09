3 min

Gießener Johanneskirche braucht neue Orgel

Nach fünf Jahrzehnten intensiver Nutzung ist die Orgel in der Johanneskirche in Gießen in einem technisch und musikalisch schlechten Zustand. Die Gemeinde hat daher die Spendenaktion "HimmelHoch" ins Leben gerufen. Gebraucht werden zwischen 700 000 und 900 000 Euro.