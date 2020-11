Gießener Kinder drücken ihre Gefühle zum Thema Weltfrieden aus

Stolz präsentieren Amalia Rau, Hannes Bechthold, Siegerin Caroline Rinker, Akshita Dhiman und Sonderpreisträgerin Salome Ulm (von links) ihre prämierten Friedensbilder. Foto: Wißner

GIESSEN - Der Lions-Club Gießen Wilhelm Conrad Röntgen nutzte die Jurysitzung zur Prämierung des Friedensplakat-Wettbewerbs 2021 auch gleich zur Bekanntgabe der Gewinner: Das Siegerbild stammt von der 13-jährigen Caroline Rinker. Den zweiten Preis gewann Hannes Bechthold, den dritten Preis Amalia Rau und den vierten Preis Akshita Dhiman. Einen Sonderpreis erhielt Salome Ulm. Der Friedensplakat-Wettbewerb wurde 1988 von Lions-Clubs International ins Leben gerufen, um Schulkindern Gelegenheit zu geben, ihre Gefühle über Weltfrieden kreativ auszudrücken, und andere Menschen an ihren Vorstellungen teilhaben zu lassen. Alljährlich nehmen etwa 600 000 Kinder aus aller Welt am Wettbewerb teil.

In der Brüder-Grimm-Schule in Kleinlinden war die durch Anja Petry und Maik Scharfscheer vertretene Jury zusammengekommen. Nathalie Fleischer zeichnete für die Organisation des Wettbewerbs beim Lions-Club verantwortlich und dankte ganz besonders den Kunstlehrern Christoph Schneider, Iris Albers und Martina Lennartz für die Überlassung der Kunsträume zur Bildauswahl und auch für die rege Beteiligung der Schule. Insgesamt 96 Schüler aus vier Klassen im Alter zwischen elf und 13 Jahren hatten sich am Malwettbewerb unter dem Motto "Frieden durch Hilfsbereitschaft" beteiligt.

Beurteilt wurden die eingereichten Kunstwerke nach Originalität, künstlerischem Wert und künstlerischer Umsetzung. Das Gewinnerbild geht in die nächste Wettbewerbsrunde auf Distriktebene des international ausgeschriebenen Wettbewerbs. Zusätzlich zu dem Gewinnerbild, wurden weitere Bilder mit Kinogutscheinen und Urkunden belohnt, welche jedoch erst bei der offiziellen Preisverleihung, die nächsten Monat stattfinden soll, überreicht werden.