Gießener Kinder erzählen vom Kita-Abschied in der Pandemie

GIESSEN-KLEINLINDEN - Auch Flubi hat sich verabschiedet. Flubi, das ist der Kuschel-Delfin von Benjamin. Zu allen Stationen, die dem Sechsjährigen wichtig sind, kommt das Stofftier mit, es hilft beim Einschlafen, tröstet und vermittelt Sicherheit. Und auch jetzt, da für seinen nicht mehr ganz so kleinen Besitzer bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt, darf Flubi nunmal nicht fehlen. Andere flauschige Freunde waren ebenfalls dabei, als sich die elf "Schulis" der Kleinlindener Kita "Märchenland" in ihre Schlafsäcke gekuschelt haben. Denn für die "Schulis", der Name lässt es bereits vermuten, endet die Kindergartenzeit in den nächsten Tagen. Eine große Übernachtungsfahrt auf einen Bauernhof, wie sie unter normalen Bedingungen zum Standard gehörte, ließ die Pandemie nicht zu. Also war eine kreative Alternative gefragt.

Ein neuer Blickwinkel auf Altbekanntes kann spannend sein. Die Kita-Abgänger haben vertraute Räume in einem anderen Licht kennengelernt. Ohne Licht, um genau zu sein. Denn die Abschiedsübernachtung fand dort statt, wo die Kinder jahrelang gespielt, getobt und gebastelt haben. "Im Dunkeln sah die Kita ganz anders aus", erzählt Niki. Wie die anderen Kinder hat die Sechsjährige schon einmal bei den Großeltern geschlafen. Aber die komplette Nacht mit den Kindergarten-Freunden und drei Erzieherinnen im Rollenspielraum zu verbringen, ist dann doch etwas ganz Anderes. Ob die Kinder aufgeregt waren? "Jajaja!", rufen Niki, Benjamin, Mattheo, Nele, Lilly und Nele laut wie aus einem Mund. Und dann sprudelt es nur so aus ihnen heraus: Lilly und Nele haben die Spielküche als besten Schlafplatz auserkoren, die andere Nele gleich drei Kuscheltiere mitgebracht, Niki und Benjamin wollten ihre Matratzenlager unbedingt nebeneinander aufschlagen und Mattheo gehörte zu denjenigen, die ab sechs Uhr am Folgemorgen schon wieder topfit waren. Zum Abendessen gab es selbstgekochte Spaghetti Bolognese, eine Schnitzeljagd führte zur Eisdiele und beim anschließenden Filmabend mit "101 Dalmatinern" hat sich niemand gegruselt.

Die vor Corona üblichen Fahrten mit dem Stadtbus und Ausflüge in die Region hat kein "Schuli" vermisst. Denn schließlich gibt es ja auch vor der Kindergarten-Tür jede Menge zu entdecken. "Abenteuer Lebensraum" hat die Kita "Märchenland" vor diesem Hintergrund ein Projekt genannt, das sich mit den kleinen und großen Unbekannten des eigentlich so vertrauten Alltags beschäftigt. Schließlich gibt es überall etwas Neues zu erforschen, auch an den Plätzen, die man täglich ganz selbstverständlich passiert. Das Projekt, das ursprünglich als Jahresvorhaben geplant war und nun in die Verlängerung geht, ist durch die Lockdown-Einschränkungen deutlich intensiver geworden. Die städtische Einrichtung hat sich mit "Abenteuer Lebensraum" für den Deutschen Kita-Preis beworben.

"Wir sind neugierig, mutig und probieren viel aus", sagt "Märchenland"-Leiterin Gisela Hardt. "Natürlich aber nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen." Die Kita verfolgt den Ansatz, alle Beteiligten - Kinder, Eltern, Fachkräfte und Leitung - in ein Boot zu holen. "Vom Ich zum Wir", beschreibt Hardt den demokratischen Ansatz, der bereits von den Kleinsten gelebt werde. "Die Kinder haben die Pandemie-Zeit gut gemeistert", ist Gisela Hardt überzeugt. Die Kita hat an ihrem offenen Konzept festgehalten. Und auch von der Schulvorbereitung sei "nichts ausgefallen".

Die Arbeit mit den Vorschulkindern ist im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan umschrieben. Wie die einzelnen Kitas dies gestalten - als wöchentliche Gruppenangebote, thematische Projektwochen oder ausgehend vom jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder - ist allerdings individuell verschieden, wie Jugenddezernentin Gerda Weigel-Greilich für die städtischen Einrichtungen auf Anfrage des Anzeigers ausführt. "Die eigentliche Vorschularbeit beginnt mit dem Eintritt in die Kitas, im letzten Kita-Jahr wird nochmal ein besonderes Augenmerk auf den Übergang in die Schule gelegt, um diesen für die Kinder zu erleichtern. Es geht dabei vordergründig um Stärkung der Basiskompetenzen, beispielsweise in den sozialen, sprachlichen und motorischen Bereichen und weniger um das Einüben von Buchstaben oder Zahlen", erläutert die Stadträtin.

Doch viele Kinder wurden Corona-bedingt über Monate zuhause betreut. "Die Mitarbeitenden in den Kitas sind kreativ geworden und haben versucht, den Kontakt weiterhin zu halten", so Weigel-Greilich. "Während der Pandemie wurden viele Telefonate geführt, die Kinder wurden am Fenster oder Zaun zu Hause besucht, es wurden kleine Taschen mit 'Aufgaben' und Briefen verteilt." In der Kita "Märchenland" konnten die Projektwochen für die "Schulis" im Juni und Juli nachgeholt werden. Die Sechsjährigen fiebern nun allesamt dem neuen Lebensabschnitt entgegen. Ihre Schulranzen mit Einhörnern, Polizeiautos oder Ninjas stehen längst bereit. Lillys Traumberuf ist Ärztin, sie freut sich aufs Lesen und Schreiben lernen. Benjamin will lieber Fußballstar werden - und Niki vielleicht auch.

Ihren Nachfolgern haben die "Schulis" ein Insektenhotel geschenkt, damit auch sie die Kita-Umgebung genau unter die Lupe nehmen können. Ihren eigenen "Abenteuer Lebensraum" werden die Großen nach den Sommerferien dann verlagern. Aber einen Blick zurück auf die Kindergarten-Zeit werfen sicher viele von ihnen. Die Kita "Märchenland" liegt genau neben der Brüder-Grimm-Schule.