Gießener Kirchentüren öffnen sich an Pfingsten

GIESSEN - GIESSEN. „Frohe Pfingsten! Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst nach langer Zeit“, freute sich Pfarrer Aurel Everding am Pfingstsonntag in der Lützellindener Kirche. Es sei schön, dass das mit dem Pfingstsonntag zusammenfällt. Rund 30 Gläubige kamen zur christlichen Feier nach langer Pause unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften. Ihnen war die Erleichterung anzumerken, endlich wieder das Gotteshaus betreten zu können, die Orgel zu hören und den Worten und der Predigt des Gemeinepfarrers zuzuhören. Denn die Menschen sehnen sich nach wirklicher Begegnung, nach Nähe. Das wurde auch bei einer kurzen Befragung nach dem Gottesdienst deutlich. Für Claudia Kersten war es „ein erhebendes Gefühl“, wieder vor Ort im Gotteshaus zu sein, die Musik zu genießen und die Andacht vor Ort zu verfolgen.

„Es ist etwas anderes, das alles live zu erleben“, zeigt sich die junge Frau glücklich zur sich wieder öffnenden Kirche. Elisabeth Franz hat die Gemeinschaft vermisst, sich zu sehen und wie jetzt – nach dem Gottesdienst – im Freien ein paar Worte zu wechseln. Organistin Heidrun Schwarz-Sauerbier spricht von einem „schönen Gefühl“. Wieder von der Orgelbühne auf die Menschen hinab zu schauen anstatt nur für eine Aufnahme am Orgeltisch per Video zu erleben. „Noch schöner wäre es, wenn wieder gesungen werden dürfte“, sehnt sich die Kirchenmusikerin den Normalzustand im Gottesdienst herbei. Küster Werner Müller ist glücklich, weil er an den Pfingstfeiertagen die große Tür wieder aufschließen konnte. Zuvor gab es für ihn noch einiges zu tun: Er nahm die erforderlichen Anmeldungen von den Gottesdienstbesuchern telefonisch entgegen, brachte Hinweisschilder an und stellte Desinfektionsmittel auf. Doch Hauptsache, die Gläubigen können sich wieder im Gotteshaus treffen.

Von Advent bis jetzt blieben die Kirchentüren auch bei der Thomaskirche geschlossen, erinnerte Pfarrerin Astrid Prinz zu Beginn des Gottesdienstes auf der Wiese hinter dem Gotteshaus. „Es ist Wertvolles entstanden“, blickte sie auf die vielen kreativen Angebote der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Gießen-Nord während der Corona-Pandemie zurück. Die Sonne schien über das Gelände, die weißen Wolken zeigten versöhnliches Wetter an, auch wenn kräftiger Wind an den Bäumen rüttelte und über das gute Dutzend Gottesdienstbesucher fegte. „Könnt ihr mich hören?“, das Motto des Pfingstgottesdienstes, entstammte dem Satz, der die Menschen seit Beginn der Pandemie begleitet. Immer dann, wenn Videokonferenzen, virtuelle Treffen und Liveübertragungen stattfinden, ist diese Frage am Anfang zu hören. Die Gottesdienstbesucher beantworteten die Frage mit einem klaren „Ja“, die Pfarrerin war gut zu hören und auch zu sehen.

Bewegung zeigte sich auf der Wiese, als Astrid Prinz die Gläubigen bat, aufzustehen und durch den Wind zu laufen. Der brauste mächtig und so konnten sich die Teilnehmenden eine Vorstellung über die Situation zur Pfingstgeschichte machen, wo es heißt: „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus…“ Wer der Bitte der Seelsorgerin folgte, die Ohren aufzumachen, konnte auch schnell ihre Frage beantworten, was es denn zu hören gebe. Den Wind, die Vögel, die Glocken in der Ferne und ein Flugzeug am Himmel. An der kirchlichen Feier beteiligten sich Pfarrerin Iris Hartings, Pfarrer Rolf-Peter Noormann, Norbert Kissel (Klavier) und Pfarrerin Kalbhenn.

Pfarrer Matthias Schmid sprach beim Pfingstgottesdienst in der St. Thomas Morus Kirche von „einem Pfingsten der leeren Kirchen“. Er verwies bei seiner Ansprache auch auf das Motiv Pfingsten, das im großen Fenster der Kirche farbig dargestellt ist. 50 Gläubige nahmen im Gotteshaus teil. Ursprünglich war geplant, unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz zu feiern, doch der starke Wind und das unbeständige Wetter änderten die Pläne. Schon zum dritten Mal feierte die katholische Gemeinde mit den Schwestern und Brüdern der „Abune Aregawi“-Gemeinde. Seit 2015 ist die St. Thomas Morus Kirche Simultankirche und beherbergt neben der katholischen auch die eritreisch-orthodoxe Gemeinde. Zelebrant war Pfarrer und Klinikseelsorger Matthias Schmid. Eine Schola der eritreischen Gemeinde begleitete den Gottesdienst mit ihren eigenen, afrikanischen, hoch spirituellen Rhythmen und Gesängen. Sie erläuterte und übersetzte der Vorsitzende des eritreischen Gemeinderates. Auch die besonders wertvolle Trommel, Zeichen der christlichen Kultur bei den Eritreern fand Beachtung. Musikalisch umrahmten Jakob Handrack (Klavier und Orgel) und Thomas Ransbach den besonderen Pfingstgottesdienst.