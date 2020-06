Gießener Klimaaktionstage haben heute Mittag begonnen

Die Radler haben den Berliner Platz fest in ihrer Hand. Foto: Scholz

GIESSEN - Mit einer Demonstration von "Fridays For Future" sind die Klimaaktionstage am Freitagmittag auf dem Berliner Platz gestartet. Schätzungsweise 200 Teilnehmer beteiligten sich an einem Fahrradkurs durch die Innenstadt, alle mit Schutzmasken und Sicherheitsabstand. Kritik übten Redner bei der Auftaktkundgebung am Magistrat: Er komme den Forderungen des beschlossenen Bürgerantrags "Gießen 2035Null" nicht nach. Zu den heutigen Aktionen gehört unter anderem noch ein Offenes Plenum am Kirchenplatz (17 Uhr). Am Samstag und Sonntag stehen weitere Programmpunkte an, mehr unter www.2035null.de. (Ausführlicher Bericht folgt.)