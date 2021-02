Gießener Kongress will "soziale Teilhabe bis zuletzt ermöglichen"

Soziale Teilhabe sollte auch in den letzten Lebensjahren möglich sein. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Unter dem Motto "Vorausschauende Planung - Soziale Teilhabe bis zuletzt ermöglichen" findet am Mittwoch, 10. Februar, eine durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geförderte Veranstaltung zum Forschungsprojekt "Avenue-Pal" des TransMIT-Projektbereichs für Versorgungsforschung statt. Der Kongress wird als Digitalveranstaltung durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die TransMIT GmbH erschließt und vermarktet im Schnittfeld von Wissenschaft und Wirtschaft professionell die Potenziale von rund 7000 Wissenschaftlern von mehreren Forschungseinrichtungen in und außerhalb Hessens. Die drei Gesellschafterhochschulen sind die Justus-Liebig-Universität Gießen, Technische Hochschule Mittelhessen (THM) und Philipps-Universität Marburg.

Im Fokus der kostenfreien Webkonferenz steht die Erörterung der Frage, wie die Situation von Menschen in deren letzten Lebensphase verbessert werden und welchen Beitrag hierbei die Kommunen erbringen können. Auch wenn die Krankenhäuser, die stationären Altenpflegeeinrichtungen und die ambulanten Akteure wie Hausärzte, Pflegedienste und andere palliative Versorgungsdienstleister (SAPV, Hospizgruppen), neben den Familienangehörigen die bedeutsamsten Gestalter der letzten Lebensphase sind, so betrifft deren Versorgung auch die Gemeinden und Städte. Nicht nur weil etwa 20 Prozent aller Menschen "zu Hause" versterben, sondern weil die benannten - zumeist professionellen Akteure - in den Gemeinden angesiedelt und damit Teil des regionalen Lebens sind.

Im Mittelpunkt des durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geförderten Projekts "Avenue-Pal" steht der problematische Befund, dass ein nicht unerheblicher Teil der Sterbenden nochmals in ihren letzten Lebenstagen verlegt werden, obwohl dies durch geeignete Prävention hätte verhindert werden können. So lässt sich bis heute feststellen, dass zu wenige alte Menschen vorausschauend geplant haben und diese nicht über eine Patientenverfügung verfügen. Mit welchen Problemen dies einhergehen kann, zeigt sich aktuell überdeutlich in der Auseinandersetzung mit der Covid-19 Pandemie. Zugleich ist die Auseinandersetzung mit der Pandemie ein gutes Beispiel dafür, wie ein wirksames und angemessenes Verhalten durch öffentlich-kommunale Strukturen befördert werden kann. Ziel des Konferenztages ist es, einen durch das Avenue-Pal Projekt entwickelten Leitfaden für die Kommunen vorzustellen und zu diskutieren. Deutlich wird, wie wichtig es ist, insbesondere ältere Menschen und auch hochaltrige Bürger durch vorausschauende Planung in ihrem häuslich-nachbarschaftlichen Milieu zu unterstützen, um eine lebenslagengerechte Teilhabe zu ermöglichen.

"Gedanken machen"

"Der Kongress behandelt ein wichtiges Thema, das uns alle irgendwann betreffen kann und vor dem wir gern die Augen verschließen", betont Prof. Matthias Willems, Präsident der THM. "Jeder einzelne von uns ist irgendwann sehr direkt oder indirekt vom Sterben im Altenheim betroffen. Deswegen nutzt es jedem einzelnen von uns auch sehr persönlich, sich beizeiten Gedanken zu machen, wie wir die Zeit dazwischen, zwischen "richtigem" Leben und dem Tod dort angemessen gestalten wollen", ergänzt Dr. Thomas Sitte, Vorstandsvorsitzender der Deutschen PalliativStiftung.

Die zentrale Herausforderung in der Betreuung Sterbender besteht darin, ein würdevolles Sterben unabhängig des Ortes sicherzustellen. Dies gilt nicht zuletzt angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie der Gießener Soziologe und Theologe Prof. Reimer Gronemeyer hervorhebt. "Gerade die Coronakrise hat gezeigt, wie schnell es passieren kann, dass betroffene Alte zu Versorgungsobjekten werden, die sorgsam behandelt, aber nicht gefragt werden. Es hat sich auch gezeigt, wie bedeutend der soziale Kontakt für Menschen, die pflegebedürftig sind, ist. Sie verkümmern ohne Teilhabe. Wie ist soziale Teilhabe auch unter schwierigen Bedingungen möglich? Das wird zu einer zentralen Frage - und dieser Kongress wird dazu Fragen stellen und neue Lösungen präsentieren."Das Projekt Avenue-Pal (Analyse und Verbesserung des sektor- und bereichsübergreifenden Schnittstellen- und Verlegungsmanagements in der Palliativversorgung) erhebt Daten dazu, welche Faktoren bei der Verlegung von Sterbenden in den letzten Lebenstagen eine Rolle spielen. Unter Federführung des TransMIT-Projektbereiches für Versorgungsforschung sowie in Kooperation mit namhaften Projektpartnern evidenzbasierte Leitlinien und Entscheidungshilfen entwickelt, um nicht notwendige Verlegungen von Menschen in deren letzten Lebensphase in Zukunft zu verhindern.

Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen zu diesem umfassenden Forschungsprojekt, den Projekthintergrund und den Zielen finden sich unter www.avenue-pal.de/

Der Zugangslink zur Webkonferenz sowie Informationen zum Ablauf erfolgen über die bei der erforderlichen Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse unter dem Link www.avenue-pal.de/regionalkongress/