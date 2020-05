"Gießener Köpfe": Büste von Hedwig Burgheim erneut mit Bart beschmiert

Jetzt teilen:

Giessen (bl). Diesmal ist es zumindest nicht wieder ein Hitler-Bärtchen. Der gezwirbelte Oberlippenbart mag modisch vielleicht schicker daherkommen, auf der Bronzebüste von Hedwig Burgheim in der Plockstraße aber ist auch dieser Moustache deplatziert und keineswegs schmückend. Ist es nun Zufall, dass sich der Verursacher von den drei "Gießener Köpfen", die hier dicht zusammen stehen, mal wieder die Tochter eines jüdischen Kaufmanns ausgesucht hat, die 1943 von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde? Zumal die biografischen Daten darunter ebenfalls aufgeführt werden.

Da die Erfolgsaussichten, bei solchen Schmierereien den Täter zu erwischen, mangels Spuren eher gering sind, wird sich der Hintergrund vermutlich nicht klären lassen. Damit bliebe dann auch offen, ob es sich strafrechtlich "nur" um eine Sachbeschädigung und um einen "Dumme-Jungen-Streich" handelt oder um eine rechtsmotivierte Tat, teilt Sabine Richter, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen, auf Anfrage des Anzeigers mit. Träfe Letzteres zu, würde der Staatsschutz die Ermittlungen führen. Der Wille des Täters sei daher ein maßgeblicher Faktor, um die strafrechtliche Relevanz zu beurteilen.

Als im Juli 2017 die Bronzefigur Hedwig Burgheims mit dem Hitler-Schnauzer verunstaltet worden war, zog die Staatsanwaltschaft Gießen auch die Straftatbestände der Beleidigung respektive der "Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener" in Betracht. Ein Verdächtiger sei seinerzeit jedoch nicht ausfindig gemacht worden. Ergebnis war die Einstellung des Verfahrens.

Die Stadt betreut aktuell rund 60 Denkmäler, Gedenktafeln und Kunstobjekte in der Innenstadt und in den Stadtteilen. Man sei angesichts der Vielzahl auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, sollte sich an deren Zustand etwas ändern. Graffiti und Schmierereien an Kunstwerken würden dann behandelt wie jedes andere Graffiti an städtischen Gebäuden: "In der Regel werden diese entfernt oder - falls es nicht anders geht - überstrichen", erklärt Stadtsprecherin Claudia Boje. In politisch brisanten oder publikumswirksamen Fällen solle dies möglichst schnell geschehen, auch um keine Nachahmer zu animieren. Die Kosten richteten sich nach Umfang und Aufwand. Oberflächen aus Natursteinen seien natürlich aufwendiger zu reinigen als Glasscheiben und würden in der Regel nur von Spezialisten bearbeitet. Im Jahr 2018, so Boje, sei der Kopf von Carl Vogt neben dem Alten Schloss mehrmals hintereinander mit Farbe übergossen und einmal mit Fäkalien beschmutzt worden. Der "Gießener Kopf" von Hedwig Burgheim war - zusammen mit Margarete Bieber und Agnes von Zahn-Harnack - 2009 aufgestellt worden. Entworfen hat ihn die Bildhauerin Bärbel Dieckmann. Nach der Pädagogin ist die höchste Auszeichnung der Stadt benannt: die Hedwig-Burgheim-Medaille. Diese wird seit den 80ern verliehen und würdigt "hervorragende Verdienste um Verständigung und Verständnis zwischen den Menschen", erinnert aber auch an die "segensreiche Tätigkeit" ihrer Namensgeberin. In diesem Jahr wird damit - wie gerade entschieden - der Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Prof. Sascha Feuchert, geehrt.