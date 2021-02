Gießener Kurzfilmfestival diesmal digital

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Von der enormen Resonanz der Filmemacher waren die Veranstalter überwältigt. 770 Einsendungen aus 62 Ländern haben sie auf ihren Aufruf hin erhalten. Und mehr als 40 Künstler, 23 Kurzfilme und neun Installationen haben sie aus all dem Material für ihr Gießener Hungry-Eyes-Festival ausgewählt, das nun angesichts der aktuellen Corona-Bedingungen ausschließlich digital zu sehen und erleben sein wird. Am Freitag, 5. Februar, (19.30 Uhr) startet das dreitägige, kostenlose Programm, "auf das wir jetzt alle mächtig stolz sind", wie Mitorganisatorin Amélie Haller bekennt.

Das 13 Köpfe umfassende Festivalteam, vornehmlich Studierende der Angewandten Theaterwissenschaft, war rund anderthalb Jahre lang mit den Sichtungen des Materials und Vorbereitungen des Programms beschäftigt, das sich mit Filmen an der Schnittstelle zu Performance und Installation bewegt. Und fast bis zuletzt hatten die Organisatoren gehofft, ein analoges Live-Programm für das Publikum in der Stadt anbieten zu können. Als es im März mit Corona losging, "dachten wir noch, da sind wir nicht betroffen", berichtet Amélie Haller. Doch vor ein paar Wochen war dann endgültig klar, dass das KiZ nicht, wie ursprünglich vorgesehen, als Austragungsort geöffnet werden kann. "Da mussten wir dann kurzfristig handeln."

Blieb als Ausweg das Internet, das den Vorteil bietet, ein Filmpublikum in der ganzen Welt ansprechen zu können. Dazu hat das Organisationsteam eigene Plakate verschickt, die nun in Japan und in Österreich, in den USA und in Belgien auf das Programm aufmerksam machen sollen, wie Amélie Haller hofft. Außerdem werden die ausgewählten Beiträge von weiteren digitalen Angeboten umrahmt. So gibt es nach jedem der drei Kurzfilmreihen ein Nachgespräch in Anwesenheit der Filmschaffenden sowie kurze biografische Porträts der Künstler.

Fotos Aus Japan: "Chiyo". Foto: Chiemi Shimada 2

Inhaltlich startet das Programm am Freitag nach der Eröffnung um 19.45 Uhr mit der Performance der Britin Biba Cole. Sie wird ihr neues Werk "Pulp of the Sea" aufführen, in dem sie die Praxis des Surfens, des Umfallens und des Schreibens erforscht. "Sie untersucht die Beziehungen zwischen ihrem eigenen Körper, dem Wasser und dem Schreiben - als Gefäße, die ständig überlaufen. Der Film gleitet über seine eigenen Ränder hinaus, wenn sich zwei Darsteller in einem Balanceakt zusammen bewegen, während sie fallen, auslaufen und Bilder verzerren", heißt es in der Ankündigung. "Gefüllt mit Spannung und dem Noch-Nicht, ist jede Performance einzigartig."

SERVICE Das dreitägige digitale Hungry-Eyes-Festival beginnt am Freitag, 5. Februar, um 19.30 Uhr mit der Live-Eröffnung. Um 19.45 Uhr folgt die Performance "Pulp of the Sea" sowie um 20 Uhr das erste und um 21 Uhr das zweite Kurzfilmprogramm. Am Samstag geht es dann um 11.30 Uhr mit einem Kurzfilm-Talk weiter. Es folgen ebenso wie am Sonntag weitere Programme und am Sonntagabend um 20 Uhr die Trash-Night, bei der in einer Gala auch der "Goldene Toast Hawaii" vergeben wird. Alle Filmbeiträge sind nach ihrer Festival-Erstveröffentlichung für die gesamte weitere Dauer des Programms zu sehen. Der genaue Zeitplan mit Infos zu den einzelnen Beiträgen ist aurf der Homepage der Veranstalter zu finden. (bj)

Zum weiteren Kurzfilmprogramm zählt etwa der japanische Beitrag "Chiyo": eine poetische Erkundung der japanischen Vorstädte durch die Reflexion der Filmemacherin Chiemi Shimada über das Leben ihrer Großmutter. Mit einer Reihe von alltäglichen Momenten von einem Sommerfest bis hin zu buddhistischen Ritualen meditiert der Film über Familie, Intimität und das Altern. Ganz anders der Beitrag "Vendor beast" des in Glasgow lebenden Finn Rabbitt Dove, der die massenmediale Darstellung von "Natur" untersucht. Durch seine Ausgangspunkte in Malerei und Zoologie nutzt er diese Wissensgebiete, um zu spekulieren, was diese Welt ist. Dies sind nur zwei der Beiträge aus aller Welt, die deutlich machen, wie groß die inhaltliche Bandbreite des Festivals ist.

Und dann ist da noch die Trash-Nacht, die am Sonntagabend im Rahmen einer Gala ab 20 Uhr live ausgestrahlt wird und an deren Ende die Besucher einen "Goldenen Toast Hawaii" für den gelungensten der insgesamt sieben Beiträge vergeben können. Dabei hat das Gießener Festivalteam übrigens den Zufall zum Kurator gemacht. "Weil wir nicht entscheiden wollten, was genau Trash überhaupt ist, haben wir bei der Auswahl einen Würfel zu Hilfe genommen", berichtet Amélie Haller.