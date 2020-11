Gießener Linke fordert "sichtbare Ehrung" für Ria Deeg

Ria Deeg soll die bisherigen Frauenköpfe in der Plockstraße ergänzen. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ria Deeg war eine über die Grenzen Gießens hinaus bekannte Antifaschistin und Kommunistin. In der Zeit des Nationalsozialismus leistete sie Widerstand, stellte unter Gefahr für Leib und Leben Flugblätter her, die sie mit Kameraden verteilte, um über die Verbrechen der Nazis aufzuklären, um aufzurütteln und vor dem sich abzeichnenden Zweiten Weltkrieg zu warnen.

1935 wurde Ria Deeg verhaftet und zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 1945 wiederum, als sie die Betreuungsstelle für politisch, rassisch und religiös Verfolgte in Gießen leitete, habe sie sich am demokratischen Aufbau beteiligt. Für Michael Beltz (DKP) ist es ihr Leben allemal wert, dauerhaft an diese "mutige Frau" zu erinnern und sie mit einer "sichtbaren Ehrung" zu würdigen.

Der Stadtverordnete der "Gießener Linken" hat daher für die aktuelle Ausschussrunde den Antrag gestellt, in der Plockstraße als "angemessene Form" dafür eine Stele mit der Nachbildung ihres Kopfes zu errichten. Denn ohne sie sei das Ensemble - vorhanden sind bereits die Köpfe von Hedwig Burgheim, Margarete Bieber und Agnes Zahn-Harnack - unvollständig. Wie keine andere Frau in Gießen habe Ria Deeg "unter Einsatz ihres Lebens gegen Faschismus und Krieg gekämpft". Die Linksfraktion hatte den Antrag vor zehn Jahren schon einmal eingereicht. Mit den Stimmen der damaligen Koalition aus CDU, Grünen und FDP war er abgelehnt worden. 2015 habe der Magistrat dann unter Führung der SPD beschlossen, dass Ehrungen "erst 20 Jahre nach dem Tod vorgenommen werden dürfen", so Beltz. Diese Zeit sei im Fall der im Jahr 2000 verstorbenen Ria Deeg nun verstrichen.

In Gießen entscheidet eine Kommission über die Benennung von Straßen und Plätzen. Seit Kurzem fällt diesem Gremium allerdings auch die Aufgabe zu, darüber zu befinden, welche Persönlichkeiten für die "Gießener Köpfe" infrage kommen, verdeutlichte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur. "Bisher geschah dies mehr oder weniger auf Zuruf." Der Straßenraum werde somit nicht mehr willkürlich "bestückt".

In seinem Antrag erinnerte Beltz zudem daran, dass Ria Deeg bereits 1987 im Auftrag des rot-grünen Magistrats von Oberbürgermeister Manfred Mutz in einer Feierstunde die Goldene Ehrennadel überreicht worden sei. Mutz habe dabei ihren "unermüdlichen Einsatz für Menschlichkeit, Anstand und politische Moral" hervorgehoben.