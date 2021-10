Gießener LLG-Projektkurs gewinnt mit 2500 Euro dotierten Schulpreis

Die Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend und Wirtschaft“. (Foto: LLG)

GIESSEN - (red). Ein Grundkurs des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums im Fach Politik und Wirtschaft (Q2, 12. Klasse) hat einen Bundespreis beim Wettbewerb „Jugend und Wirtschaft“ gewonnen. An dem deutschlandweiten Wettbewerb der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Bankenverbandes, welcher seit über 20 Jahren angeboten wird, nahmen im vergangenen Schuljahr circa 1000 Schülerinnen und Schüler teil. Einer der drei begehrten Schulpreise, immerhin mit jeweils 2500 Euro dotiert, ging nun an den Projektkurs des LLG.

In den vergangenen zwölf Monaten schrieben die Schülerinnen und Schüler Artikel für den Wirtschaftsteil der FAZ, welche dann auf einer Sonderseite der Printausgabe einmal monatlich veröffentlicht wurden. Die Bandbreite der Themen war groß: Im Januar schrieb Franka Schlindwein über „Sneaker-Rescue“, einen Berliner Schuhmacher, der sich auf die ökologische und ressourcenschonende Reparatur der bei Jugendlichen besonders beliebten Schuhe spezialisiert hat. Das Pionier-Unternehmen für Geodreiecke, der österreichische Hersteller Aristo, stand bei dem im März von Johannes Willner veröffentlichten Artikel im Vordergrund. Lennart Wehrum hingegen reüssierte im Mai mit einem Text über die Rinn XI. GmbH, einen regionalen Handwerksbetrieb aus Heuchelheim, der unter anderem drehbare Häuser produziert. Um Heimwerkerkurse für Frauen ging es bei Theresa Fellmanns Branchenbericht, welcher im Juli auf der Projektseite der FAZ erschien. Im September gelang es Maria Jarjigs, einen Überblick über Hundepsychologen und Hundetrainer in der Zeitung zu platzieren.

Betreut wurde der Kurs von Studienrat Alexander Hirn, welcher seit 2017 an dem FAZ-Bildungsprojekt teilnimmt. Bei der Preisverleihung im Palmengarten in Frankfurt nahm als Festredner neben dem Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, auch der FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger teil. In seiner Laudatio hob dieser schließlich hervor, dass an dem Projektkurs aus Gießen mit derart anspruchsvollen und kreativen Texten in diesem Jahr keiner vorbeigekommen sei.