Gießener LLG-Schülerin Bita Pezeshki erhält Zonta-Award

GIESSEN (ee). Bita Pezeshki konnte für ihr überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement aus den Händen der Past-Präsidentin des Zonta Club Burg Staufenberg-Gießen, Ursula Herrmann, den "Young Women in Public Affairs Award" (YWPA) 2019 entgegennehmen. Die Übergabe fand während des Meetings des Service Clubs berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen im Restaurant Heyligenstaedt statt.

Der mit 400 Euro dotierte Preis wurde bereits im Mai bei einem virtuellen Meeting an Pezeshki überreicht und Corona-bedingt nun persönlich nachgeholt. Der Zonta-Club würdigt mit der Auszeichnung besonderes Engagement für die Schülergemeinschaft, für soziale Aktivitäten im außerschulischen Bereich wie auch für die Mitarbeit in Jugendgruppen und Vereinen. Herrmann nutzte die Gelegenheit und gratulierte der 18-Jährigen auch zum bestandenen Abitur am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (LLG). Sie dankte zudem LLG-Fachbereichsleiterin Hilde Hammermann, die Pezeshki für den Preis vorgeschlagen hatte. Diese habe die Ziele des von Zonta International ausgeschriebenen Awards erfüllt, der mehr junge Frauen ermutigen soll, sich im öffentlichen Leben zu engagieren, damit Frauen weltweit durch Hilfe und Fürsprache gestärkt werden. So hat sich Pezeshki mit zwei Arbeiten erfolgreich am "Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten" beteiligt und wurde für die Präsentation ihrer Arbeiten "Die Revolution im Iran 1987 bis 1979" und "Gewalt gegen Frauen - Thema der Frauenbewegung in Gießen" jeweils zur Preisübergabe nach Berlin eingeladen.

In den letzten drei Jahren gehörte die Preisträgerin dem "Schülerladen"-Team an, das während der Pausen täglich frisch zubereitete Snacks mit Fair Trade-Produkten anbietet, um Charity-Projekte zu generieren. Persönlich ist ihr die Unterstützung Hilfsbedürftiger ein großes Anliegen, nicht nur der Jugendwerkstatt, sondern auch Neuankömmlingen spendete sie ihr eigenes Fahrrad und eigene Möbel. Darüber hinaus brachte sich die angehende Medizinstudentin im Team der Streitschlichter, in der Hausaufgabenbetreuung wie auch der Musical AG ihrer Schule ein und zeichnete für die Abi-Zeitung verantwortlich.

Bereits mit drei Jahren formulierte sie ihr Berufsziel, sie möchte als Ärztin, möglichst als Anästhesistin, bei "Ärzte ohne Grenzen" tätig sein. "Brita Pezeshki wird den Anforderungen des Young Women in Public Affairs Award mehr als gerecht. Neben ihrem sozialen Engagement und ihren hervorragenden schulischen Leistungen, zeigt sie bereits jetzt, dass sie künftig eine verantwortliche Stellung im öffentlichen Bereich erfolgreich ausfüllen wird," so Herrmann bei der Übergabe des Preises. Als Gewinnerin des Club-Preises nimmt Pezeshki auch am weiterführenden Wettbewerb auf District-Ebene teil.