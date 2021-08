Gießener Mediziner sieht Tuberkulose auf dem Vormarsch

Erkrankung deutlich sichtbar: das Röntgenbild eines Tuberkulose-Falls. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Tuberkulose ist eine Erkrankung, die in westlichen Ländern jahrzehntelang als besiegt galt, die aber derzeit wieder auf dem Vormarsch ist. Die Gründe dafür sind vielfältig, vor allem spielen die zunehmende Alterung der Bevölkerung, aber auch die Einwanderung aus Ländern, in denen Armut herrscht und die medizinische Versorgung mangelhaft ist, eine wichtige Rolle. Das Thema "Tuberkulose" steht nun im Mittelpunkt der Seniorenvorlesung der Justus-Liebig-Universität (JLU). Dr. Thomas Discher (Innere Medizin des Uniklinikums Gießen) nimmt in seinem digitalen Vortrag Ursachen, Entstehung und Verbreitung der Krankheit sowie die geschichtlichen Zusammenhänge in den Blick, teilt die Hochschule mit.

Thomas Discher, Oberarzt mit dem Schwerpunkt Infektiologie, erinnert in seinem Vortrag daran, dass die Tuberkulose noch im Jahr 1822 für 25 Prozent der Todesfälle in Europa verantwortlich war. Viele berühmte Männer verstarben an dieser Erkrankung, darunter Frédéric Chopin und Franz Kafka. Auch in die Literatur hat die Tuberkulose ihren Einzug gehalten; das berühmteste Werk dürfte wohl der "Zauberberg" von Thomas Mann sein. Discher selbst machte erste Erfahrungen mit der Erkrankung Tuberkulose in jungen Jahren während einer Reise nach Südamerika und an den Amazonas. Seitdem verschrieb er sich in seiner medizinischen Karriere dem Thema Infektionskrankheiten - mit einem kleinen Exkurs in die Welt der Hormone während seiner Assistentenzeit in der Medizinischen Klinik III. Ein Schwerpunkt seiner ärztlichen Tätigkeit war seit 1989 die Betreuung von HIV-Patientinnen und HIV-Patienten - eine damals völlig neue und für die Betroffenen ziemlich hoffnungslose Erkrankung. Einen Blick auf das bewegte medizinische Leben von Thomas Discher gestattete die Ausstellung "Lebenswelten", die im Januar im Uniklinikum in Gießen zu sehen war.

In seinem gleichermaßen unterhaltsamen wie informativen Vortrag geht der Mediziner ausführlich auf Risikofaktoren, Verbreitung, Infektionsmöglichkeiten und Therapie der Erkrankung Tuberkulose ein. Er schildert, dass vor allem Kinder unter einem Jahr und sehr alte Menschen - insbesondere solche, die immunsupprimiert sind oder schwere Vorerkrankungen haben - infektionsgefährdet sind. Die Infektion erfolgt heute fast ausschließlich durch eine Übertragung via Aerosole. Wirksamen Schutz bieten auch mit Blick auf die Tuberkulose FFP2-Masken.

Der Referent schildert aber auch, dass nach Infektionen nur etwa zehn Prozent der Infizierten direkt erkranken und zehn Prozent spontan ausheilen, dass aber bei etwa 80 Prozent der Infizierten die Erkrankung latent vorliege, sodass in bestimmten Situationen, etwa bei erheblichem Stress, eine schwere Erkrankung ausbrechen könne. Letzteres sei problematisch vor allem auch für geflüchtete Menschen, die extremen Belastungen ausgesetzt waren, und bei Menschen, die unter Immunsuppression stehen, erläutert der Mediziner. Auch über Konstanten und Veränderungen im Umgang mit der Krankheit berichtet er: Seit im Jahr 1943 erste Medikamente zur Behandlung der Tuberkulose auf den Markt kamen, habe sich die Therapie der Erkrankung nicht grundlegend verändert. Diese bestehe noch immer aus einer Vielzahl von Medikamenten, die über sechs Monate hinweg zuverlässig eingenommen werden müssen. Verändert habe sich allerdings der Erreger: Durch ein zunehmendes Auftreten multiresistenter Tuberkulose-Erreger, eingeschleppt überwiegend aus Russland, sei die Behandlung aufwändiger geworden, zeigen die Erfahrungen von Discher.

