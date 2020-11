Gießener möchte 3000 Geschenkpäckchen an Obdachlose verteilen

"Nikolaus im Schuhkarton": Markus Machens ist wieder unterwegs. Foto: Wißner

GIESSEN - 3000 Päckchen sind diesmal das Ziel der privaten Obdachlosenhilfe von Markus Machens und seinen Freunden auf der Straße. Die sollen am Nikolaustag an Obdachlose verteilt werden. Vor einem Jahr waren es fast 2300 verpackte Geschenke. "Jeder kann uns unterstützen, auch die kleinen Dinge können Großes bewirken, denn hier geht es um Menschen in Not. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, mit dem zu helfen, was am notwendigsten gebraucht wird", erklärt Markus Machens, der bereits seit vier Jahren die Aktion "Nikolaus im Schuhkarton" organisiert. Der Gießener war vor vielen Jahren selbst schon in Not geraten und weiß, wovon er spricht und was er tut.

"Allein in Gießen haben wir 300 Obdachlose", sagt Machens. Sie sollen vor allem mit Hygieneartikeln, Mütze oder Schal, Socken und Süßigkeiten, Rasierern und Deo, Schampoo, Zahnbürste und Zahnpasta versorgt werden. Aber ganz sicher sind sie auch glücklich, ein paar Plätzchen oder etwas Süßes (ohne Alkohol) zu bekommen. "Gerne darf alles hübsch eingepackt sein, denn wer freut sich nicht darüber, etwas auszupacken. Und natürlich sollte ein kleiner persönlicher Gruß nicht fehlen. Zudem darf ein von Kindern gemaltes Bild gerne mit rein", wirbt Markus Machens für die Aktion. Und fügt nachdrücklich hinzu: "Auf keinen Fall sollten Alkohol, Tabakwaren oder frisches Obst (auch keine Mandarinen) verschenkt werden. Bitte auch keine Messer." Nützlich sei jeweils ein kleiner Hinweis, ob der Karton für eine Frau oder einen Mann bestimmt ist. Im Übrigen gibt es unter Obdachlosen mehr Männer als Frauen. Viele haben noch einen tierischen Begleiter. Wer also Hundefutter übrig hat, könnte das ebenfalls extra mitbringen. Unterstützt wird Machens von Firmen, beispielsweise dem Lebensmittel-Sonderpostenmarkt "Freilinger" in der Marburger Straße 127. Verteilt werden die Päckchen an Bedürftige in Gießen, Marburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg und Karlsruhe. Zur Abgabe können sie bis zum 5. Dezember in die Frankfurter Straße 12b in den Möbelschnäppchenmarkt gebracht werden: montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr.

Markus Machens und seine Freunde sind allerdings nicht nur am Nikolaustag, sondern während des gesamten Jahres unterwegs. So sind auch abseits der "Schuhkarton"-Aktion jederzeit Spenden willkommen. Dann können auch Lebensmittel eingekauft und beim Schnäppchenmarkt sowie bei "Freilinger" abgegeben werden