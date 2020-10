Gießener nehmen Stellung: Junge Leute nicht schuld

Vor einer Woche haben Polizeibeamte bei München eine illegale Rave-Party mit rund 200 Feiernden aufgelöst. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - Giessen. Junge Leute sind schuld daran, dass sich das Coronavirus wieder stärker in Deutschland verbreitet. Diese These hört man in letzter Zeit wieder vermehrt, nachdem die Zahlen zuletzt wieder auf über 5000 Neuinfektionen pro Tag gestiegen sind. Die Vorwürfe sind verschieden: Die jungen Leute würden trotz Corona große Partys veranstalten, sich nicht an den Abstand und an die Maskenpflicht halten und generell wären der Jugend Regeln komplett egal, man mache lieber das, was man tun möchte. Gegen diese Vorwürfe regt sich nun Widerstand. Nicht nur von den jungen Menschen selbst, sondern beispielsweise auch von Familienministerin Franziska Giffey. Sie sagte jüngst, dass man die Generationen nicht gegeneinander ausspielen solle. Die Grenze dürfe nicht zwischen Jung und Alt gezogen werden, sondern sei zwischen Vernünftigen und Unvernünftigen zu ziehen. Doch wie stehen junge Leute zu den Vorwürfen, sie seien die „Unvernünftigen“? Wie ist ihre aktuelle Situation, wie nehmen sie die Einschränkungen wahr und wie hat sich ihr Leben durch die Pandemie verändert?

Jannis Jansen (27, Gießen): „Eine Unterteilung zwischen jung und alt finde ich schwierig, eher vernünftig und unvernünftig. Manche sehen es locker, andere weniger. Ich treffe mich weiterhin mit Freunden in Kneipen, aber wir halten alle den Abstand ein. Natürlich ist das schwierig, aber dennoch machen wir es. Die Einschränkungen finde ich sinnvoll, besonders die Masken im Supermarkt finde ich gut. Am wichtigsten ist aus meiner Sicht die Eigenverantwortung. Egal was man macht, man hat Corona im Hinterkopf und das belastet manchmal sehr. Ich habe nicht wirklich Angst davor, mich anzustecken, sondern eher, dass ich‘s am Ende verbreite. Ob die, die es locker sehen, auch unvernünftig sind, das muss jeder für sich selbst beantworten. Einige sind es, einige nicht. Ich selbst werde Dinge wie Weihnachtsmärkte und kulturelle Projekte vermissen. Unverantwortlich ist es eher, dass jedes Bundesland eine eigene Regelung hat. Ich fahre häufig nach NRW und muss immer wieder die neuesten Regeln checken. Ich schränke mich selbst ein, aber ich glaube nicht, dass es einen zweiten Lockdown gibt, eher örtliche Beschränkungen.“

Jan-Lukas Gescher (22, Gießen): „Am Anfang von Corona sprach jeder von den ‚guten jungen Leuten‘, die für andere Leute einkaufen gehen. Anfangs wurde noch gelobt, jetzt wird gegen die gleiche Generation geschossen. Dummheit ist eine Allerweltskrankheit, das merkt man hier. Dummheit und Ignoranz haben nichts mit Alter oder Geschlecht zutun. Ich fahre oft mit der Bahn von Gießen nach Fulda und sehe da viele über 30, die ohne Maske in der Bahn sitzen. Ich finde es schlecht und auch frech, dass man uns erst lobt und jetzt nachtritt. Wenn, dann müssen wir zwischen vernünftig und unvernünftig unterscheiden. Die Uni geht bei mir jetzt bis Ende des Jahres weiterhin online und ich hoffe, dass im Wintersemester die Organisation besser wird. Es hat gedauert, bis man sich reingefunden hatte, denn jeder Prof hat gefühlt ein anderes Kommunikationsmittel verwendet. Ich selbst habe in meinem Alltag kaum Einschränkungen. Ich spiele aktiv Handball und da wurde recht früh die ‚alte‘ Saison abgesagt. Bei uns geht die neue Saison bald wieder los und ich habe das Gefühl, dass wir einige Clubs verlieren werden. Das kulturelle und sportliche Leben droht einzuschlafen, ganze Traditionsvereine sind in Gefahr. Junge Menschen beweisen immer wieder kreative Lösungen und erfinden gute Konzepte und übernehmen Verantwortung. Für die kommende Handballsaison haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet und machen den Spielbetrieb somit dennoch möglich. Und derjenige, der das übernommen hat, ist in meinem Alter. Da kann dann der Vorwurf nicht so ganz stimmen, oder?“

Alexander Keleschovski (20, Gießen): „Ich sehe das anders. Auf mich wirkt es nicht so, als wäre die junge Generation unverantwortlich. Mein gesamtes Umfeld verhält sich verantwortungsbewusst, es sind vor allem die alten Omas, die immer noch eine Umarmung möchten, ob Pandemie oder nicht. Bei meinen Großeltern war ich kaum, einfach um sie zu schützen. Die Uni ist bei mir nur online, meine Kommilitonen habe ich nicht persönlich gesehen. Wirklich tragisch fand ich das nicht, vieles hat auch überraschend reibungslos funktioniert. Mit Bus und Bahn fahren ist aus meiner Sicht immer noch genauso wie vor Corona, halt nur mit Maske. Pauschalisierungen sind meiner Meinung nach fehl am Platz.“

Johanna Dix (17, Butzbach): „Man kriegt schon mit, dass Partys geschmissen werden, das stimmt. Wenn es Geburtstage gab, dann waren die im Sommer aber meistens draußen. Bei viel Alkohol leidet halt auch der Abstand. Auf der anderen Seite habe ich von März bis August meine Großeltern nicht gesehen, um sie zu schützen. Wir wohnen nah beieinander, dennoch war das ein ungewohntes Gefühl, beispielsweise den eigenen Geburtstag nicht mit den Großeltern zu feiern. Bei mir war beispielsweise drei Monate lang die Schule geschlossen. Arbeitsaufträge gab es zwar, aber dafür eben kaum Unterricht. Keiner kam wirklich auf die Idee, irgendwas bei Zoom oder Skype auf die Beine zu stellen. Ich habe mich von der Schule und den Lehrern etwas im Stich gelassen geführt, vor allem, weil auch einfach keine Organisation erkennbar war, anders als beispielsweise in der Uni. Wir dürfen beispielsweise in der Musical-AG in der Schule immer noch nicht singen. Dann geht auch der Spaß verloren, vor allem, wenn man so musikalisch ist, wie ich es bin. Verallgemeinerung ist das Problem. Ich war anfangs selbst unvernünftiger, habe dann aber meine Meinung geändert. Die Coronaleugner sind hier das größere Problem.“

Jule Hinze (26, Gießen): „Ich halte den Vorwurf für quatsch. Es hängt nicht daran, ob jung oder alt, sondern daran, wer sich an die Maßnahmen hält. Das ist kein dezidiertes Problem der jüngeren, sondern aller Generationen. Die Eindämmung der Pandemie ist eine Gemeinschaftsleistung. Die Maßnahmen selbst beeinträchtigen wenig, bringen aber viel. Corona-Partys sind aus meiner Sicht unverantwortlich. Ich war am Wochenende in Marburg auf einem Konzert, da gab es ein umfangreiches Hygienekonzept. Eine Bankreihe bestand aus maximal zehn Personen der eigenen Gruppe, mindestens zwei Meter Abstand waren gegeben und im gesamten Bereich war Maskenpflicht und es war einfach klasse. Kulturangebote müssen weiterhin bestehen bleiben und man findet ja Lösungen dafür. Der Vorwurf gegenüber den jungen Leuten ist einfach pauschalisierend. Der Generationenvorwurf wird zwar durch angebliche Partys greifbar und medial vertreten, ist aber nicht der Fall. Wir brauchen so viel Normalität wie möglich unter so vielen Schutzmaßnahmen wie nötig.“

Fabian Mirold-Stroh (24, Gießen): „Wenn man wirklich unterscheiden muss, dann zwischen vernünftig und unvernünftig. Der Lebensstil von vielen war vor Corona teilweise richtig exzessiv und der Vorwurf war naheliegend, dass vor allem die jungen Leute daran schuld sind, aber das ist gar nicht so der Fall. Der Kontakt untereinander war vor Corona deutlich intensiver und vielfältiger. Der Großteil der Leute, die ich kenne, hält sich an die Regeln. Natürlich sind einzelne Events kritisch zu sehen, vor allem, wenn es ausartet. Alle WG-Partys, auf die ich im Frühjahr eingeladen war, wurden direkt abgesagt. Viele von uns haben Verantwortung übernommen. Ich selbst bin relativ konsequent und reduziere viele Dinge bei mir massiv, aber halte mich auch nicht an alle Empfehlungen, dafür aber an alle Vorschriften. Ich versuche, dass alles im Rahmen bleibt und fahre beispielsweise auch dieses Jahr nicht in den Urlaub. Man kann nicht ganz genau auf alles achten, es gibt nie ein Nullrisiko, was Corona angeht. Für mich sind Abstand, Maske und die anderen Vorschriften verantwortungsvoll. Viel hängt auch von Eigenverantwortung ab, das darf man nicht vergessen. Ich habe keine Blockwartmentalität oder Gruppenzwang erlebt, sondern eher Eigenverantwortung und Solidarität. Der Vorwurf gegen die Jugend ist aus meiner Sicht einfach konstruiert.“

Julia Norwig (24, Gießen): „Ich finde den Vorwurf teilweise richtig. Häufig sind es junge Leute, die sich danebenbenehmen, aber auch ältere Leute machen es. Ich kenne eine Dame, die wird bald 95 und will trotz Corona das halbe Dorf einladen. Da greift man sich an den Kopf. Es gibt auch unvernünftige ältere Menschen, wenn wir unbedingt eine Unterteilung haben möchten, dann in vernünftig und unvernünftig. Schuldzuweisungen bringen uns nichts. Ich gehe gerne draußen feiern, aber das hat sich dieses Jahr merkwürdig angefühlt. In meinem Elternhaus wohnen meine Großeltern, ich möchte niemanden anstecken. Im Sommer war es einfacher, sich einfach draußen zu treffen, das wird im Herbst natürlich schwieriger. Bei Bars und Restaurants vermeide ich es, drinnen zu sitzen und auch WG-Castings versuche ich zügig zu erledigen. Meist bitte ich dann darum, das Interview draußen auf einem Balkon stattfinden zu lassen und bisher hatten alle dafür Verständnis.“